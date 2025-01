Harman Kardon Go + Play 3: món quà ý nghĩa dịp cuối năm

Không chỉ mạnh mẽ bên trong, trau chuốt bên ngoài, Harman Kardon Go + Play 3 còn có chất lượng âm thanh vượt trội, được nâng cấp toàn diện so với thế hệ Go + Play tiền nhiệm. Trải nghiệm Harman Kardon Go + Play 3 sau một tuần, cảm nhận chung về mẫu loa di động này chính là muốn sở hữu.

Thật vậy, Harman Kardon Go + Play 3 dù không có chút thay đổi lớn nào về thiết kế, nhưng bản thân thiết kế của sản phẩm đã được hoàn thiện rất tốt ngay từ thế hệ đầu tiên, và trải qua đến thế hệ thứ 3 này, có lẽ nhà sản xuất cũng cảm nhận thấy chưa cần phải làm gì nhiều. Harman Kardon Go + Play 3 vẫn giữ được đúng tinh thần chung xuyên suốt từ thế hệ đầu tiên đến nay, đó là một chiếc túi xách phát nhạc đầy sành điệu và đậm chất nghệ.

Chiếc quai xách vẫn là chất liệu nhôm chạy dài từ bên phải sang bên trái, đúng như một chiếc quai xách điệu đà nhưng cứng cáp, mang đến cảm giác cầm nắm rất thoải mái, không hề bám bụi hay để lại các vết xước gây nên sự cũ kỹ và khó chịu. Phần mặt kính sáng bóng ở mặt trên là nơi bố trí các nút điều khiển bằng cảm ứng, rất nhỏ, rất thanh, rất khiêm tốn nhưng lại mang đến sự tinh tế và sang trọng.

Trong khi bao bọc xung quanh ‘chiếc túi phát nhạc’ là sợi polyester tái chế, hoàn toàn thân thiện với môi trường. Điểm đáng chú ý là dù được làm từ bất cứ vật liệu gì thì hầu hết các sản phẩm của Harman Kardon đều mang đến độ chi tiết sắc sảo và không kém phần sang trọng. Nhờ đó mà dù hiện diện ở bất cứ không gian nào, từ phòng khách cho đến phòng ngủ, từ phòng học tập cho tới phòng làm việc hay ngoài ban công… chung vui cùng nhóm bạn, Harman Kardon Go + Play 3 có thể ‘cân hết’.

Tìm hiểu thông tin về sản phẩm, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy một cảm nhận chung, đó là Harman Kardon Go + Play 3 có chất lượng âm thanh cải tiến vượt trội. Có lẽ thay vì đầu tư lớn vào việc tìm kiếm và thay đổi thiết kế bên ngoài vốn đã rất fashion, nhà sản xuất đã mạnh dạn cải thiện chất lượng âm thanh. Và đây chính là món quà mà có lẽ tất cả những người yêu thích âm nhạc, yêu thích Harman Kardon mong đợi hơn cả.

Với 2 loa dải trung kích thước lớn 70mm, hai loa dải cao 20mm đi cùng 1 loa siêu trầm hướng sàn kích thước 1300mm kết hợp với công suất từ 100 đến 160W, Harman Kardon Go + Play 3 trở thành một trong những mẫu loa di động có công suất ấn tượng nhất trên thị trường loa di động hiện nay. Bởi hầu hết các mẫu loa bluetooth hiện nay đều có công suất trung bình từ 40-60W. Sự hiện diện của Harman Kardon Go + Play 3 trở với công suất lớn trong một thiết kế gọn nhẹ và linh hoạt mà vẫn bảo toàn sự trung thực của âm thanh là hoàn toàn không dễ kiếm.

Là một sản phẩm của thời đại công nghệ kết nối, nên người dùng Harman Kardon Go + Play 3 hoàn toàn có thể phối ghép 2 loa Harman Kardon Go + Play 3 với nhau, hay chia sẻ năng lượng với các thiết bị khác thông qua cổng sạc USB hoặc kết nối với các thiết bị di động như máy tính bảng, laptop để thuận tiện khi sử dụng để ‘cuộc vui’ không bị gián đoạn. Đồng thời công nghệ Bluetooth 5.2 cũng giúp khả năng kết nối và truyền phát tín hiệu nhanh chóng và liền mạch hơn, băng thông rộng hơn mang đến chất lượng âm thanh tốt hơn.

Chưa dừng lại ở đó, Go + Play 3 đó khả năng tự động điều chỉnh âm thanh theo môi trường để tối ưu hóa trải nghiệm nghe của người dùng. Đây là một trong những tính năng được nhà sản xuất đặc biệt cải tiến để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Chính vì thế dù bạn nghe nhạc ở bất cứ đâu, phòng khách, phòng ngủ hay ngoài ban công… thì Go + Play 3 cũng sẽ tự động điều chỉnh âm thanh theo môi trường để tối ưu hóa trải nghiệm nghe của bạn.

Quả thật sau một tuần trải nghiệm Go + Play 3 tại nhà, cảm giác thật sự rất đã. Bởi ngoài thiết kế đẹp, kết nối cực nhanh và thuận tiện, thì trình điều khiển âm thanh nổi 3 chiều hiệu suất cao và loa trầm hướng xuống hoàn toàn mới của Go + Play 3 mang đến chất âm mạnh mẽ và sống động tràn ngập căn phòng với độ chi tiết hoàn hảo. Chưa kể thời lượng pin lên đến 8 giờ phát nhạc liên tục, cũng là một điểm cộng của Go + Play 3 so với đa số các loa di động hiện nay, đặc biệt là với chiếc loa có công suất tối đa lên đến 160W.

Với giá bán chính thức 7.490.000 đồng cùng chế độ bảo hành 19 tháng bởi Công ty TNHH Phúc Giang, Harman Kardon Go + Play 3 sẽ là món quà tặng kỳ chất lượng cho mùa lễ hội cuối năm nay.