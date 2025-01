Land Rover 75 năm thách thức giới hạn và tiên phong khám phá

Mẫu Land Rover Defender 75th Limited Edition, phiên bản Giới hạn Kỷ niệm 75 năm vừa chính thức được giới thiệu tại Việt Nam

Di sản 75 năm của Land Rover

Nhà thiết kế chính của Rover ở thời điểm đó là Maurice Wilks, và anh trai của ông, Spencer, giám đốc điều hành của công ty. Trong một lần Spencer đến thăm Maurice tại trang trại của ông, họ đã tìm ra hướng đi phù hợp mà đất nước cần là một chiếc xe đa dụng hạng nhẹ. Nguồn cảm hứng của họ được bắt đầu từ những thứ đơn sơ nhất.

Từ những chiếc xe quân sự thừa thãi còn sót lại sau thế chiến, Maurice đã ấp ủ một thiết kế nhằm mục đích tận dụng cho việc phát triển nông nghiệp, điều vô cùng cần thiết vào thời kỳ tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Sau một thời gian nghiên cứu và phát triển, Maurice và Spencer mới nhận ra việc sử dụng phần khung gầm, cũng như các tấm thân xe từ hợp kim nhôm và ma-giê sẽ phù hợp với động cơ lấy từ nguyên mẫu Rover P3 bởi chúng nhẹ và bền hơn so với những vật liệu truyền thống. Điều này đã mở ra một hướng đi đột phá cho Land Rover nói riêng và ngành sản xuất ô tô nói chung.

Land Rover Series I. Ảnh: Autoweek

Những nỗ lực đó đã được chuyển hóa thành một sản phẩm mang tính bước ngoặt - Land Rover Series I. Ban đầu, chiếc Land Rover được trang bị động cơ 1,6 lít và hộp số bốn cấp của Rover P3, đi cùng Khung gầm thép hộp và thân xe bằng nhôm. Sau này, Land Rover Series I trở nên tiên tiến hơn với hộp số phụ hai cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Sau khi có mặt trên thị trường được một thời gian, xe được nâng cấp với động cơ dung tích 2,0 lít, trục cơ sở được nới dài thêm 6 inch và có thêm phiên bản bán tải với thùng chở phía sau nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp ngày càng gia tăng. Vào năm 1955, phiên bản wagon của xe được ra đời với khả năng chở đến 10 hành khách. Ở cuối vòng đời, chiếc xe được bán ra với hai cấu hình bao gồm trục cơ sở dài 88 inch và 109 inch.

Series I bỗng chốc tạo nên tiếng vang lớn nhờ sự mạnh mẽ, bền bỉ cũng như có thể vận hành ở địa hình trơn trượt và khắc nghiệt một cách dễ dàng. Việc được Quân đội Hoàng gia Anh (RAF) tin dùng từ năm 1949 như một phương tiện quân sự hạng nhẹ tiêu chuẩn chính là lời khẳng định đanh thép về chất lượng của mẫu xe này.

Land Rover Series 2. Ảnh: Autoweek

Thế hệ thứ hai của Land Rover ra mắt vào năm 1958 với hai phiên bản trục cơ sở dài 88 inch và 109 inch và ngoại thất được trau chuốt hơn. Hãng khi đó đã cho ra mắt cả động cơ xăng và diesel để khách hàng lựa chọn, trong đó có động cơ 2,25 lít hoàn toàn mới được trang bị tiêu chuẩn cho đến giữa những năm 80. Ở biến thể trục cơ sở dài 109 inch, hãng vẫn giữ cách bố trí 10 chỗ ngồi nhưng bổ sung thêm phiên bản với cấu hình 12 chỗ, biến chiếc Land Rover trở thành một chiếc xe bus cỡ nhỏ.

Vào năm 1961, Land Rover đã ra mắt một mẫu xe đặc biệt. Series IIA khi đó ra đời và trở thành một trong những chiếc Land Rover mạnh mẽ nhất. Land Rover Series IIA cũng khá nổi tiếng khi tham gia nhiều bộ phim, chương trình truyền hình khắp thế giới.

Một trong số đó là bộ phim hành động Scorpion năm 1986 đến từ Hollywood, khiến chiếc xe tăng tính nhận diện và được nhiều người yêu mến. Nó cũng bắt đầu sự thống trị của dòng xe ở các thị trường lớn cần những chiếc 4×4 đích thực như Úc, Trung Đông và Châu Phi.

Land Rover Series 3. Ảnh: Autoweek

Thế hệ thứ ba của Land Rover ra mắt năm 1971, được phát triển dựa trên khung gầm của Series IIA trước đó. Ở đời xe này, đèn pha được dời qua hai bên vòm bánh xe và đưa ra phía trước nhằm đạt được các tiêu chuẩn chiếu sáng ở thời điểm bấy giờ. Hộp số được cải tiến với với bộ đồng tốc cho cả bốn cấp số. Bán trục sau được gia cố để tránh việc gãy trục khi chịu áp lực lớn.

Ở thế hệ này, Land Rover đã chú trọng hơn trong việc nâng tầm khoang nội thất, đem đến một không gian sang trọng hơn nhằm thỏa mãn những khách hàng có gu thẩm mỹ khó tính. Đây là minh chứng rõ rệt cho tinh thần “Above and Beyond”, không ngừng sáng tạo và đổi mới dù đã có trong tay những thành công vang dội trước đó.

Land rover defender. Ảnh: Autoweek

Vào năm 1983, Land Rover tiếp tục được phát triển đến thế hệ tiếp theo với ngoại hình mới. Tên gọi giờ đây được đặt dựa trên chiều dài cơ sở của những mẫu xe này với bản 90 cho trục cơ sở 92,9 inch và bản 110 cho trục cơ sở 110 inch. Hệ thống treo được sửa đổi cùng lò xo cuộn để thay thế cho nhíp lá, ngay lập tức đã đem đến sự thoải mái cho hành khách.

Trên thế hệ này, động cơ V8 trứ danh của mẫu xe sang Range Rover được cung cấp dưới dạng tùy chọn. Không quên đi định hướng ban đầu, Land Rover tiếp tục trình làng chiếc xe với trục cơ sở dài đến 127 inch và được sản xuất ở dây chuyền riêng. Mẫu xe được bán ra với cấu hình nội thất 15 chỗ hoặc là thùng trống để có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.

Từ thế hệ này, chiếc xe dần được biến từ một chiếc xe chuyên dụng cho nông nghiệp trở thành một chiếc xe tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm thú vị. Đó cũng là lý do tạo nên sự ra đời của khái niệm cá nhân hóa, mang đến nhiều sự lựa chọn về ngoại thất và nội thất cho khách hàng, nhằm thỏa mãn những yêu cầu khắt khe nhất.

Có thể thấy, chỉ từ một ý tưởng nhằm tận dụng lại những phế phẩm chiến tranh, hành trình trở thành di sản vượt thời ở phân khúc xe địa hình cao cấp của Land Rover được biến hóa thành nhiều cá tính khác nhau, từ những chiếc xe gắn liền với nông trường, cho đến mẫu SUV hào nhoáng giữa chốn đô thị phồn hoa, thậm chí còn trở thành một “minh tinh” trên màn ảnh. Tiền đề ấy đã tạo ra cái tên Defender – khơi dậy khát vọng chinh phục địa hình hiểm trở của những kẻ ưa thử thách.

Năm 1989, Land Rover ra mắt dòng xe Discovery và để tránh sự nhầm lẫn, những chiếc Land Rover 90, 110 và 127 chính thức được gọi với cái tên Defender. Bên cạnh tên gọi mới, chiếc xe cũng được nâng cấp với động cơ chạy dầu tăng áp 200TDi hóa giải vấn đề tồn tại đã lâu về hiệu năng và hiệu suất nhiên liệu của cả dòng xe.

Động cơ V8 của Land Rover cũ vẫn được tiếp tục trở thành một tùy chọn dành cho khách hàng. Đối với những sửa đổi về pháp lý, những chiếc xe với cấu hình ghế ngồi đối mặt giờ đây không còn được cho phép sản xuất, từ đó phiên bản Defender 90 chỉ còn 4 chỗ ngồi và Defender 110 có cấu hình 7 chỗ ngồi nhằm đảm bảo an toàn một cách tối ưu nhất.

Land Rover Defender 75th Limited Edition

Giờ đây, sau một chặng đường phát triển dài với 75 năm thăng trầm, Land Rover tri ân quá khứ lẫy lừng với phiên bản Defender 75th Limited Edition. Mẫu xe được phát triển dựa trên nền tảng hoàn toàn mới từ Land Rover, kết hợp với màu sơn Grasmere Green được sử dụng độc quyền cho phiên bản đầy ý nghĩa này. Xe được trang bị bộ mâm 20 inch được sơn đồng màu với thân xe.

Các sửa đổi ở ngoại thất của xe được trang trí theo chủ đề của phiên bản kỷ niệm 75 năm với phần cản trước của xe được sơn màu bạc Ceres. Các chi tiết trong nội thất của mẫu xe phiên bản kỷ niệm 75 năm được khắc bằng laser, ghế được bọc da màu Resist Ebony.

Phiên bản 75th Limited Edition, như để tái hiện di sản gắn liền với chiếc Land Rover cổ điển

Được đặt tên theo ngôi làng nông thôn Lake District xanh tươi ở Anh, Land Rover đã mang đến cho Defender Phiên bản giới hạn kỷ niệm 75 năm chủ điểm màu Grasmere Green quyến rũ. Màu sắc bắt mắt này với màu xanh lá cây ánh kim loại nhẹ mang lại cho chủ sở hữu phong thái của nhà thám hiểm đầy cá tính. Ngoài ra những chi tiết như mâm xe hay một vài chi tiết trong khoang nội thất cũng được làm đồng màu.

Đây là màu sắc như để tái hiện lại di sản của chiếc Land Rover cổ điển vốn dĩ đã quá nổi tiếng với màu xanh lá cây mang tính quân sự. Thứ màu xanh lá mang tính biểu tượng ấy ở thế hệ Land Rover Series I được lựa chọn bởi lý do duy nhất: đó là loại sơn còn sót lại nhiều nhất sau chiến tranh.

Sự đột phá ấy được dựa trên những niềm cảm hứng xưa cũ, nhưng không vì thế mà Land Rover bỏ qua khía cạnh sáng tạo của mình. Màu sơn Grasmere Green được cân bằng lại sao cho tạo được sắc độ dễ chịu hơn hơn so với màu xanh trên những chiếc Land Rover thế hệ đầu tiên. Tất cả như muốn nói lên rằng Land Rover luôn trân trọng giá trị từ thuở ban đầu và sẽ không ngừng cải tiến để đem tới giá trị vượt ngoài sức tưởng tượng.

Kỹ sư trưởng vòng đời của Defender, Stuart Frith cho biết: “Kể từ khi tiết lộ Defender mới, khách hàng trên toàn cầu đã yêu thích mẫu xe và nhu cầu vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Phiên bản Limited mới này thể hiện tinh thần Above and Beyond của Land Rover trong suốt 75 năm vừa qua với màu sắc và chi tiết, đồng thời kết hợp với công nghệ mới như hệ thống lai điện nhẹ, cập nhật phần mềm qua mạng và khả năng vượt mọi địa hình.”

Thông qua phiên bản Defender 75th Limited Edition, Land Rover đã gìn giữ vẹn nguyên giá trị của thuở đầu phát triển với màu sơn Grasmere Green huyền thoại. Từ đây, thương hiệu đã thành công đem những gì đơn sơ nhất, thuần túy nhất lên một mẫu xe địa hình sang trọng hiện đại hàng đầu hiện nay, tiếp nối tinh thần không thỏa hiệp, luôn hướng về phía trước nhằm đạt đến những thành tựu vượt bậc. Land Rover Defender trở thành niềm mong ước của bất kỳ ai đam mê chinh phục địa hình trên khắp thế giới.

