Phạt 5 triệu đồng kẻ tung tin thất thiệt ở Gia Lai

Bà T. bị cơ quan chức năng Gia Lai xử phạt vì phao tin nạn cướp mổ nội tạng - Ảnh: C.A.

Bà T. sử dụng tài khoản cá nhân trên Facebook mang tên "Thảo xxx" để đăng tải một đoạn video về một cá nhân có vết mổ tại vùng bụng. Trên bức ảnh, bà T. viết rằng người trong video là nạn nhân của việc cướp mổ nội tạng đối với học viên Pháp Luân Công. Bài viết còn khẳng định rằng một bệnh viện ở Đắk Lắk đã mổ cướp thận của bệnh nhân và gây hoang mang trong dư luận.

Sau khi nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã tiến hành xác minh và xác định rằng nội dung được đăng tải là tin giả, không đúng sự thật. Bà T. đã được mời lên trụ sở công an để làm việc và thừa nhận hành vi của mình. Đồng thời, bà cũng đã gỡ bỏ nội dung video sai trên trang cá nhân của mình trên Facebook.

Việc lan truyền thông tin sai về cướp mổ nội tạng đã gây ra sự hoang mang trong dư luận và đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về việc kiểm soát và chia sẻ thông tin chính xác trên mạng xã hội. Công an tỉnh Gia Lai cũng kêu gọi mọi người cẩn trọng trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm trên mạng xã hội để tránh những hậu quả không mong muốn.