Petrolimex KOK 2022: Đã mắt xem màn tranh ngôi 'Vua' trong Lễ Giáng sinh

Một pha bay trên không của các đội đua khi vượt qua dốc

Lần đầu tiên tổ chức vào năm 2018, Knock Out The King đã thu hút sự chú ý của tất cả các vận động viên và gây tiếng vang lớn với người hâm mộ bằng thể thức thi đấu đối kháng (hai xe thi đấu cùng lúc) cho phép các xe thi đấu chạy với tốc độ rất cao trên nhiều loại địa hình khác nhau. Giải đua Knock Out The King không chỉ thu hút nhiều tay đua và đội đua tham gia tranh tài mà còn trở thành sân chơi hấp dẫn cho những “tín đồ” off-road trên cả nước.

Pha rượt đuổi hết sức quyết liệt giữa hai tay đua.

Đáng chú ý, với sự đồng hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), giải đấu Knock Out The King 2022 sẽ chính thức đổi thành Petrolimex KOK. Ngoài ra, giải đấu này cũng chứng kiến nhiều thay đổi thú vị và hấp dẫn khi lần đầu tiên trận chung kết tăng số vòng thi đấu, thời gian có thể kéo dài tới 20 phút, vì thế cho phép các tay lái thi thố toàn bộ các kỹ năng tốt nhất, giảm thiểu sự phụ thuộc vào may rủi.

Chinh phục đường đua có địa hình phức tạp với thời gian nhanh nhất có thể.

Bên cạnh đó, thay vì chạy trên các cung đường giao thông như các giải đấu rally khác, tại Petrolimex KOK 2022 các vận động viên sẽ thi đấu trong một khu vực cố định với đường đua thiết kế trước. Do thể thức thi đấu theo vòng loại, xếp hạng để tiếp tục thi đấu nên các vận động viên cũng sẽ có nhiều lượt chạy đua khác nhau, giúp làm quen và thuộc đường hơn. Nhờ vậy, càng vào vòng sau, các tay lái càng có cơ hội để trình diễn các kỹ năng cao nhất, đồng thời đẩy tốc độ xe lên mức tối đa.

Tính cạnh tranh đặc biệt của thể loại đua đối kháng.

Tuy nhiên, hấp dẫn và lôi cuốn nhất là đường đua được thiết kế cho phép những tay đua và xe đua có đủ năng lực, điều kiện đều có thể đạt tới mốc 130km/h. Như vậy, sẽ có những màn rượt đuổi không thể hồi hộp và kịch tính hơn giữa các vận động viên.

Các tay đua trải qua các vòng đua đối kháng vô cùng kịch tính, căng thẳng.



Trong ngày thi đấu đầu tiên, khán giả đã được chứng kiến những màn thể hiện đầy sôi động của đội đua Gara Dr.Car với tay đua Nguyễn Huy Thông và Phạm Văn Anh - vô địch hạng cơ bản PVOIL VOC 2022; tay đua Nguyễn Anh Tú - vô địch KOK 2019, hay tay đua Hoàng Giang người về Nhì KOK 2019,... Ngoài ra phải kể đến sự thể hiện đầy xuất sắc của tay đua Nguyễn Văn Hưng khi lập thành tích có thời gian thi đấu ngắn nhất của ngày đầu.

Đến với giải đua không chỉ nhằm mục đích tranh tài, các tay đua còn muốn vượt lên chính mình.

Bước sang ngày thi đấu thứ 2, màn thách đấu giữa tay đua Đỗ Hoàng Trung với Đỗ Vũ Hiếu và Nguyễn Văn Quyết với ông "Vua" Nguyễn Anh Tú đã cống hiến cho các tay đua cùng khán giả những pha bứt tốc hấp dẫn và đầy lôi cuốn.

Tốc độ cao là yếu tố quyết định và cũng góp phần làm nên sức hấp dẫn của giải đua.

Sau hai ngày tranh tài hấp dẫn, tối ngày 25/12, Petrolimex KOK 2022 đã kết thúc với nhiều cung bậc cảm xúc, đánh dấu mùa giải thứ IV đặc biệt thành công. Với những kỹ năng xử lý đẳng cấp, một tinh thần thép cùng bản lĩnh vững vàng, những vận động viên xuất sắc nhất của Petrolimex KOK 2022 đã chính thức lộ diện:

T ay đua Nguyễn Anh Tú (Tú Voi) số xe 90 đã giành chức vô địch, qua đó bảo vệ thành công ngôi "Vua" với giải thưởng tiền mặt 70 triệu đồng. Đội đua Gara Dr.Car số xe 79 với cặp đôi Nguyễn Huy Thông và Phạm Văn Anh. Đây là đội đua đã sở hữu nhiều giải thưởng của các giải đua xe địa hình danh giá khác, nhưng với KOK 2022, đây là lần đầu tiên họ lên bục nhận giải Á quân. Tay đua Trần Mạnh Toàn số xe 22 đã giành vị trí thứ 3. Đáng chú ý, đây là lần đầu tay đua này tham dự giải đua KOK đầy kịch tính.

Lễ trao giải dành cho các đội có thành tích xuất sắc nhất vòng IV của giải đấu.

Petrolimex KOK 2022 không chỉ thành công tốt đẹp mà còn tiếp tục khẳng định được vị thế, uy tín của giải đua ô tô với thể thức đối kháng lớn nhất tại Việt Nam. Giải đấu này hứa hẹn tiếp tục trở thành sân chơi yêu thích của các tín đồ yêu tốc độ trên các địa hình khác nhau trong những năm tới.

Đội đua Gara Dr.Car với cặp đôi Nguyễn Huy Thông và Phạm Văn Anh cùng đội ngũ kỹ thuật đến từ Dr.Car, đảm bảo cho "xế cưng" luôn khoẻ mạnh trong suốt thời gian thi đấu.

KOK là giải đấu chuyên nghiệp được Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam cấp phép, mở cửa cho các vận động viên quốc tịch Việt Nam và nước ngoài. Giải đua này chính thức được khởi tranh từ năm 2018 với 3 vòng đua đua khốc liệt tại Đồng Mô, Sơn Tây, Trường đua Đại Nam, thành phố Bình Dương và Gamuda, công viên Yên Sở, Hà Nội.

Petrolimex KOK 2022 có tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt lên đến 300 triệu đồng; trong đó đội vô địch sẽ nhận được giải có giá trị 70 triệu đồng cùng hiện vật. Giải đấu có sự tham gia của 30 đội với sự góp mặt của những tay đua giàu thành tích. Ngoài đua xe ô tô địa hình đối kháng, Ban tổ chức Petrolimex KOK 2022 sẽ kết hợp với CLB Mô tô Địa hình Hà Nội tổ chức thêm hạng mục trình diễn và thi đấu xe máy địa hình Adventure và Enduro thu hút tới hơn 60 xe thi đấu.