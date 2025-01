Nhiều sản phẩm công nghệ giảm còn 55 ngàn đồng dịp 5/5

Theo đó, hệ thống Di Động Việt tung ra hàng ngàn ưu đãi cực sốc, với nhiều model về mức rẻ nhất từ trước đến nay, nhiều sản phẩm có ưu đãi giảm chồng giảm lên đến hơn 10 triệu đồng, có sản phẩm giảm chỉ còn 55 ngàn đồng.

Điện thoại, Tablet, MacBook giảm chồng giảm hơn 10 triệu đồng tại Di Động Việt dịp 5/5

Đơn cử, là hàng ngàn voucher giảm thêm 500 ngàn đồng khi mua sắm trực tiếp tại cửa hàng hoặc trên website của Di Động Việt, hay giảm đến 1,5 triệu đồng khi mua hàng trong buổi livestream 24 giờ trên nền tảng TikTok Shop của hệ thống. Những ưu đãi này sẽ được giảm trực tiếp trên mức giá đã giảm sẵn, nâng tổng mức giảm lên hơn 10 triệu đồng cho các dòng điện thoại, MacBook. Hay nhiều nhóm phụ kiện công nghệ được giảm đến 75%, giá chỉ còn từ 55 ngàn đồng.

“Đúng với cam kết về chuyển giao giá trị vượt trội, Di Động Việt không chỉ đem đến cho người dùng những sản phẩm công nghệ với mức giá cực tốt, mà còn giúp người dùng vừa có thể giải trí, vừa săn deal cực hot khi giảm thêm đến 1,5 triệu đồng, freeship… kèm theo những chính sách hậu mãi, bảo hành chính hãng không khác gì mua trực tiếp tại cửa hàng ở buổi livestream 24 giờ lần thứ 2 này.” Đại diện truyền thông hệ thống Di Động Việt, bà Phùng Phương cho biết.

Với đa dạng hình thức săn sale cùng hàng ngàn ưu đãi cực khủng trong dịp 5/5, hệ thống Di Động Việt kỳ vọng sức bán trong ngày này sẽ cao gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

Người dùng quan tâm đến các sản phẩm Điện thoại, MacBook, Tablet có ưu đãi giảm chồng giảm hơn 10 triệu đồng, xem thêm tại đây

Phụ kiện công nghệ ưu đãi giảm đến 75%, chỉ còn từ 55 ngàn đồng, xem thêm tại đây

Voucher “khủng” giảm đến 1,5 triệu đồng trong buổi livestream 24/24 ngày 4 và 5/5, xem thêm tại đây

Hàng loạt điện thoại giảm chồng giảm hơn 10 triệu đồng, phụ kiện công nghệ giảm đến 75%

Khi mua hàng tại Di Động Việt trong ngày 5/5, người dùng sẽ được giảm thêm đến 500 ngàn đồng trên mức giá đã giảm sẵn, nâng tổng mức giảm trực tiếp lên hơn 10 triệu đồng.

iPhone 14 128GB VN/A chỉ còn từ 18,49 triệu đồng

Cụ thể, các dòng điện thoại, như:

iPhone 11 128GB VN/A chỉ còn từ 11,79 triệu đồng (niêm yết 16,99 triệu đồng);

iPhone 13 128GB VN/A chỉ còn từ 16,39 triệu đồng;

iPhone 14 128GB VN/A chỉ còn từ 18,49 triệu đồng;

Galaxy Z Flip4 và Z Fold4 bản 256GB chỉ còn lần lượt từ 17,49 triệu đồng và 30,49 triệu đồng;

Galaxy A34 chỉ còn 7,19 triệu đồng;

OPPO Reno 8T 5G chỉ còn từ 9,19 triệu đồng;

Redmi Note 12 và 12 Pro cũng chỉ còn lần lượt từ 4,34 triệu đồng và 8,69 triệu đồng…

iPad Gen 10 chỉ còn từ 10,69 triệu đồng

Tương tự, các dòng MacBook, Tablet cũng giảm sâu trong dịp 5/5 này với mức giảm hơn 10 triệu đồng. Cụ thể như:

MacBook Air M1 chỉ còn từ 18,49 triệu đồng (so với giá niêm yết 28,99 triệu đồng);

iPad Gen 9 chỉ còn từ 6,69 triệu đồng (so với giá niêm yết 10,99 triệu đồng);

iPad Gen 10 chỉ còn từ 10,69 triệu đồng (so với giá niêm yết 12,99 triệu đồng)...

Trong khi đó, nhóm ngành phụ kiện công nghệ đến từ các thương hiệu lớn như Apple, JBL, Anker,... cũng có mức giá giảm sâu đến 75%, chỉ còn từ 55 ngàn đồng dịp lễ này, bao gồm nhiều dòng sản phẩm từ âm thanh, ốp lưng đến pin dự phòng, cáp sạc,...

Chẳng hạn như, cáp sạc Horizone USB-A chỉ còn từ 55 ngàn đồng; pin dự phòng Energizer 20.000mAh chỉ còn 450 ngàn đồng, tai nghe không dây Soundpeats Life chỉ còn từ 690 ngàn đồng; AirPods 2 và Pro 2 chỉ còn lần lượt là 2,65 triệu đồng và 5,75 triệu đồng; loa Bluetooth JBL Party Box GO On The Go Bas 2 chỉ còn 5,99 triệu đồng; Máy lọc không khí Winix Tower QS chỉ còn 6,39 triệu đồng, đồng hồ Huami Amazfit T-REX 2 chỉ còn từ 4,19 triệu đồng…

Không chỉ giảm sâu về giá, đưa nhiều model về mức rẻ kỷ lục, hệ thống còn tích hợp thêm các ưu đãi dịch vụ hấp dẫn khác như, Trade-in thu cũ đổi mới tặng thêm đến 1 triệu đồng, giảm thêm đến 600 ngàn đồng khi đăng ký mở thẻ TPBank Evo, trả góp 0% lãi suất… khi người dùng mua hàng tại Di Động Việt.

Hàng ngàn voucher cực khủng, giảm đến 1,5 triệu đồng trong buổi livestream 24 giờ lần thứ 2 của Di Động Việt

Không chỉ đem đến những ưu đãi cực sốc cho người dùng dịp 5/5 khi mua hàng online trên website và offline tại cửa hàng của hệ thống. Từ 12h ngày 4/5 đến 2h sáng 5/5 và từ 9h sáng 5/5 đến 17h ngày 5/5, trên nền tảng TikTok của hệ thống Di Động Việt (Di Động Việt Shop) cũng sẽ tiếp tục diễn ra buổi livestream 24 giờ bùng nổ - Sale bùng cháy với sự tham gia của các nhân viên Di Động Việt và loạt Reviewer công nghệ nổi tiếng.

Buổi livestream sẽ đem đến cho người dùng những sản phẩm công nghệ, như Điện thoại | Tablet | MacBook và phụ kiện công nghệ đặc biệt với mức giá đặc biệt chỉ từ 55 ngàn đồng, 155 ngàn đồng, 555 ngàn đồng, 1,55 triệu đồng… kèm theo voucher "khủng” không giới hạn, lên đến 1,5 triệu đồng, 900 ngàn đồng, 500 ngàn đồng, 250 ngàn đồng, 70 ngàn đồng… đưa nhiều dòng sản phẩm về mức “Rẻ nhất từ trước đến nay” và “Rẻ hơn các loại rẻ”.

Được biết thêm, Di Động Việt chính là hệ thống bán lẻ công nghệ đầu tiên tại Việt Nam thực hiện bán hàng tổng lực trên nền tảng TikTok với những buổi livestream bán hàng lịch sử suốt 24 giờ. Với mục tiêu là phục vụ đa nền tảng, bán hàng tổng lực “Tất cả thành viên trong tập thể Di Động Việt đều là những hạt giống bán hàng”, hệ thống sẽ mang đến giá trị vượt trội cho người dùng, đúng với triết lý kinh doanh mới của hệ thống “chuyển giao giá trị vượt trội”.