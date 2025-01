EVN tiếp tục kêu gọi tiết kiệm điện năng

Công nhân Công ty Điện lực Cao Bằng đo phát nhiệt các điểm đấu nối tại trạm 110kV Chu Trinh để phòng ngừa sự cố. Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy thành tích ấn tượng trong việc đáp ứng nhu cầu điện năng tăng cao trong tháng 4 năm 2024, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng gay gắt trải dài khắp cả nước.

Căng mình đáp ứng nhu cầu điện tháng 4

Với công suất đỉnh đạt 47.670MW vào ngày 27/4 và tổng sản lượng tiêu thụ điện đạt 993 triệu kWh vào ngày 26/4, EVN khẳng định sự ổn định và an toàn trong cung cấp điện, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo cuộc sống hàng ngày của người dân, nhất là trong dịp nghỉ lễ lớn 30-4 và 1-5.

EVN đã chủ động điều hành linh hoạt các nguồn điện, tối ưu hóa việc sử dụng nhiệt điện than và khí, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn thủy điện theo điều kiện thuỷ văn, nhằm đảm bảo nguồn cung ứng điện liên tục cho đến hết mùa khô. Sản lượng điện sản xuất trong tháng 4 đã đạt 26,82 tỷ kWh, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng sản lượng 4 tháng đầu năm 2024 đạt 96,16 tỷ kWh, tăng 12,4%.

Cùng với đó, EVN cũng đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng điện, với việc khởi công 34 công trình mới và hoàn thành 36 công trình từ 110kV đến 500kV. Đáng chú ý, dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối đã hoàn thành đúc móng 1005/1177 vị trí, Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng đang tiến triển đúng kế hoạch để phát điện vào cuối năm.

Trong tháng 5, EVN dự báo nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao với sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 913,6 triệu kWh/ngày, tăng 12,24% so với cùng kỳ, công suất cực đại có thể lên tới 49.000MW, riêng miền Bắc có thể lên đến 24.500MW.

Nhu cầu tăng cao như trên xuất phát từ thời tiết nắng nóng diện rộng trên cả nước, đặc biệt với các tỉnh ở khu vực Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên - Nam bộ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C.

Vận hành linh hoạt, bám sát diễn biến thời tiết

Trước tình hình trên, EVN khẳng định đã chuẩn bị kỹ lưỡng với việc cập nhật Kế hoạch cung ứng điện và vận hành hệ thống điện năm 2024, được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh. Công ty cũng nhấn mạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương để đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định và an toàn.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đang tiến hành các bước chủ động để đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho quốc gia, nhất là tại miền Bắc trong mùa khô năm 2024. Theo chỉ thị của Thủ tướng và Bộ Công Thương, EVN đã triển khai Công điện 38/CĐ-TTg, nhằm mục tiêu vận hành hệ thống điện một cách an toàn và tin cậy. Các nhà máy thủy điện đang được vận hành linh hoạt để đáp ứng nhu cầu điện và giữ nước cho mùa khô. Đồng thời, EVN cũng đang theo dõi chặt chẽ các yếu tố khí tượng và thủy văn để cập nhật kịp thời các phương án vận hành.

Trong tháng 5 năm 2024, EVN tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án điện quan trọng, bao gồm mở rộng Nhà máy Thủy điện Ialy và hoàn thiện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Công ty cũng đang phối hợp với các đối tác để đảm bảo nguồn nhiên liệu cần thiết và giảm thiểu tổn thất điện năng. Ngoài ra, EVN đang nỗ lực hoàn thành các công trình lưới điện để tăng cường khả năng nhập khẩu điện từ Lào, đặc biệt là dự án đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống và trạm cắt 220kV Đăk Ooc. Đặc biệt, đảm bảo an toàn lao động luôn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình thi công.

Trước tình hình diễn biến thời tiết nắng nóng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục kêu gọi người dân và các doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, đặc biệt trong giờ cao điểm; sử dụng điều hòa nhiệt độ một cách hợp lý để giảm thiểu nguy cơ sự cố và hạn chế hóa đơn tiền điện tăng cao. Đây là một phần trong nỗ lực chung của cả nước nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt điện có thể xảy ra trong mùa khô.

Theo báo cáo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tháng 4, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 26,82 tỷ kWh, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 4 tháng năm 2024, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 96,16 tỷ kWh, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023 với sản lượng và tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống: Thủy điện: 14,41 tỷ kWh, chiếm 15%; nhiệt điện than: đạt 56,89 tỷ kWh, chiếm 59,2%; tua bin khí: 8,52 tỷ kWh, chiếm 8,9%; năng lượng tái tạo: 14,55 tỷ kWh, chiếm 15,1% (trong đó điện mặt trời đạt 9,26 tỷ kWh, điện gió đạt 4,78 tỷ kWh) và điện nhập khẩu: 1,56 tỷ kWh, chiếm 1,6%.

Sản lượng điện truyền tải tháng 4/2024 đạt 22,5 tỷ kWh. Lũy kế 4 tháng năm 2024, sản lượng điện truyền tải đạt 76,9 tỷ kWh, tăng 13,52% so với cùng kỳ năm 2023.