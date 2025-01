Grab bội thu giải thưởng tại SMARTIES VIETNAM 2023

Giải thưởng này không chỉ là minh chứng cho năng lực sáng tạo và công nghệ của Grab trong việc thấu hiểu thị trường và tiếp cận người dùng, mà còn đưa Grab trở thành nền tảng bán hàng đa kênh được các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam lựa chọn hợp tác.

Chia sẻ về những giải thưởng cao quý này, bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị, Grab Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự và vui mừng khi liên tiếp nhận được các giải thưởng danh giá tại SMARTIES VIETNAM 2023. Các giải thưởng này cũng là minh chứng cho thấy Grab là một nền tảng đáng tin cậy, được nhiều thương hiệu lựa chọn để hợp tác trong các chiến dịch tiếp thị và đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra. Việc hợp tác giữa các thương hiệu còn góp phần tối ưu hóa mô hình tiếp thị đa kênh, qua đó không chỉ tiếp cận người dùng hiệu quả, toàn diện hơn mà còn mang đến thêm cơ hội thu nhập cho đối tác tài xế và doanh thu cho đối tác cửa hàng. Giải thưởng lần này tiếp tục là nguồn động lực to lớn để chúng tôi cố gắng hơn nữa trong việc đáp ứng nhu cầu của người dùng và đối tác, không ngừng theo đuổi sứ mệnh Grab Vì Cộng Đồng để nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người dân Việt Nam.”

Ngoài hai chiếc cúp danh giá, Grab còn nhận được các giải Vàng và giải Bạc ở nhiều hạng mục giải thưởng với các dự án như:

Dự án GrabConnect - Giải Vàng cho hạng mục “Đổi mới trong thương mại điện tử tích hợp” (Integrated Ecommerce Innovation); và Giải Bạc cho hạng mục “Đa dạng và hòa nhập” (Diversity & Inclusion).

Dự án hướng đến việc kết nối nông sản từ nhà vườn đến người dùng cuối thông qua nền tảng công nghệ Grab, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp tại Việt Nam. Chỉ tính riêng trong năm 2023, GrabConnect đã góp phần hỗ trợ tiêu thụ gần 700 tấn trái cây trên GrabMart.

Dự án “Đại sứ kết nối - Tên mỗi bác tài là một mã ưu đãi” - Giải Vàng cho hạng mục “Chiến dịch tiếp thị có tác động xã hội” (Social Impact Marketing); 02 Giải Bạc cho hạng mục “Kênh bán hàng Công nghệ Mới và Sáng tạo” (O2O / New Retail / Innovative & New Tech Sales Channels), và hạng mục “Cá nhân hóa” (Personalisation).

Dự án “Du lịch an toàn cùng Grab” hợp tác với Google - Giải Vàng cho hạng mục “Quảng cáo Lập trình” (Programmatic).

Dự án “Những chuyến xe có vị cà phê” hợp tác cùng Highlands Coffee - Giải Bạc cho hạng mục “Tiếp thị theo thời gian thực” (Real time Marketing).

Bà Phan Bích Tâm, Giám đốc Quốc gia của MMA Global nhận định: “Năm 2023 đánh dấu một thập kỷ Giải thưởng SMARTIES được chúng tôi tổ chức tại Việt Nam. Kể từ khi thông báo cho đến ngày diễn ra sự kiện trao giải, chúng tôi đã nhận hàng trăm bài dự thi là các chiến dịch tiếp thị từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Điều này càng khẳng định cho vị thế danh giá và uy tín của SMARTIES VIETNAM trong cộng đồng tiếp thị trong nước. Vượt qua nhiều vòng đánh giá khắt khe, Grab Việt Nam là một trong những thương hiệu xuất sắc được Ban tổ chức đánh giá cao. Có thể thấy các chiến dịch của Grab đều được đầu tư bài bản, có tính sáng tạo cao và thông điệp rõ ràng. Đặc biệt, Grab còn thể hiện khả năng tận dụng công nghệ, dữ liệu một cách linh hoạt, kết hợp cùng các nhãn hàng khác để tạo nên các chiến dịch tiếp thị vô cùng hiện đại, mang lại hiệu quả cao.”

Bên cạnh những thành công tại SMARTIES VIETNAM 2023, tháng 10/2023 vừa qua, Grab Việt Nam cũng vinh dự nhận được hàng loạt giải thưởng uy tín thông qua dự án GrabConnect, bao gồm giải Nhất cho hạng mục The Changemaker và giải Nhì cho hạng mục Best of Vietnam tại YouTube Works Awards 2023; giải Bạc tại hạng mục Positive Change Social Good: Brands - Service và giải Đồng cho hạng mục Corporate Reputation tại APAC Effie Awards 2023.