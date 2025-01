Meey Group: Hơn 452 tỷ chưa đủ để ghi nhận là tài sản

Hơn 452 tỷ đồng trong khối tài sản của Meey Group chưa đủ tiêu chuẩn để ghi nhận là tài sản cố định vô hình

Công ty CP Tập đoàn Meey Land (Meey Group) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán độc lập 2023 (từ ngày 31/3/2023 đến 31/3/2024) với nhiều điểm đáng chú ý.

Thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Meey Group đạt 817,2 tỷ đồng tăng 31,1% so với cùng kỳ. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền đạt hơn 33 tỷ đồng, tăng 12 lần; hàng tồn kho giảm 57,8% xuống còn 417 triệu đồng, …

Đáng chú ý, trong khối tài sản của Meey Group có 452,7 tỷ đồng là tài sản dở dang dài hạn, khoản này tăng 20,9% (tương đương tăng 78,2 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Đây là chi phí cơ bản dở dang để xây dựng thương hiệu của Meey Group bao gồm: Meey-Wtt (80 tỷ đồng); Meey-Crm (79,7 tỷ đồng); Dự án định vị thương hiệu (gần 60 tỷ đồng); Dự án quản trị doanh nghiệp (gần 46 tỷ đồng); Meey-Wvs4 (22,5 tỷ đồng); Meey-project (28,7 tỷ đồng); Meey Value (16,2 tỷ đồng); Meey Map (12,3 tỷ đồng); Các dự án khác như Meey Pay, Meey Share, Meey 3d,.. (67,8 tỷ đồng),…

Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế - Chi nhánh Thành Công (số 8 Đường V.I Lê Nin, Phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An) cho rằng, khoản 452,7 tỷ đồng nêu trên chưa đủ tiêu chuẩn xem là tài sản cố định vô hình. Theo đó, đơn vị kiểm toán không đưa ra ý kiến nhận xét về số liệu liên quan đến các khoản mục này trên Báo cáo tài chính cũng như ảnh hưởng của khoản này tới các khoản khác.

Về nguồn vốn, tính tới ngày 31/3/2024, vốn chủ sở hữu của Meey Group đạt 30,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nợ phải trả của doanh nghiệp đang ở mức 786,4 tỷ đồng, tăng 32,6 so với cùng kỳ (tương đương tăng 193,2 tỷ đồng). Như vậy, nợ phải trả chiếm tới 96,2% tổng nguồn vốn của Meey Group và cao gấp 25,5 lần so với vốn chủ sở hữu.

Trong đó, nợ vay tài chính của Meey Group đạt 764,3 tỷ đồng, chiếm 97,2% nợ phải trả và 93,5 nguồn vốn của doanh nghiệp.

Chủ nợ lớn nhất của Meey Group là ông Hoàng Mai Chung - người sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Meey Group với hơn 673,2 tỷ đồng (186,6 tỷ đồng vay ngắn hạn và 486,8 vay dài hạn); Công ty CP Cộng đồng Meey 89,4 tỷ đồng…

Trong năm 2023, Meey Group ghi nhận mức doanh thu 127,6 tỷ đồng, cao hơn 10,9% so với năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn hàng hóa 79,3 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của Meey Group đạt mức 48,3 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý của Meey Group trong năm 2023 lần lượt ở mức 5 tỷ đồng và 42,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 19,7% và 45,6%.

Kết thúc năm 2023, Meey Group đạt gần 954 triệu đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 44,6% và 763 triệu đồng lợi nhận sau thuế, giảm 55,6% so với năm 2022.

Ông Hoàng Mai Chung - sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT và là chủ nợ lớn nhất của Meey Group

Về dòng tiền, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý I/2024, tại thời điểm 31/3/2024, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Meey Group âm hơn 84,3tỷ đồng (cùng kỳ âm 56,4 tỷ đồng); dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng ghi nhận âm gần 80 tỷ đồng (cùng kỳ âm 208,3 tỷ đồng).

Do đó, Meey Group phải tăng vay để bù đắp dòng tiền thiếu hụt. Trong năm 2023, doanh nghiệp đã vay thêm hơn 195,1 tỷ đồng, đồng thời Meey Group cũng chi hơn 244,7 triệu đồng để chi trả nợ gốc.

Kết quả nhờ dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương gần 195 tỷ đồng, nên dòng tiền của Meey Group ghi nhận dương gần 30,6 tỷ đồng. Theo đó, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp đạt mức 33,2 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I/2024 nhờ tăng cường vay nợ.

Meey Land có trụ sở chính tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội, được thành lập ngày 15/8/2019 với số vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Trong đó, ông Hoàng Mai Chung (Chủ tịch HĐQT) góp 29,7 tỷ đồng (99%); ông Nguyễn Xuân Bách góp 150 triệu đồng (0,5%) và ông Nguyễn Duy Giao góp 150 triệu đồng (0,5%).