Keysight được chỉ định đánh giá tuân thủ quy định về phần mềm và an ninh mạng ô tô của Liên hợp quốc

Quyết định này đánh dấu bước tiến quan trọng của Keysight trong lĩnh vực kiểm định an ninh mạng và phần mềm ô tô theo tiêu chuẩn quốc tế.

Được Diễn đàn Thế giới về Hài hòa các Quy định về phương tiện giao thông (WP.29) ban hành, các quy định UNECE R155 và R156 đặt ra các yêu cầu cập nhật phần mềm và an ninh mạng để tăng cường an toàn và bảo mật của các hệ thống ô tô.

UN R155 đặt ra yêu cầu về an ninh mạng cho các nhà sản xuất xe hơi và áp dụng cho các loại xe cụ thể trong tất cả các giai đoạn phát triển, sản xuất và hậu sản xuất. Trong khi, UN R156 quy định các yêu cầu cập nhật phần mềm đối với các nhà sản xuất xe hơi và chỉ áp dụng cho các loại xe cụ thể trong giai đoạn hậu sản xuất, không bao gồm các giai đoạn phát triển và sản xuất.

Phòng thí nghiệm nghiên cứu bảo mật thiết bị của Keysight giờ đây thể tiến hành đánh giá chứng nhận hợp chuẩn phương tiện giao thông theo các quy định R155/R156 của Liên hợp quốc.

Sau khi được phê duyệt, Riscure Security Solutions có thể tiến hành chứng nhận hợp chuẩn phương tiện theo quy định UNECE WP.29, là yêu cầu đối với tất cả các phương tiện mới được sản xuất bắt đầu từ tháng 7 năm 2024 cho tất cả các quốc gia UNECE. Cơ quan RWD chứng nhận tuân thủ các quy định UN R155 và UN R156 cho phương tiện ở tất cả 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và 37 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh.

Với phòng lab Riscure Security Solutions, Keysight tiếp tục mở rộng sự hỗ trợ cho các nhà sản xuất và toàn bộ chuỗi cung ứng ô tô, cung cấp các giải pháp toàn diện để đánh giá độ an toàn, an ninh bảo mật, hiệu suất và tính tuân thủ trong suốt vòng đời của phương tiện.

Marc Witteman, Giám đốc Phòng thí nghiệm nghiên cứu an ninh bảo mật thiết bị tại Keysight, cho biết: "Khi đánh giá về các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn của một linh kiện hoặc một hệ thống, chúng tôi sẽ tính đến các mối đe dọa và năng lực hiện tại của những kẻ tấn công, cũng như các loại hình tấn công có thể xảy ra trong tương lai. Ngành ô tô cần chuẩn bị sẵn sàng đương đầu với các mối đe dọa trong tương lai, vì vòng đời trung bình của một linh kiện thường được đo bằng thập kỷ. Phê duyệt của RDW là một cột mốc quan trọng đối với Keysight, củng cố vị thế đối tác đáng tin cậy trong việc đảm bảo an toàn phương tiện, an ninh và tuân thủ quy định của chúng tôi.”