Dịch vụ MSSP được Đông Nam Á tin dùng

Báo cáo thu thập từ 3.230 phỏng vấn tại 26 nước trải dài trong thị trường B2B trọng yếu của Kaspersky trên toàn thế giới, bao gồm cả những quốc gia Đông Nam Á cho thấy có khoảng 48,3% các công ty trong khu vực đang lựa chọn giao phó cho MSSP các chức năng đào tạo, giáo dục bảo mật và nhận thức an ninh mạng cho tổ chức của họ. Đây là một trong những mắt xích còn nhiều yếu kém trong hệ sinh thái CNTT của nhiều doanh nghiệp trong khu vực, đặc biệt là yếu tố con người. Chính vì vậy việc sử dụng dịch vvuj MSSP là một bước đi quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho các tổ chức luôn nằm trong nguy cơ tổn thất tài chính và lỗi nghiêm trọng do nhân viên vô tình gây ra.

Trong đó đáng chú ý là nhu cầu đánh giá an ninh mạng (58,8%), bảo vệ chống lại tấn công từ chối dịch vụ hay còn gọi là DdoS (44%), nguy cơ thường trực nâng cao hay còn gọi là APT (39,7%) và phát hiện và phản hồi điểm cuối hay còn gọi là EDR (42,5%).

“Chúng tôi tin rằng an ninh mạng vẫn là lĩnh vực đầu tư ưu tiên hàng đầu đối với hầu hết các công ty tại Đông Nam Á. Sau thời kì đại dịch khi mà hàng loạt gián đoạn kinh doanh và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khu vực này hiểu rằng họ đang phải đối diện với những nguy cơ lớn về an ninh mạng. Kết quả khảo sát của chúng tôi cho thấy các tổ chức tại Đông Nam Á đang thực hiện những biện pháp chủ động để bảo vệ và củng cố con người, tài sản số, hoạt động và cơ sở hạ tầng của họ”. Ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc Kaspersky tại Đông Nam Á chia sẻ.

Một nghiên cứu độc lập mới đây đã xác nhận, do sự khan hiếm nhân lực bảo mật và chi phí tuyển dụng, các tổ chức đang tích cực “săn đón” MSSP có thể làm cánh tay nối dài cho đội ngũ bảo mật và CNTT nội bộ. Những tổ chức này cũng đang tìm kiếm MSSP có cung cấp kiến thức chuyên môn chuyên sâu về an ninh mạng để hỗ trợ cho sức mạnh bảo mật tổng thể của công ty.

Đáng chú ý, các dịch vụ này đều được quản lý bởi Managed service provider (MSP) của Kaspersky.

