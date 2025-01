JBL mở rộng dòng loa di động bằng 3 phiên bản thế hệ mới

Đây đều là những sản phẩm được kế thừa từ các thế hệ tiền nhiệm, nhưng được cải tiến hơn về chất lượng âm thanh, thiết kế màu sắc mới và vật liệu mới. Cụ thể, cả JBL Xtreme 4, JBL Clip 5 và JBL Go 4 đều được chế tác từ vật liệu tái chế và trang bị công nghệ bluetooth cải tiến, đi cùng sắc màu mới và tính năng mới, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng mong chờ.

Dave Rogers, Chủ tịch Bộ phận Phong cách sống của HARMAN cho biết: “JBL vốn luôn tự hào về dòng loa di động của mình và giờ đây còn tự hào hơn hết khi ra mắt ba sản phẩm mới được làm từ vật liệu tái chế. Người dùng sành điệu của chúng tôi sẽ có thể tiếp tục tận hưởng chất lượng âm thanh cao cấp trong một thiết kế không chỉ hợp thời mà còn thân thiện với môi trường.”

Thật vậy, với JBL Xtreme 4, nhờ công nghệ AI Sound Boost được phân tích theo thời gian thực, sản phẩm sẽ tối ưu hóa và mang đến chất âm mạnh mẽ, chuẩn xác. JBL Xtreme 4 cũng được trang bị pin tháo rời, có thể thay thế để bạn thỏa sức kéo dài cuộc vui. Công nghệ bluetooth 5.3 với LE Audio, đạt chuẩn chống nước và chống bụi IP67 mang đến cho JBL Xtreme 4 nhiều ưu việt, bên cạnh khả năng kết nối với nhiều loa cùng lúc và thời lượng pin dự phòng lên đến 24 giờ sử dụng… nhờ đó mà dù ở trong nhà hay ngoài trời thì JBL Xtreme 4 cũng sẵn sàng cùng bạn tỏa sáng.

JBL Xtreme 4 còn rất thân thiện với môi trường khi có đến 70% thành phần nhựa và 100% vải của lưới loa được làm từ vật liệu tái chế. Toàn bộ bao bì đóng gói bằng giấy đều đạt đạt chứng nhận FSC in bằng mực đậu nành.

JBL Clip 5 với chiếc móc carabiner cải tiến là một phụ kiện du lịch đầy phong cách này. Đặc biệt, với driver công suất lớn, chất lượng âm thanh trong trẻo và âm trầm sâu lắng, đi cùng thời lượng pin đến 12 giờ sử dụng, bluetooth 5.3 và đạt chuẩn chống nước và chống bụi IP67… JBL Clip 5 là người bạn đồng hành hoàn hảo trong mọi chuyến phiêu lưu.

JBL Clip 5 cũng có đến 70% thành phần nhựa và 100% vải của lưới loa được làm từ vật liệu tái chế. Chiếc loa này sẽ được đóng gói trong loại giấy đạt chứng nhận FSC in bằng mực đậu nành.

So với các phiên bản trước, JBL Go 4 có chất lượng âm thanh tốt hơn trong một kích thước cực kỳ nhỏ gọn. Chiếc loa mini này được cải tiến cả về thiết kế để trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy ở bất cứ nơi đâu với dây móc bản rộng và bền hơn để bạn dễ dàng xỏ tay, cầm nắm, hay treo ở mọi nơi. JBL Go 4 mang đến 7 giờ sử dụng, đạt chuẩn chống nước và chống bụi IP67, cùng công nghệ bluetooth 5.3 với LE Audio và khả năng kết nối nhiều loa thông qua ứng dụng JBL Portable và công nghệ truyền phát Auracast™. JBL Go 4 còn có đến 6 phiên bản màu sắc phù hợp với mọi phong cách.

JBL Go 4 cũng có đến 80% thành phần nhựa và 100% vải của lưới loa được làm từ vật liệu tái chế và sẽ được đóng gói trong loại giấy đạt chứng nhận FSC in bằng mực đậu nành.

Bộ 3 loa di động mới từ JBL sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam trong năm 2024 thông qua nhà phân phối Công ty TNHH Phúc Giang - PGI Co., Ltd.