FPT Telecom ghi nhận nhiều dấu ấn mới

Có thể nói, 6 giải thưởng tại lễ trao giải Sao Khuê dành cho: Ứng dụng FPT Play; giải pháp nhà thông minh FPT Smart Home; giải pháp FPT Camera Cloud AI; giải pháp FPT Camera AI Retail; gói cước Ultra Fast và ứng dụng Hi FPT là một sự ghi nhận vô cùng quý báu cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của FPT Telecom trong việc mang đến các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Đáng chú ý ứng dụng FPT Play được công nhận là sản phẩm xuất sắc thuộc lĩnh vực “Giải trí số”, lọt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 và sản phẩm giải pháp FPT Camera Cloud AI xếp hạng 5 sao là những thành tựu to lớn mà FPT Telecom đã đạt được trong năm 2024 này.

Để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm nhiều giải pháp tối ưu để bảo vệ, bảo trì phần mềm cũng như thiết bị văn phòng, FPT Telecom đã chính thức ra mắt gói IT Outsource. Theo đó, dịch vụ này sẽ giúp các DN dễ dàng xử lý sự cố nhanh chóng và triệt để, xây dựng giải pháp bảo vệ an toàn dữ liệu, quản lý rủi ro và an ninh hệ thống cũng như ổn định hệ thống CNTT toàn diện. Với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, có nhiều năm kinh nghiệm thực tế, xử lý được trọn vẹn các vấn đề về hạ tầng mạng internet, hệ thống camera an ninh, hệ thống máy tính văn phòng và các hệ thống CNTT khác, IT Outsource giúp các lãnh đạo an tâm điều hành doanh nghiệp, loại bỏ các nỗi lo về bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

Không dừng lại ở đó, FPT Telecom cũng đã chính thức ra mắt Combo An Toàn vào ngày 1 tháng 4 vừa qua. Đây là dịch vụ Internet tốc độ cao đi kèm với nhiều tính năng bảo mật tiên tiến, giúp bảo vệ người dùng khỏi những rủi ro trên không gian mạng. Theo đó, Combo An Toàn được ứng dụng công nghệ Wi-Fi 6 tốc độ cao, ổn định với bộ tính năng bảo mật mạnh mẽ tạo hàng rào bảo vệ toàn diện cho thiết bị và người dùng khi truy cập Internet. Đây là hướng đi mới giúp FPT Telecom có thể cung cấp dịch vụ toàn diện nhất cho khách hàng, đặc biệt trong thời điểm xảy ra nhiều sự cố rủi ro gần đây. Được biết sắp tới đây Combo An toàn sẽ là sự lựa chọn của nhiều hộ gia đình, đặc biệt là gia đình có con nhỏ đang trong độ tuổi bắt đầu chủ động tiếp cận internet. Để đón đầu xu hướng từ 10/4 đến 24/5/2024, khi đăng ký Combo An Toàn khách hàng sẽ có cơ hội trúng thưởng xe Vinfast VF5 và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Liên hệ 1900 6600 hoặc đăng ký ngay tại: https://shop.fpt.vn/internet/register/goi-internet-an-toan

Theo đó, Combo An Toàn sẽ cung cấp tính năng mạng riêng ảo VPN, tất cả các dữ liệu Internet sẽ được mã hóa và ẩn đi. Điều này đảm bảo kết nối sẽ được an toàn khỏi tin tặc và các phần mềm theo dõi. Trong khi đó, tính năng bảo vệ truy cập hay duyệt web an toàn cũng sẽ nhận diện và cảnh báo về các trang web, truy cập không an toàn, giúp người dùng tránh xa các nguy cơ lừa đảo và mã độc. Khi sử dụng combo An Toàn, người dùng còn có thể nhận được cảnh báo khi bị lộ, lọt thông tin cá nhân như email, số tài khoản ngân hàng, số căn cước công dân,... đề phòng hacker sử dụng thông tin này để thực hiện các vụ tấn công hoặc rao bán. Các mối đe dọa ngầm như: virus, trojan và ransomware, … cũng được phát hiện và loại bỏ nhằm đảm bảo dữ liệu và thiết bị luôn an toàn.

Thêm một lựa chọn mới dành cho các gia đình trẻ từ FPT Telecom đó chính là SkyCam FPT. Được đánh giá là sản phẩm tiện ích dành gia đình trẻ khi kết đôi cùng internet FPT Wifi 6 đời mới nhất và FPT Camera IQ3 thông minh có khả năng đàm thoại 2 chiều. Gói Skycam sẽ giúp khách hàng “được hời" khi cùng lúc có thêm nhiều dịch vụ tiện ích. Cụ thể, Skycam tích hợp FPT Wifi 6 đời mới nhất đem lại trải nghiệm đường truyền tối ưu. Modem Wifi 6 hoạt động trên cả dải tần 2.4GHz và 5GHz, mang lại hiệu quả sử dụng tối ưu cho mọi vị trí trong nhà, từ tầng hầm đến gác xép.

Đặc biệt đối với các gia đình trẻ có thói quen sử dụng internet nhiều và dùng mọi lúc mọi nơi - thì đây là 2 yếu tố quan trọng nhất để chọn 1 gói internet phù hợp. Chưa kể, cùng với IQ3 và Skycam, khách hàng cũng được miễn phí 12 tháng gói lưu trữ Cloud. Camera IQ3 với công nghệ tiên tiến nhất, cung cấp hình ảnh Full HD 1080p cho phép thấy rõ cả ban đêm nhờ đèn hồng ngoại, và góc quan sát rộng lên đến 107 độ. Công nghệ AI thông minh của camera có khả năng phát hiện chuyển động, phân biệt người và vật, đồng thời gửi cảnh báo ngay lập tức, giúp người dùng an tâm dù không có mặt tại nhà. Camera có khả năng đàm thoại 2 chiều tiện lợi, thích hợp lắp đặt cả trong nhà và ngoài sân vườn.

Cũng trong tháng 4 này, FPT Telecom tại các chi nhánh trên toàn quốc cũng đã có nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Cụ thể tại chi nhánh Kiên Giang đã dành tặng 100 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Giàn Gừa thuộc huyện Hòn Đất. Được biết, toàn bộ kinh phí quà tặng đều do anh Vũ Đức Huy cùng tập thể Lãnh đạo, cán bộ nhân viên chi nhánh chủ động quyên góp với mong muốn tiếp thêm động lực, giúp các em vững bước hơn trên hành trình đi tìm kiến thức.