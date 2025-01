Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Kỹ thuật Mật mã thúc đẩy đào tạo thiết kế chip bán dẫn

Theo đó, ngày 15/8/2023, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Kỹ thuật Mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ đã có buổi làm việc, trao đổi về những nội dung hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian sắp tới.

Buổi làm việc giữa Viện Công nghệ Thông tin và Học viện Kỹ thuật Mật mã. Ảnh: ITM

Dựa trên cơ sở mối quan hệ đã được xác lập, cũng như vị trí, tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của Học viện Kỹ thuật Mật mã và Viện Công nghệ Thông tin, hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác ở ba nội dụng sau:

Thứ nhất, Trao đổi về việc hướng tới mục tiêu của các nhóm nghiên cứu, sinh viên của Học viện Kỹ thuật Mật mã sang Viện Công nghệ Thông tin để học tập và nghiên cứu.

Thứ hai, Hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực thiết kế vi mạch tích hợp bảo mật ứng dụng trong lĩnh vực cơ yếu và phát triển các giải pháp bảo mật đối với dữ liệu lớn.

Thứ ba, Trao đổi học thuật chuyên đề về chip bán dẫn, công nghệ AI với các nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ Thông tin; thảo luận các vấn đề về nghiên cứu khoa học tiềm năng giữa Viện với các thành viên của nhóm.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Trần Xuân Tú, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Học viện Kỹ thuật Mật mã và mong muốn các dự định hợp tác sắp tới giữa Viện Công nghệ Thông tin và Học viện Kỹ thuật Mật mã sẽ thành công tốt đẹp.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác cả về chiều sâu lẫn đa dạng hoá hình thức hợp tác, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau về các lĩnh vực mà mình có thế mạnh, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, tổ chức các hội nghị và diễn đàn khoa học, công nghệ.

"Viện công nghệ Thông tin luôn sẵn sàng, tạo điều kiện để sinh viên của Học viện Kỹ thuật Mật mã sang Viện học tập. Điều này sẽ tạo sự thay đổi đột phá và mới mẻ cho sinh viên giúp sinh viên có thêm nhiều động lực để phát huy được thế mạnh trong nghiên cứu cũng như là học tập", PGS.TS. Trần Xuân Tú nhấn mạnh.

Trong thời gian tới hai bên sẽ có buổi làm việc cụ thể hơn, tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác để mở rộng và đẩy mạnh các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, các hoạt động chuyên môn, nâng cao hiệu quả và khai thác có hiệu quả tiềm năng, tận dụng những thế mạnh của hai bên về nhân lực, chuyên môn, công nghệ và cơ sở vật chất.

Học viện Kỹ thuật mật mã là cơ sở giáo dục uy tín của Việt Nam, được Chính phủ Việt Nam lựa chọn là một trong tám cơ sở trọng điểm đào tạo nhân lực an toàn thông tin Việt Nam theo Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh đến năm 2025. Nhiệm vụ chính của Học viện chính là đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học về kỹ thuật mật mã của ngành Cơ yếu Việt Nam.

Viện Công nghệ Thông tin (ITI) là một Viện nghiên cứu thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Viện với sứ mệnh đào tạo chuyên gia chất lượng cao ở bậc tiến sĩ và tham gia đào tạo đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Vì vậy, việc hợp tác này sẽ góp phần tận dụng và phát huy tối ưu thế mạnh của hai bên, đóng góp vào định hướng cho sự phát triển bền vững và lâu dài của Viện.