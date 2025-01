Hơn 70% phạm nhân trong trại giam phạm tội về ma túy

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban phương án nghiệp vụ 3631 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an tổ chức sáng 24/7/2024 tại Hòa Bình. Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị