'Dẫn đầu sống xanh - mở tương lai bền vững'

Đây là bước tiến tiếp theo trong hành trình truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ xây dựng phong cách sống xanh, bền vững và góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Đồng thời cũng là một trong những hành động nhằm hiện thực hóa Tác động xanh - Green Impact của Tập đoàn Panasonic với mục tiêu giảm 300 triệu tấn khí thải CO2 vào năm 2050 và giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2030.

Với thông điệp “Dẫn đầu sống xanh - Mở tương lai bền vững”, chiến dịch lần này là sự tiếp nối những thành công đã đạt được trong hai mùa trước, nâng tầm quy mô và sự đầu tư, mở ra một sân chơi cho giới trẻ với các hoạt động trực tiếp và trực tuyến nhằm tạo nền tảng giúp các “thủ lĩnh Gen G” thực hành lối sống bền vững trên 3 nhóm hành động: “Ăn xanh”, “Mặc xanh” và “Sống xanh”.

Với cam kết luôn đi cùng với hành động, các dự án, chiến dịch được triển khai tại nhiều quốc gia nhằm từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chung trong nỗ lực vì cộng đồng của Tập đoàn. “Cùng Gen G Sống Xanh Đi” cũng không phải ngoại lệ.

Top 8 sáng kiến xuất sắc nhất của “Cùng Gen G Sống Xanh Đi” mùa 2 được hỗ trợ tài chính để hiện thực hóa các sáng kiến xanh tới cộng đồng

Được biết, năm 2023, “Cùng Gen G Sống Xanh Đi” mùa thứ 2 được diễn ra với chủ đề “Sống xanh giảm nhanh carbon” đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các bạn trẻ trên khắp cả nước. Trong đó, hoạt động “Giải đố sống xanh cùng Gen G”, giúp cộng đồng nâng cao nhận thức về việc giảm thiểu dấu chân carbon đã thu hút tổng cộng gần 250,000 lượt tham gia, với hơn 63,000 lượt trả lời đúng tất cả câu hỏi mỗi tuần. Chuỗi hoạt động khuyến khích người trẻ chia sẻ các hành động sống xanh thực tế, thu hút hơn 8.100 lượt hành động xanh, góp phần giảm tổng cộng hơn 147 tấn CO 2 phát thải tương đương trồng thêm gần 25.000 cây xanh. 154 sáng kiến xanh đã được gửi về cho ban tổ chức trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch, trong đó 8 sáng kiến xuất sắc nhất đã được hỗ trợ tài chính từ Quỹ Sáng kiến Đại sứ Gen G, tạo tiền đề cho những hành động thực tế và bền vững.

Ở lần trở lại này, “Dẫn đầu sống xanh - Mở tương lai bền vững” là sự tiếp nối trong cam kết và hành động không chỉ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về một lối sống xanh, khỏe mạnh và bền vững mà còn đặt mục tiêu nhân rộng hơn nữa các tác động tích cực đến môi trường.

Năm nay, với sự đồng hành của Đài Truyền hình Việt Nam - VTV, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Sinh viên, một loạt các hoạt động trực tiếp và trực tuyến sẽ được tổ chức trên quy mô toàn quốc, hướng đến việc tạo ra những tác động sâu rộng trên 3 nhóm hành động: “Ăn xanh”, “Mặc xanh” và “Sống xanh” kiến tạo một thế hệ thủ lĩnh tiên phong dẫn đầu lối sống bền vững, hướng về tương lai.

Chiến dịch “Dẫn đầu sống xanh - Mở tương lai bền vững”

Chiến dịch sẽ chính thức được khởi động bằng sự kiện được tổ chức tại trường đại học TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 12/12/2024 với các hoạt động nổi bật như:

Tổ chức casting trực tiếp tìm kiếm những gương mặt trẻ tiềm năng tham gia Cuộc thi “Thủ lĩnh sống xanh”.

Chuỗi Talkshow trò chuyện cùng các KOL nổi tiếng theo đuổi lối sống xanh nhằm chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng để xây dựng tinh thần sống xanh trong người trẻ. Ngoài ra, đây cũng là dịp để người trẻ cùng thảo luận về các vấn đề môi trường hiện tại.

Hàng loạt hoạt động thú vị khác cùng sinh viên chung tay giảm phát thải CO2 được diễn ra ngay tại khuôn viên trường với nhiều phần quà hấp dẫn.

Trong đó, chương trình truyền hình thực tế gồm 4 tập, được dự kiến phát sóng trên kênh VTV3 vào 15:00 - 16:00 các chiều Chủ nhật hàng tuần kể từ ngày 19/01 đến ngày 16/02/2025. Đây là cuộc thi lan tỏa tinh thần sống xanh và hành động giảm phát thải trong cuộc sống hằng ngày, dành cho cộng đồng sinh viên các trường Đại học trên cả nước.

Tại đây, các ứng cử viên “thủ lĩnh” được tuyển chọn sẽ chính thức hội ngộ cùng nhau tại “ngôi nhà chung”. Trong mỗi tập thi, các thí sinh sẽ đối mặt với những thử thách sáng tạo xoay quanh “Ăn xanh”, “Mặc xanh” và “Sống xanh” trong 48 giờ. Thông qua việc phân chia thành từng đội theo thử thách của từng tập và cung cấp một tài khoản CO 2 cho mỗi cá nhân, các thí sinh cùng với năng lượng và nhiệt huyết của mình sẽ phải tìm cách giảm thiểu tối đa lượng CO 2 còn lại sau mỗi tập thi thông qua thực hành lối sống xanh. Ngược lại, trong quá trình thi, đội có hành động thải CO 2 ra ngoài môi trường, các thành viên sẽ bị cộng thêm CO 2 vào trong tài khoản. Sau mỗi tập, cá nhân có lượng CO 2 thấp nhất sẽ giành trở thành đội trưởng ở tập tiếp theo. Kết thúc chương trình, đội thi được khán giả và BGK bình chọn nhiều nhất sẽ giành thắng cuộc và được trao tặng chứng nhận từ VTV, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ hội thực tập tại Panasonic Sales Việt Nam và các giải thưởng giá trị, bao gồm các sản phẩm công nghệ thân thiện với môi trường từ Panasonic, giải thưởng tiền mặt, với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Panasonic luôn đề cao tinh thần chung tay vì cộng đồng để hiện thức hóa cam kết Panasonic Green Impact

Ngoài ra, nhằm nhân rộng tinh thần tích cực và ý nghĩa của chương trình, bên cạnh các buổi tuyển chọn trực tiếp, cuộc thi còn mở cổng đăng ký trực tuyến trên microsite thulinhsongxanh.com, tạo cơ hội cho các bạn trẻ khắp cả nước trở thành đại sứ của “Thủ lĩnh sống xanh”.

Chiến dịch “Dẫn đầu sống xanh” là một phần trong tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn Panasonic với chương trình Panasonic Green Impact. Theo đó, Panasonic cam kết đạt mục tiêu đạt mức phát thải ròng CO2 bằng 0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên của Tập đoàn vào năm 2030 và giảm 300 triệu tấn khí thải CO2 trong toàn chuỗi giá trị vào năm 2050 - tương đương 1% tổng lượng phát thải toàn cầu hiện nay. Đây là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Panasonic trong việc giải quyết các vấn đề môi trường và hạn chế biến đổi khí hậu.

Chia sẻ về chiến dịch này, ông Marukawa Yoichi, đại diện Panasonic, cho biết: “Là thành viên của một tập đoàn hàng đầu Nhật Bản với bề dày lịch sử, Panasonic Việt Nam luôn đặt trọng tâm vào trách nhiệm xã hội và lợi ích cộng đồng. Chúng tôi tin rằng những thay đổi mang tính bước ngoặt không thể đến từ nỗ lực của một cá nhân hay tổ chức đơn lẻ, mà là kết quả của sự chung tay từ mọi tầng lớp xã hội.

Với niềm tin này, chúng tôi không chỉ hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững của riêng mình mà còn kêu gọi sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây là lực lượng giàu tiềm năng với tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng lối sống xanh và bền vững, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đơn vị uy tín để hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo.

Năm nay, chiến dịch “Dẫn đầu sống xanh” của Panasonic Việt Nam được triển khai với sự hợp tác cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Sinh viên và nhiều tổ chức, đoàn thể khác. Mục tiêu của chúng tôi là đưa chiến dịch trở thành sáng kiến toàn quốc, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy hành động vì môi trường. Thông qua những chương trình cụ thể, chúng tôi mong muốn tạo tác động tích cực dài hạn, góp phần từng bước thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0, mang đến một tương lai bền vững cho thế hệ mai sau.”

Ngoài ra, Panasonic tại Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực khác, bao gồm việc trồng và trao tặng cây xanh thông qua các chương trình “Tiếp sức Sinh thái - Panasonic vì một Việt Nam xanh” và “Sống khỏe Góp xanh cùng Panasonic” hướng tới kỷ lục 1 triệu cây rừng được trồng thêm nhằm phủ xanh Việt Nam. Các chiến dịch này không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn lan tỏa lối sống bền vững, giúp định hình một tương lai xanh và khỏe mạnh cho thế hệ mai sau.