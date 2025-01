EVNNPT chủ động các phương án đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Tập trung điều hành sản xuất

Từ giữa tháng 8/2023, EVNNPT đã yêu cầu các đơn vị tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực bảo vệ, tự vệ ứng trực. Lực lượng bảo vệ phải tuần tra, canh gác 24/24h, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho trụ sở làm việc, kho tàng, hệ thống truyền tải điện quốc gia, đặc biệt là các trạm biến áp do các đơn vị quản lý vận hành. Tăng cường bảo vệ đường dây 500kV, chủ động phòng, chống các vi phạm đối với công trình lưới điện cao áp.

EVNNPT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập và triển khai phương án đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải để đảm bảo cung cấp điện dịp Lễ Quốc khánh 2/9, tăng cường công tác vận hành, tập trung xử lý các khiếm khuyết thiết bị, kiểm tra soi phát nhiệt, bố trí lực lượng ứng trực, vật tư, phương tiện, tổ chức trực lãnh đạo, tăng cường bảo vệ tài sản, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Công nhân PTC1 soi phát nhiệt đường dây 500kV Nghi Sơn - Hà Tĩnh

Là đơn vị quản lý vận hành lưới điện truyền tải từ Hà Tĩnh trở ra ngoài Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội với nhiều hoạt động chính trị, văn hóa xã hội sẽ diễn ra, vì thế Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của EVNNPT.

Theo ông Phạm Quang Hòa – Phó Giám đốc PTC1: Đơn vị đã hoàn thành 100% khối lượng công tác thí nghiệm định kỳ. Hệ thống sa thải đặc biệt, bảo vệ tần số thấp đã kiểm tra đảm bảo sẵn sàng làm việc tốt. Công ty đã tiến hành soi phát nhiệt theo định kỳ, đột xuất, tăng cường, lập bảng tổng hợp theo dõi và xử lý triệt để các điểm phát nhiệt các trạm biến áp, các đường dây liên quan đến khu vực tập trung dân cư, khu vực Hà Nội và trên toàn Công ty.

Đối với các trạm biến áp, PTC1 tăng cường kiểm tra tình trạng phóng điện các thiết bị trung thế, kiểm tra tình trạng thiết bị, tình hình mang tải, đặc biệt đối với các đường dây liên kết nhà máy điện, khu vực Hà Nội, các khu tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, các đường dây 500kV Bắc - Nam. Tăng cường kiểm tra, soi phát nhiệt các máy biến áp và đường dây vận hành đầy tải, quá tải (trên 80%); xử lý triệt để các khiếm khuyết thiết bị trạm biến áp và đường dây, ngăn ngừa các nguy cơ vi phạm hành lang tuyến đường dây nhằm đảm bảo vận hành ổn định các đường dây và trạm biến áp.

Công ty Truyền tải điện 3 cũng đã tăng cường kiểm tra, các điểm có nguy cơ sụt, lún có giải pháp để đảm bảo an toàn cung cấp điện. Kiểm tra các mạch điều khiển và bảo vệ đảm bảo làm việc tin cậy. Kiểm tra đảm bảo mạch cắt sa thải tần số thấp (F81), sa thải đặc biệt đường dây 500kV, các thiết bị tự động của hệ thống đảm bảo làm việc tin cậy. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại nhằm khắc phục, xử lý nhanh các hư hỏng trên lưới truyền tải điện khi có sự cố xảy ra.

Bố trí nhân lực theo dõi camera giám sát tại các vị trí xung yếu để giám sát thiết bị, hành lang tại các vị trí xung yếu đường dây truyền tải điện có nguy cơ gây sự cố, đặc biệt các vị trí giao chéo với đường giao thông, các khu vực đông dân cư, lâm trường, các vị trí có xe cẩu thường xuyên hoạt động; chằng néo các vật dựng, bảng quảng cáo, mái tôn nhà ở, công trình trong gần hành lang, thực hiện tỉa cây trong ngoài hành lang không để tình trạng cây bị ngã đổ mất an toàn lưới điện.

Truyền tải điện Bình Định (PTC3) phối hợp Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bình Định kiểm tra tại điểm thi công cao tốc Bắc Nam giao chéo với lưới truyền tải điện

Tuyên truyền đảm bảo an toàn hành lang lưới điện

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được EVNNPT yêu cầu các đơn vị triển khai để đảm bảo truyền tải điện an toàn là tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa cháy trong và gần hành lang gắn liền với công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp các tuyến đường dây trên địa bàn đơn vị quản lý.

Trước chỉ đạo của EVNNPT, Công ty Truyền tải điện 4 (đơn vị đóng vai trò quan trọng đảm bảo truyền tải điện cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam) tổ chức kiểm tra nhiệt độ các mối nối tiếp xúc và triển khai xử lý các điểm có nhiệt độ cao bất thường trước các ngày nghỉ lễ, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn tin cậy. Tăng cường chế độ kiểm tra tình trạng kỹ thuật lưới điện để kịp thời phát hiện những hư hỏng phát sinh và xử lý ngay, đặc biệt đối với các đường dây đường dây 500kV, đường dây 220kV nối nguồn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức phòng ngừa các hành vi đốt rừng, nương rẫy, thả diều, bắn pháo giấy tráng kim loại hoặc ném các vật thể gây nguy hiểm tới vận hành an toàn lưới điện. Tăng cường tuần tra dọc tuyến đường dây 500kV, 220kV để phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ vi phạm hành lang; Trong đó lưu ý ngăn ngừa các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều, ném các vật lên đường dây và các phương tiện cơ giới vị phạm hành lang… đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục.

Công ty Truyền tải điện 2 đã phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương tuyên truyền đến từng hộ dân sinh sống trong và gần hành lang để kịp thời ngăn ngừa các trường hợp thả diều, đốt rừng, nương rẫy, có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn tuyến đường dây, để đảm bảo an ninh, an toàn lưới điện cao áp.

Truyền tải điện Quảng Trị (PTC2) tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới truyền tải điện cho các cháu học sinh

Hiện nay, thời tiết đang chuyển mùa, một số khu vực có mưa kéo dài có nguy cơ gây sạc lở đất, sạt lở kè gây nguy hiểm cho các vị trí móng cột. Các đơn vị kiểm tra các vị trí kè, móng cột có nguy cơ bị lún, nứt; kiểm tra việc thoát nước khu vực móng cột, của các mương thoát nước đảm bảo không gây xói lở đất khu vực móng, kè. Thường xuyên phát dọn đường vào vị trí móng cột và đường đi dọc tuyến tạo thuận lợi cho việc tiếp cận kiểm tra, xử lý khi có bất thường.

Tổ chức kiểm tra, định kỳ và tăng cường trước lễ các mối nối, các điểm tiếp xúc, đặc biệt tiếp điểm chính của dao cách ly, các đầu cốt của sứ xuyên máy biến áp. Ưu tiên đo nhiệt độ cho các thiết bị ngăn lộ thường xuyên vận hành mang tải cao và lập bảng theo dõi đánh giá sau mỗi lần đo để có giải pháp xử lý kịp thời (đặc biệt chú ý các máy biến áp, thiết bị vận hành đầy tải, quá tải tại các TBA 500kV Đà Nẵng, 500kV Thạnh Mỹ, 500kV Dốc Sỏi và các TBA 220kV nối với nhà máy điện).

Với sự chuẩn bị kỹ càng từ Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc, EVNNPT đặt mục tiêu đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như các hoạt động chính trị, xã hội văn hóa dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.