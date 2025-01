Keysight và Autotalks nâng tầm bảo mật của công nghệ phương tiện kết nối vạn vật

Nâng cao bảo mật cho V2X

Trong bối cảnh công nghệ V2X ngày càng được các nhà sản xuất xe cộ và thiết bị đường bộ cũng như các cơ quan chính phủ có liên quan quan tâm chú ý, vấn đề an ninh bảo mật của hệ sinh thái này trở nên vô cùng quan trọng.

Hồ sơ bảo vệ V2X trong phương pháp luận Common Criteria dự kiến sẽ trở thành một trong những tiêu chuẩn đầu tiên được đưa vào khung Chứng nhận an ninh mạng của EU theo yêu cầu của Đạo luật về khả năng phục hồi mạng EU Cyber Resilience Act trong khuôn khổ EUCC. Quy định sắp được ban hành này yêu cầu đảm bảo bảo mật trong suốt vòng đời sản phẩm, từ phát triển đến khi ngừng sản xuất.

Đạo luật này sẽ áp dụng cho nhiều loại phần mềm và thiết bị kết nối được kinh doanh tại EU, bất kể nguồn gốc sản xuất. Để tuân thủ, các nhà sản xuất phải nghiêm ngặt đo kiểm các giải pháp V2X của mình theo các tiêu chuẩn bảo mật tiên tiến nhất, có tính đến các yêu cầu trong tương lai.

Cách tiếp cận đo kiểm toàn diện của Keysight

Keysight đã thực hiện đo kiểm mô-đun bảo mật phần cứng (HSM) V2X nhúng SECTON/CRATON2 của Autotalks theo tiêu chuẩn Common Criteria. Sản phẩm này giải quyết nhu cầu kết nối an toàn giữa các thiết bị khác nhau trong hệ sinh thái V2X bằng cách tích hợp có hiệu quả các phần tử bảo mật. Chứng nhận thành công về an ninh bảo mật khẳng định giải pháp đã áp dụng các cơ chế bảo mật cần thiết để đảm bảo an toàn cho các kết nối này.

Việc chứng nhận thành công giải pháp phương tiện kết nối vạn vật theo tiêu chuẩn Common Criteria chứng minh rằng các doanh nghiệp ô tô, bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể đáp ứng các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt nhất trên thị trường ô tô.

Keysight kết hợp trình độ chuyên môn hàng đầu về đo kiểm chức năng của công ty với kiến thức chuyên sâu về bảo mật thiết bị của Riscure Security Solutions để mở rộng danh mục sản phẩm cho thị trường ô tô. Sự hợp tác với Autotalks khẳng định khả năng của Keysight trong việc vận hành trong những môi trường khắt khe nhất, mang lại kết quả giúp khách hàng xây dựng các giải pháp đổi sáng tạo trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Thomas Goetzl, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Keysight Automotive and Energy Solutions, cho biết thêm: “Dự án này với Autotalks là dự án đầu tiên kết hợp với chuyên môn sâu rộng của Keysight trong đo kiểm chức năng và bảo mật để phục vụ thị trường ô tô. Keysight và Autotalks sẽ tiếp tục làm việc về chipset thế hệ thứ 3 mới nhất, hiện thực hóa định hướng chiến lược của mình nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu chức năng và bảo mật mới nhất.”

“Ngành ô tô đang nhanh chóng phát triển các tính năng mới, thông minh, an toàn và tiện lợi, và bảo mật cần phải theo kịp đổi mới sáng tạo này. Trong lĩnh vực đánh giá và chứng nhận bảo mật, quá trình này không chỉ yêu cầu sự tin tưởng mà còn hợp tác chặt chẽ giữa phòng lab và khách hàng trước khi các khó khăn thách thức của quy trình chứng nhận được giải quyết. Kinh nghiệm thành công với Autotalks giúp chúng tôi tự tin đáp ứng những yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt nhất đối với các tính năng tiên tiến”. Marc Witteman, Giám đốc Phòng lab nghiên cứu an ninh bảo mật thiết bị tại Keysight, nhận xét.

Eitan Yacobi, Trưởng bộ phận An ninh bảo mật tại Autotalks, cho biết: “Autotalks tự hào rằng mô-đun SECTON/CRATON2 của chúng tôi là mô đun V2X HSM tích hợp đầu tiên đạt chứng nhận Common Criteria, thông qua quan hệ đối tác với Keysight và phòng lab bảo mật Riscure Security Solutions. Cột mốc này nhấn mạnh cam kết của chúng tôi đối với đảm bảo bảo mật và nâng cao hiệu suất của giải pháp V2X HSM, thiết lập các tiêu chuẩn mới trên thị trường về bảo vệ V2X. Chúng tôi hiện đang hợp tác với Keysight để chứng nhận mô đun TEKTON3/SECTON3 thế hệ thứ 3, qua đó thúc đẩy hơn nữa an ninh mạng cho ngành ô tô."