Land Rover ra mắt phiên bản Defender 75th Limited Edition tại Việt Nam

Mẫu Land Rover Series I được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Amsterdam năm 1948. Sau một chặng đường dài phát triển, Land Rover tri ân quá khứ lẫy lừng khi đánh dấu kỷ niệm 75 năm lịch sử với phiên bản Defender 75th Limited Edition. Mẫu xe được phát triển dựa trên nền tảng hoàn toàn mới từ Land Rover nhưng vẫn gìn giữ vẹn nguyên giá trị của thuở đầu phát triển.

Thiết kế ngoại thất với huy hiệu 75 năm độc đáo

Defender 75th Limited Edition được phát triển dựa trên biến thể thân xe 110, sở hữu thiết kế ngoại thất độc quyền và các chi tiết độc đáo, với ngoại thất được sơn màu Xanh lá Grasmere mang tính biểu tượng, cùng với mâm xe và các chi tiết trang trí nội thất cũng được sơn cùng màu tương ứng. Sự độc đáo của phiên bản giới hạn Limited Edition đảm bảo vị thế đặc biệt khiến đây trở thành chiếc Defender đáng được sưu tầm.

Màu Xanh lá Grasmere được giới thiệu trên mẫu xe Defender - màu sắc chỉ dành riêng cho những phiên bản giới hạn như phiên bản 75th Limited Edition, như để tái hiện di sản gắn liền với chiếc Land Rover cổ điển.

Màu Xanh lá Grasmere được lấy cảm hứng từ màu sơn nguyên bản mang đặc trưng riêng của thế hệ Land Rover Series I, vốn được tận dụng bởi là màu sơn máy bay chiến đấu còn sót lại sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II.

Thiết kế bánh xe hợp kim 20 inch cũng được sơn màu Xanh lá Grasmere kết hợp cùng với nắp chụp mâm xe đồng điệu. Các cải tiến trên ngoại thất còn bao gồm biểu tượng 75 Năm độc đáo, và cản xe được phủ Bạc Ceres cùng với Kính riêng tư tối màu.

Công nghệ Camera 3D toàn, hệ thống Đèn LED Ma trận

Nội thất bền bỉ và đa dụng của Defender cũng đón nhận những điểm đặc biệt tương tự, với thiết kế bảng táp-lô màu Xanh lá Grasmere và biểu tượng 75 năm được khắc laser trên vách táp-lô. Ghế ngồi được hoàn thiện bởi chất liệu Resist màu đen Ebony, và bệ trung tâm đươc bọc chất liệu Robustec - loại vải bền bỉ nhất hiện có trên Defender.

Phiên bản Giới hạn được phát triển dựa trên nền tảng của phiên bản HSE với nhiều trang bị cao cấp. Công nghệ tiên tiến bao gồm hệ thống Camera 3D toàn cảnh, Chức năng Tùy chỉnh Chế độ Vượt Địa hình (Configurable Terrain Response), Hệ thống Âm thanh Meridian, Hệ thống đèn trước LED Ma trận, Hệ thống Thông tin Giải trí Pivi Pro với màn hình cảm ứng trung tâm 11,4 inch, Hệ thống Hiển thị Thông tin lên Kính lái (Head-Up Display) và Sạc không dây.

Tất cả các xe 75th Limited Edition đều được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh điều khiển điện, đồng thời mang lại sự thoải mái với ghế chỉnh điện 14 hướng có sưởi và làm mát cho người lái và hành khách, sưởi vô-lăng và điều hòa tự động 3 vùng. Hệ thống truyền động với động cơ xăng P400 Ingenium sử dụng công nghệ lai điện nhẹ (MHEV) để tối ưu hóa khả năng cung cấp điện và tiết kiệm nhiên liệu bằng cách khai thác năng lượng vốn thường bị mất khi giảm tốc và phanh.

Tại Việt Nam, Defender 75th Limited Edition mới được phân phối với phiên bản Defender 110 P400 3.0 lít 6 xy-lanh, MHEV, công suất cực đại 400 PS tại 5.500 - 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 550 Nm tại 2.000 - 5.000 vòng/phút.

Phiên bản giới hạn Defender 75th Limited Edition đã sẵn sàng để đặt hàng tại Việt Nam thông qua nhà phân phối độc quyền Phú Thái Mobility trên toàn quốc.

Thông tin thêm cho bạn:

Defender đã giành được hơn 50 giải thưởng toàn cầu, bao gồm Giải Xe Của Năm 2020 do Top Gear bình chọn (Top Gear’s 2020 Car of the Year), Giải Xe SUV Của Năm 2021 do tạp chí MotorTrend bình chọn (MotorTrend’s 2021 SUV of the Year) và Giải mẫu SUV tốt nhất năm 2020 do tạp chí Autocar bình chọn (Autocar’s Best SUV 2020), cũng như được đánh giá an toàn 5 sao bởi Euro NCAP.