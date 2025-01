Hàn Quốc đón đầu nhu cầu chip bằng cụm công nghiệp bán dẫn lớn nhất thế giới

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khẳng định toàn bộ các ngành công nghiệp công nghệ cao chính là "chiến trường kinh tế" của Hàn Quốc. Từ nay cho tới năm 2026, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tập trung đầu tư 550.000 tỉ won (422,85 tỉ USD) vào 6 lĩnh vực trọng tâm là chíp bán dẫn, màn hình, pin thứ cấp, sinh học, ô tô tương lai và robot, trong đó để khối tư nhân đóng vai trò chủ đạo.

Cụm công nghiệp sản xuất chíp bán dẫn hệ thống công nghệ cao quy mô lớn nhất thế giới, rộng 7,1 triệu m² được quy hoạch tại thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi với nguồn vốn tư nhân quy mô 300.000 tỉ won (230,65 tỉ USD).

Cụm công nghiệp này sẽ bao gồm 5 nhà máy chế tạo chíp bán dẫn cho tới năm 2042, đặt mục tiêu thu hút tối đa 150 doanh nghiệp ở lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị và các công ty Fabless (chuyên về thiết kế chíp bán dẫn) tại cụm công nghiệp này.



Cụm công nghiệp chất bán dẫn lớn nhất thế giới mang theo tham vọng lớn của Hàn Quốc.

Một quan chức chính phủ cho biết cụm công nghiệp mới sẽ có toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn và Chính phủ Hàn Quốc sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp để biến nước này thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong ngành công nghiệp bán dẫn hệ thống.

Khu phức hợp mới sẽ được đặt gần các cơ sở sản xuất chip hiện có do Samsung Electronics Co. và SK hynix Inc., cũng như một số công ty phụ tùng và thiết bị, và các công ty fabless điều hành, để quốc gia này có thể có siêu công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới.

Thành phố Yongin được đánh giá là địa điểm có thể liên kết với hạ tầng sản xuất, thiết kế chíp bán dẫn hiện có quanh khu vực Seoul và lân cận thủ đô.

Tại cuộc họp, Tổng thống Yoon nhấn mạnh sự phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao có liên quan trực tiếp tới không chỉ sự tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế Hàn Quốc, mà còn tới sự phát triển cân bằng khu vực.

Theo đó, Chính phủ sẽ triển khai xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao quốc gia tại 14 địa phương. Để làm được điều này, Chính phủ sẽ nới lỏng quy chế về sử dụng đất, đầu tư những lĩnh vực thế mạnh của mỗi địa phương.

Cụ thể, Chính phủ có kế hoạch lập ra khu công nghiệp về nano, chíp bán dẫn ở thành phố Daejeon, về ô tô tương lai và robot ở thành phố Daegu, phụ tùng ô tô tương lai ở thành phố Gwangju, lĩnh vực sinh học ở tỉnh Gangwon; cũng như tích cực hỗ trợ đầu tư tư nhân.

Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh tốc độ triển khai kế hoạch là điều quan trọng nhất trong bối cảnh hiện nay. Ông Yoon đề nghị Quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật về việc nâng mức khấu trừ thuế về chi phí đầu tư thiết bị công nghiệp công nghệ cao cho doanh nghiệp mà Chính phủ đã đệ trình.

Chính phủ cũng đang thu hút đầu tư 3,2 nghìn tỉ won vào năm 2030 để phát triển công nghệ chất bán dẫn thế hệ tiếp theo cần thiết cho sản xuất điện, phương tiện và trí tuệ nhân tạo.