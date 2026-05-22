HD Group vừa bổ sung vào hệ sinh thái thêm hai thương hiệu mới JanSport và Thule

Với thông điệp “Mỗi bước đi là một hành trình, mỗi hành trình cần một người bạn đồng hành”, sự kiện EEP MOVING là lời tuyên ngôn cho tinh thần sống tích cực, luôn tiến về phía trước, không ngừng khám phá và chinh phục những cột mốc mới.

Theo đó, hai thương hiệu biểu tượng toàn cầu là JanSport (USA), thương hiệu balo gắn liền với tinh thần tuổi trẻ và tự do thể hiện cá tính, cùng Thule (Sweden), thương hiệu hàng đầu thế giới về các giải pháp đồng hành trên những hành trình lớn của cuộc sống, đã chính thức được bán tại Việt Nam thông qua nhà phân phối HD Group.

Với thông điệp “Mỗi bước đi là một hành trình, mỗi hành trình cần một người bạn đồng hành”, sự kiện EEP MOVING là lời tuyên ngôn cho tinh thần sống tích cực, luôn tiến về phía trước, không ngừng khám phá và chinh phục những cột mốc mới.

Nếu như JanSport đại diện cho những bước đi đầu tiên của tuổi trẻ, nơi mỗi trải nghiệm góp phần hình thành cá tính và bản sắc riêng. Thì Thule là biểu tượng của sự bền bỉ, đẳng cấp và khả năng đồng hành cùng người dùng trên những hành trình lớn của cuộc đời.

Sự kết hợp giữa hai thương hiệu quốc tế cùng tầm nhìn chiến lược của HDGroup sẽ tạo nên một hệ sinh thái lifestyle toàn diện, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc, du lịch và khám phá của người tiêu dùng hiện đại.

Thông qua việc hợp tác với các thương hiệu quốc tế hàng đầu, HDGroup không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm và hoàn thiện hệ sinh thái lifestyle, mang đến những giải pháp chất lượng cao, góp phần nâng tầm phong cách sống của người tiêu dùng Việt Nam.

Điều đáng nói là thông qua việc hợp tác với các thương hiệu quốc tế hàng đầu, HDGroup không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm và hoàn thiện hệ sinh thái lifestyle, mang đến những giải pháp chất lượng cao, góp phần nâng tầm phong cách sống của người tiêu dùng Việt Nam.

Sự kiện cũng thể hiện cam kết của HDGroup trong việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác bền vững, tạo ra giá trị thiết thực cho đối tác, khách hàng và cộng đồng.

Được xây dựng như một hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi khách mời không chỉ khám phá các bộ sưu tập mới nhất từ JanSport và Thule mà còn cảm nhận trọn vẹn tinh thần “Mỗi bước đi là một hành trình, mỗi hành trình cần một người bạn đồng hành”, sự kiện ra mắt hai thương hiệu mới đã đưa khách tham dự bước vào hành trình của một biểu tượng gắn liền với tuổi trẻ, sự tự do và cá tính. Tại đây khách mời không chỉ được mãn nhãn với màn trình diễn sản phẩm của hai thương hiệu mà còn được tìm hiểu về lịch sử phát triển của JanSport cũng như Thule, những giá trị cốt lõi mà các thương hiệu này đang theo đuổi, cũng như định hướng phát triển tại thị trường Việt Nam.

Những chiếc balo, vali và túi xách của JanSport và Thule thể hiện rõ triết lý thiết kế tối giản, đẳng cấp và khả năng đồng hành bền bỉ trên mọi hành trình.

Những chiếc balo, vali và túi xách của JanSport và Thule lần lượt xuất hiện trên sàn diễn, thể hiện rõ triết lý thiết kế tối giản, đẳng cấp và khả năng đồng hành bền bỉ trên mọi hành trình.

Đại diện thương hiệu Thule, ông Alex Wong - Asia Commercial Director – cũng đã có mặt để tham dự sự kiện, chia sẻ tầm nhìn phát triển của Thule tại thị trường Việt Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến HDGroup vì những nỗ lực trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu một cách bài bản, chuyên nghiệp và đầy tâm huyết.

Ông Alex Wong cũng bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam, đánh giá đây là một trong những thị trường chiến lược quan trọng của Thule tại khu vực Đông Nam Á. Sự hiện diện của ông tại sự kiện không chỉ thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của Thule, mà còn khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa Thule và HDGroup.

Đại diện thương hiệu Thule, ông Alex Wong - Asia Commercial Director - chia sẻ tại sự kiện

Chia sẻ tại sự kiện, CEO của HDGroup, chị Đặng Thị Mỹ Hằng cũng đã khẳng định định hướng phát triển lâu dài của HDGroup trong việc xây dựng Thule trở thành thương hiệu lifestyle cao cấp hàng đầu dành cho người tiêu dùng Việt Nam.

“Việc hợp tác cùng Thule không chỉ là một dấu mốc quan trọng đối với HDGroup, mà còn là bước tiến chiến lược trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái Lifestyle Ecosystem toàn diện. Với tầm nhìn dài hạn, HDGroup cam kết đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống phân phối, truyền thông và trải nghiệm khách hàng, nhằm đưa những giá trị cốt lõi của Thule đến gần hơn với cộng đồng người dùng Việt Nam.” Chị Hằng chia sẻ.

CEO của HDGroup, chị Đặng Thị Mỹ Hằng chia sẻ tại sự kiện

Đại diện HDGroup cũng cho biết, trong thời gian tới, HDGroup sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các thương hiệu quốc tế uy tín, mang đến thêm nhiều giải pháp chất lượng cao, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống của người tiêu dùng Việt và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ lifestyle khu vực.