Miền Bắc đối mặt với nguy cơ thiếu điện hầu hết các giờ trong ngày

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình cung ứng điện về tình hình cung ứng điện mùa nắng nóng 2023 do Bộ Công Thương tổ chức. Thông tin tình hình về sản xuất điện, ông Trần Việt Hòa- Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, nắng nóng gay gắt đã xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, làm tăng nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân. Cùng với đó, tình trạng nước về các hồ thuỷ điện rất kém đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc cung ứng điện trong mùa khô năm 2023, nhất là tại miền Bắc.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, mặc dù EVN, PVN, TKV và các bộ, cơ quan liên quan đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp cấp bách, nhưng đến nay đã xuất hiện những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo đảm cung ứng điện, đặc biệt là ở miền Bắc với đặc trưng nguồn thủy điện chiếm tỷ trọng lớn 43,6%, bao gồm cả thủy điện lớn và thủy điện nhỏ.

Cụ thể, về nguồn thủy điện tính đến ngày 6/6/2023, hầu hết các hồ thủy điện ở miền Bắc đã về mực nước chết gồm: Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Bản Chát , Hủa Na, Thác Bà. Riêng hai hồ thủy điện Lai Châu và Sơn La đã phải chạy xuống dưới mực nước chết. Duy nhất chỉ còn thủy điện Hòa Bình có thể duy trì phát điện đến khoảng ngày 12-13/6.

Tổng công suất không huy động được của các nguồn thủy điện miền Bắc ở mức 5.000MW và có thể lên đến 7.000MW khi hồ thủy điện Hòa Bình về mức nước chết. Như vậy, tính đến ngày 6/6/2023, công suất khả dụng của thuỷ điện là 3.110MW, chỉ đạt 23,7% công suất lắp đặt.

Về nhiệt điện, với sự nỗ lực của các đơn vị có liên quan, việc cung ứng than cho các nhà máy điện thời gian qua được đảm bảo. Các nhà máy đã vận hành với công suất huy động cao. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, các tổ máy hoạt động tối đa công suất trong thời gian dài dẫn đến những sự cố về thiết bị. Ngoài ra, nhiều tổ máy nhiệt điện than bị sự cố dài ngày (Vũng Áng: 1 tổ, Phả Lại: 1 tổ, Cẩm Phả: 1 tổ, Nghi Sơn 2: 1 tổ). Điển hình là ngày 1/6, tổng công suất không huy động được từ các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc do sự cố và suy giảm công suất lên đến 1.030MW. Cập nhật đến ngày 6/6/2023, nguồn nhiệt điện than miền Bắc chỉ huy động được 11.934MW, khoảng 76,6% công suất lắp đặt.

Ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực chia sẻ tại cuộc họp báo.

Liên quan đến khả năng truyền tải, cũng theo đại diện Cục Điều tiết Điện lực, khả năng truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc qua đường dây 500 kV Bắc - Trung luôn ở ngưỡng giới hạn cao (giới hạn tối đa từ 2.500 MW đến 2.700 MW) dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ sự cố.

Tổng công suất khả dụng của hệ thống điện miền Bắc (bao gồm cả điện nhập khẩu) có thể huy động để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện chỉ đạt mức 17.500-17.900MW (khoảng 59,2% công suất lắp đặt). Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện ở khu vực miền Bắc có thể lên mức 23.500-24.000MW trong những ngày nắng nóng sắp tới. Như vậy, hệ thống điện miền Bắc sẽ thiếu hụt khoảng 4.350MW với sản lượng không đáp ứng được trung bình ngày khoảng là 30,9 triệu kWh (ngày cao nhất có thể lên tới 50,8 triệu kWh). Hệ thống điện miền Bắc đối mặt với nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các giờ trong ngày. Ông Hòa cho biết thêm.

Trước tình hình có khả năng ảnh hưởng đến an toàn vận hành hệ thống điện, ông Trần Việt Hòa cho biết trong những ngày vừa qua EVN đã phải tiến hành điều tiết giảm phụ tải tại miền Bắc, ngày 5/6 tổng công suất phụ tải tiết giảm là 3.609 MW lúc 16h30, trong đó tiết giảm phụ tải công nghiệp lớn nhất khoảng 1.423MW, tiết giảm phụ tải sinh hoạt lớn nhất là 1.264MW.

Cũng theo đại diện Bộ Công thương, không chỉ ở Việt Nam, nhiều quốc gia châu Á cũng đang thiếu điện trong nắng nóng kỷ lục. Điển hình như Ấn Độ, Thái Lan, Bangladesh, thậm chí cả Trung Quốc cũng đang phải chủ động cắt điện luân phiên hoặc giới hạn cung ứng điện cho sản xuất để đảm bảo nguồn cung. Ở Vân Nam Trung Quốc (là tỉnh có nguồn thuỷ điện chiếm tỷ trọng 72% tổng công suất), nắng nóng khô hạn đã dẫn đến thiếu nguồn và phải áp dụng chế độ phân bổ điện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm cũng như áp dụng các biện pháp chặt chẽ để kiểm soát điện năng tiêu thụ.

Dự báo, nền nhiệt toàn châu Á năm nay sẽ đạt mức cao chưa từng thấy. Thời tiết khắc nghiệt sẽ khiến nhu cầu sử dụng điện gia tăng, tiếp tục gây áp lực lớn lên ngành Điện tại nhiều quốc gia.

Tại buổi cung cấp thông tin, đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng (Bộ Công Thương) cũng mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ của người dân, khách hàng khi phải tiết giảm điện trong tình hình nguồn cung điện ở phía Bắc còn rất nhiều khó khăn.