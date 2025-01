Mercedes-Benz GLC300 4Matic đoạt ngôi vị Xe của năm 2024

Tối 29/3 vừa qua, Lễ công bố danh hiệu Xe của năm 2024 diễn ra tại Hà Nội trong không khí hồi hộp gay cấn. Cuộc đua đến ngôi vị cao nhất diễn ra vô cùng căng thẳng khi Mercedes-Benz GLC300 4Matic chỉ vượt qua đối thủ Honda CR-V e:HEV RS ở vị trí Á quân với hiệu số sít sao 1.112 điểm so với 1.111 điểm. Khoảng cách giữa chiếc xe đứng đầu và vị trí thứ 3 thuộc về VinFast VF 9 Plus Pin CATL cũng chỉ là 3 điểm (1.109 điểm). Thực sự là một cuộc cạnh tranh khốc liệt đến nghẹt thở để giành được ngôi vị quán quân cao nhất.

Chiến thắng của Mercedes-Benz GLC300 4Matic là minh chứng cho sự vượt trội về thiết kế, công nghệ, hiệu suất và đặc biệt là tính năng an toàn vốn là thương hiệu của Mercedes. Với 8 tiêu chí đánh giá gồm thiết kế ngoại thất, nội thất, hiệu suất lái, an toàn, hiệu quả năng lượng, chi phí sở hữu, thoải mái tiện ích và đổi mới sáng tạo, mẫu SUV hạng sang này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt Hội đồng Giám khảo.

Thiết kế ngoài tính thẩm mỹ cao cũng mang đến khí động học vượt trội cho GLC300 4Matic. Nội thất rộng rãi, sang trọng với chất liệu cao cấp cùng nhiều trang bị hiện đại. Trải nghiệm lái của xe cũng được đánh giá cao với khả năng vận hành mạnh mẽ, đầm và ổn định nhờ hệ dẫn động 4 bánh 4Matic. Đặc biệt, các tính năng an toàn chủ động của Mercedes vẫn giữ vai trò dẫn đầu trong phân khúc.

Về phía Honda CR-V e:HEV RS và VinFast VF 9 Plus Pin CATL lần lượt về nhì và ba, đây cũng là những cái tên được đánh giá rất cao của Hội đồng Giám khảo. Honda CR-V e:HEV RS ghi điểm với khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường nhờ động cơ hybrid.

VinFast VF 9 Plus Pin CATL tạo điểm nhấn bằng mức giá cạnh tranh cùng trang bị nhiều tính năng hiện đại, động cơ mạnh mẽ.

Danh hiệu Xe của năm 2024 một lần nữa khẳng định vị thế của Mercedes tại thị trường Việt Nam - nơi thương hiệu xe Đức luôn được đón nhận nồng nhiệt.

Một số hình ảnh quán quân Xe của năm 2024 - Mercedes-Benz GLC300 4Matic

Khi ra mắt thị trường Việt năm 2023, Mercedes GLC 300 4MATIC đã gây được tiếng vang lớn với doanh số ấn tượng và triển vọng dẫn đầu phân khúc SUV hạng sang.

Xe sở hữu thiết kế off-road bề thế với kích thước lớn, mang đến không gian nội thất rộng rãi. Ngoại thất thiết kế mới mẻ, độc đáo kết hợp nội thất hiện đại và thể thao với gói AMG Line.

Trang bị an toàn cao cấp và động cơ mạnh mẽ cũng là điểm nhấn giúp xe chinh phục người dùng. Không ngạc nhiên khi mẫu xe này đạt được ngôi vị Xe của năm 2024 danh giá.

Với kích thước lớn và chiều dài cơ sở dài, GLC 300 4MATIC mang đến cảm giác thoải mái tuyệt vời trong cabin.

Nội thất được thiết kế tỉ mỉ, sử dụng chất liệu cao cấp như da và gỗ ốp sang trọng.

Các hàng ghế rộng rãi, tích hợp nhiều tính năng hiện đại và khoảng duỗi chân rộng thoáng.

Khoang hành lý cũng khá rộng rãi, đáp ứng nhu cầu chứa đồ vừa phải. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các chuyến đi xa nhờ không gian nội thất thoải mái, đẳng cấp.

Về Xe của năm

“Xe của năm” (Car of the Year) là chương trình có quy mô toàn quốc đầu tiên tại Việt Nam. Chương trình được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2021, với sự chung tay của hai cộng đồng OTOFUN và OTOSAIGON. Chương trình không chỉ tôn vinh những mẫu xe xuất sắc nhất mỗi năm, mà còn phản ánh và thúc đẩy sự tiến bộ trong thiết kế, công nghệ, an toàn, hiệu suất, và bảo vệ môi trường.

Qua từng năm tổ chức, Xe của năm ngày càng được hoàn thiện về quy mô, quy trình chấm điểm, thu hút hàng trăm ngàn người tiêu dùng tham dự, hàng triệu người tiêu dùng theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, báo chí, truyền hình.