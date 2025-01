Microchip ra mắt dòng MCU 32-bit PIC32CK bảo mật, linh hoạt

PIC32CK SG là thiết bị 32-bit đầu tiên trong ngành kết hợp khả năng bảo mật mạnh mẽ của HSM và công nghệ TrustZone, một môi trường đặc quyền an toàn dựa trên phần cứng. Cải tiến mới nhất của Microchip cho MCU tầm trung đảm bảo cho các nhà thiết kế giải pháp bảo mật nhúng hiệu quả về chi phí sản phẩm với khả năng đáp ứng các yêu cầu an ninh mạng mới nhất. Việc kết hợp HSM cung cấp mức độ bảo mật rất cao trong xác thực, gỡ lỗi an toàn, khởi động an toàn và cập nhật an toàn, trong khi công nghệ TrustZone bổ sung thêm mức độ bảo vệ cho các chức năng phần mềm quan trọng. HSM có thể nâng cao hiệu quả của nhiều tiêu chuẩn mật mã đối xứng và bất đối xứng, tạo số ngẫu nhiên thực sự và quản lý khóa an toàn.

Các MCU PIC32CK từ Microchip đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 26262 về an toàn chức năng và ISO/SAE 21434 về an ninh mạng. Để nâng cao độ linh hoạt và hiệu quả chi phí, dòng MCU PIC32CK hỗ trợ nhiều tùy chọn khác nhau để tối ưu hóa mức độ bảo mật, bộ nhớ và băng thông kết nối phù hợp với yêu cầu của ứng dụng. Các tùy chọn bao gồm Flash panel kép lên đến 2 MB và SRAM 512 KB, với nhiều tùy chọn kết nối khác nhau như 10/100 Ethernet, CAN FD và USB.

Ông Rod Drake, phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh MCU32 và MPU32 của Microchip cho biết: "Các quy định mới làm cho chức năng bảo mật trở thành yêu cầu bắt buộc đối với phần lớn các thiết bị được kết nối. Dòng sản phẩm PIC32CK là một giải pháp hiệu quả về chi phí để cung cấp mức độ bảo mật dựa trên phần cứng cao cho các ứng dụng vi điều khiển tầm trung. Hệ sinh thái các công cụ và chuyên môn bảo mật của Microchip giúp khách hàng của chúng tôi hóa giải độ phức tạp của các quy định mới và cung cấp hỗ trợ vòng đời cho các sản phẩm của họ".

Đối với các chuỗi cung ứng sản phẩm có yêu cầu cao hơn về bảo mật và an toàn như trong các thiết kế công nghiệp, thiết bị y tế, thiết bị gia dụng và thiết bị IoT tiêu dùng, MCU PIC32CK sẽ được hỗ trợ bởi Bộ công cụ thiết kế nền tảng tin cậy của Microchip được cung cấp dưới dạng dịch vụ. Nền tảng này cho phép cung cấp một cách an toàn ngay từ nhà máy các khóa mã hóa, chứng chỉ và IP mà không cần phải tiết lộ những bí mật này ở bất cứ đâu trong chuỗi cung ứng.

Được biết, một loạt các quy định pháp lý mới có hiệu lực trên phạm vi toàn cầu vào năm 2024 đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt hơn về an ninh mạng trên mọi sản phẩm, từ thiết bị IoT tiêu dùng đến cơ sở hạ tầng trọng yếu. Việc đáp ứng các yêu cầu tuân thủ mới này về bảo mật từ góc độ sản phẩm và chuỗi cung ứng có thể rất phức tạp, tốn kém và mất thời gian. Vì vậy, 32-bit PIC32CK sẽ là một giải pháp bảo mật nhúng tuân thủ các yêu cầu quy định hiện hành để các nhà phát triển ứng dụng hiệu quả đảm bảo an ninh mạng.

Thông tin cho bạn:

Dòng MCU 32-bit PIC32CK 32-bit được hỗ trợ bởi các nền tảng phần mềm của Microchip bao gồm MPLAB® Harmony v3 và Bộ công cụ thiết kế nền tảng tin cậy. Dòng MCU PIC32CK cũng được hỗ trợ bởi các bảng mạch phát triển Curiosity Ultra PIC32CK SG và PIC32CK GC, bao gồm EV33A17A và EV44P93A.

Dòng MCU PIC32CK hiện đã sẵn sàng để mua hàng với số lượng sản xuất lớn. Để tìm hiểu thêm thông tin và mua hàng, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng, nhà phân phối được ủy quyền trên toàn thế giới của Microchip hoặc truy cập trang web Dịch vụ Khách hàng và Mua hàng của Microchip: www.microchipdirect.com.