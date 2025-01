Infinix NOTE 40 Pro, smartphone tầm trung mới giá chưa tới 6 triệu đồng

Theo đó, NOTE 40 Pro nổi bật với công nghệ sạc thế hệ mới, với khả năng sạc nhanh 2.0 với sạc nhanh 70W, sạc không dây 20W.

Công nghệ sạc nhanh 2.0 được hỗ trợ bởi chip Cheetah X1, chipset đầu tiên phát triển bởi Infinix, mang lại những cải tiến về sạc nhanh, đa chế độ sạc, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện thoại của người dùng trong mọi tình huống.

Infinix cũng tự hào vì NOTE 40 Pro là sản phẩm duy nhất trong phân khúc hỗ trợ đồng thời khả năng sạc không dây 20W và Magcharge từ tính 15W, cho phép người dùng sử dụng điện thoại liền mạch, tận hưởng các trải nghiệm giải trí, kết nối mượt mà không bị gián đoạn.

Được biết đây là chipset do Infinix tự phát triển, được tích hợp khả năng phát hiện nguồn điện có độ chính xác cao, phát hiện điện áp an toàn và hỗ trợ cảnh báo linh hoạt, đảm bảo hiệu quả sạc vượt trội và khả năng sạc đa dạng. Với công nghệ mới này, NOTE 40 Pro có thể chọn các chế độ đáp ứng nhu cầu sử dụng theo tình huống như Sạc thông minh, sạc Hyper (Siêu sạc) và sạc ở nhiệt độ thấp đảm bảo có thể sạc ở nhiệt độ -20 độ C. Theo đó chỉ với 16 phút, NOTE 40 Pro đã có thể làm đầy 50% pin với chế độ sạc Hyper. Ngoài ra, chỉ với 5 phút sạc, người dùng có thể sử dụng lên tới 7,5 giờ gọi điện; 1,6 giờ chơi game; 4,1 giờ xem video…, cung cấp năng lượng sử dụng điện thoại cả ngày dài.

NOTE 40 Pro cũng được trang bị viên pin 5000mAh, duy trì được 80% dung lượng pin sau 1.600 chu kỳ sạc đầy, đánh dấu mức tăng trưởng vượt trội 60% so với các thế hệ trước.

Sản phẩm còn có tính năng sạc ngược giúp cung cấp năng lượng cho thiết bị khác, hoặc sạc nhánh cung cấp nguồn điện trực tiếp từ bo mạch tránh làm nóng máy và tăng tuổi thọ pin. Đặc biệt, sản phẩm được trang bị sẵn bộ sạc từ tính Magcharge 15W và ốp lưng da cho trải nghiệm sạc không dây hoàn hảo.

Với những tính năng này, NOTE 40 Pro tự hào là sản phẩm đầu tiên trong phân khúc cung cấp khả năng sạc vượt trội, đáp ứng nhu cầu người dùng về một sản phẩm phù hợp cho công việc và cuộc sống hiện đại.

Được lấy cảm hứng từ đô thị và phong cách sống hiện đại, thời thượng, Infinix NOTE 40 Pro được trang bị màn hình cong 3D với đường cong hoàn hảo 55 độ và chất liệu kính từ Corning® Gorilla® Glass mang lại vẻ đẹp tinh tế, đầy cảm hứng và bền bỉ, hạn chế rơi vỡ trầy xước khi sử dụng. Màn hình được nâng cấp Amoled 120Hz, cung cấp độ phân giải 1080P và độ sáng tối đa 1300 nits mang lại trải nghiệm xem sống động và đặc sắc trong mọi điều kiện ánh sáng.

Đây cũng được xem là chiếc điện thoại phù hợp cho giới trẻ khi trang bị Camera chính 108MP có hệ thống ổn định hình ảnh OIS chống rung quang học và Siêu Zoom 3X giúp chất lượng hình ảnh ổn định, rõ nét hơn. Người dùng cũng có thể đồng thời sử dụng camera trước và sau bằng chế độ Video kép, sáng tạo nên những bức hình selfie ấn tượng với camera trước 32MP cùng nhiều bộ lọc hình ảnh có sẵn.

Hiệu năng máy cũng đủ đáp ứng mọi tác vụ của người dùng trẻ, từ làm việc, giải trí, chơi game với Chip Helio G99 Ultimate bộ xử lý 6nm. Cùng với RAM 8GB có thể mở rộng thêm 8GB và ROM 256GB, giúp sử dụng đa tác vụ dễ dàng mà không bị giật lag.

Infinix NOTE 40 Pro được bán tại CellphoneS, Hoàng Hà Mobile từ hôm nay, ngày 8/8 với giá 5.990.000 đồng cùng bộ quà tặng Sạc từ tính và Ốp lưng da trị giá 1.050.000 đồng và bản cập nhật Android trong 2 năm.

Sản phẩm sẽ có 4 màu: Đen Nham Thạch, Xanh Khổng Tước, Vàng Kim Quang, Xám Nano để bạn lựa chọn.