Hơn 10.000 cơ quan sử dụng Zalo để kết nối với người dân

Trong đó, đáng chú ý có đến 3.534 cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ chatbot để tương tác với người dân. Cũng thông qua nền tảng Zalo, hơn 1,3 tỷ tin nhắn giữa người dân và Chính quyền đã được thực hiện.

Hơn 3.500 cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ chatbot để tương tác với người dân.

Nhờ đó, Zalo đã trở thành kênh tương tác hiệu quả và quen thuộc khi người dân cần thực hiện TTHC, cũng như khi liên tục cập nhật những tin tức chính thống, góp phần vào công tác giữ gìn trật tự công cộng, an ninh xã hội tại các địa phương.

Việc hơn 5.000 tài khoản Zalo An ninh, tương đương 50% số xã phường ở Việt Nam cho thấy Zalo An ninh đã và đang góp phần rất lớn vào việc phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự góp phần mang đến cuộc sống bình yên cho người dân.

Zalo An ninh giúp tạo kênh tương tác thân thiện, kịp thời giữa người dân và chính quyền

Để các đơn vị có thể khai thác triệt để những tính năng trên Zalo vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tiếp nhận tin báo liên quan an ninh trật tự (ANTT), tố giác tội phạm… Không chỉ phát huy vai trò giữ gìn ANTT, mô hình Zalo An ninh còn góp phần vào công tác cải các hành chính, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhanh chóng và giảm phiền hà khi giải quyết các TTHC của ngành công an. Nổi bật trong năm qua là chiến dịch cấp CCCD và triển khai Đề án 06 đến tận cấp xã, phường.

Trên ứng dụng Zalo, các đơn vị tạo nhiều tính năng, menu hướng dẫn thủ tục hành chính, đăng tải các biểu mẫu, đường dẫn đến website của Cổng dịch vụ công quốc gia và Bộ Công an để người dân thao tác dễ dàng.

Đặc biệt, với chức năng truy vấn, trả lời tự động (chatbot), ngành công an cũng đã tích hợp những vấn đề người dân quan tâm như thông báo thời gian, thủ tục cấp CCCD, đăng ký phương tiện, quản lý cư trú, PCCC,... giúp việc tìm hiểu thông tin dễ dàng, chủ động hơn.

Bên cạnh đó, tài khoản Zalo của các tỉnh thành đều liên tục bổ sung các tiện ích mới để phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, mô hình Zalo Chính quyền điện tử cũng mở rộng đến tận quận huyện, xã phường.

Có thể nói, sử dụng ứng dụng Zalo để đưa thông tin, thủ tục hành chính tiếp cận đến từng người dân đã giúp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian, chi phí đi lại và tạo thuận lợi cho người dân. Qua đó, nâng cao điểm số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công của các tỉnh thành.

Ứng dụng Zalo trong thực hiện TTHC trực tuyến giúp người dân tiết kiệm thời gian.

Hay như trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 vừa qua, các tỉnh thành lớn như Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Giang,.. đều triển khai hình thức tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên Zalo, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác. Nhờ đó, hàng chục nghìn thí sinh, phụ huynh học sinh đã tra cứu điểm thi thuận lợi, tránh tình trạng các hệ thống bị nghẽn mạng khi số lượng người truy cập lớn.

Để tiếp cận với giới trẻ - những người năng động, nhạy bén với công nghệ - các đơn vị cũng sáng tạo các mô hình mới điển hình là mô hình OA Zalo Tuổi trẻ. Mặc dù mới ra mắt nhưng mô hình này đã thu hút hơn 350 tài khoản thiết lập.

Dù mới phát triển nhưng mô hình OA Zalo Tuổi trẻ nhận được nhiều sự quan tâm (Ảnh Nguyên Thảo)

Với những đóng tích cực, hiệu quả vào công tác chuyển đổi số trên cả nước, trong năm 2022, Zalo đã đón nhận nhiều bằng khen từ các tỉnh thành như: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (Đóng góp tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong năm 2021 - quý 1/2022); Công an quận Tân Phú - TP.HCM (Đóng góp tích cực trong giữ gìn ANTT, cải cách TTHC), Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang (Hỗ trợ công tác chuyển đổi số tại địa phương),...