Qualcomm ‘mở khoá’ Kỷ nguyên di động mới tại CES 2024

Phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ triển lãm, ông Nakul Duggal, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc Mảng Ô tô & Điện toán đám mây của Qualcomm Technologies, Inc., chia sẻ: “Qualcomm Technologies đã là đối tác đáng tin cậy của ngành công nghiệp ô tô trong hơn hai thập kỷ vừa qua, mang đến những đổi mới và nền tảng được công nhận thông qua Snapdragon Digital Chassis để tái định nghĩa xe hơi. Cam kết của chúng tôi đối với việc phát triển công nghệ ô tô nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất ô tô toàn cầu, các nhà cung cấp Cấp 1 và các đối tác trong hệ sinh thái đang góp phần định hình tương lai của ngành công nghệ điều khiển bằng phần mềm, đồng thời đưa chúng ta đến một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp ô tô."

Cụ thể, Qualcomm Technologies cung cấp danh mục công nghệ ô tô toàn diện nhất, áp dụng cho tất cả các bộ phận chính của xe và tiếp tục mở rộng danh mục này để thiết lập tiêu chuẩn đổi mới, bao gồm hỗ trợ cho phân khúc phương tiện di chuyển bằng hai bánh và xe di động vi mô. Đây là năm thứ 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp công nghệ cho ngành công nghiệp ô tô với doanh thu tăng trưởng hai con số qua từng năm. Sự tăng trưởng này là kết quả của việc giải pháp Khung gầm kỹ thuật số Snapdragon Digital Chassis được áp dụng ngày càng nhiều.

Các giải pháp bao gồm:

Trải nghiệm cá nhân hóa và tương tác trong Nền tảng Kết nối Tự động Snapdragon

Kết nối vẫn là một phần cốt yếu trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của ngành công nghiệp ô tô, thúc đẩy một làn sóng đổi mới chưa từng có tiền lệ. Với lộ trình toàn diện của Nền tảng Kết nối Tự động Snapdragon, được phát triển qua hàng thập kỷ kinh nghiệm dẫn đầu của Qualcomm Technologies trong lĩnh vực kết nối, các nhà sản xuất ô tô đang được trang bị để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về mức độ an toàn và thông minh cao hơn nhờ có LTE, 5G, dịch vụ kết nối, công nghệ V2X (Vehicle to Everything), Wi-Fi, Bluetooth, liên lạc vệ tinh và định vị chính xác.

Khoang lái ô tô đương đại với Nền tảng Snapdragon® Cockpit

Buồng lái kỹ thuật số đóng vai trò then chốt trong việc mang đến những trải nghiệm cao cấp trên xe mà người dùng ngày nay mong đợi và cũng là cách mà các nhà sản xuất xe mở rộng thương hiệu. Nền tảng Buồng lái Snapdragon cung cấp những tính năng vượt trội giúp các nhà sản xuất xe tạo ra những trải nghiệm tương tác cao, trực quan và tinh tế khi ngồi trong xe, tận dụng khả năng đồ họa, đa phương tiện và trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao có thể mở rộng trên các phân khúc xe và cá nhân hóa cho từng người ngồi.

Cho đến nay, Qualcomm Technologies vẫn đi đầu trong lĩnh vực hệ thống buồng lái tiên tiến, tất cả nhà sản xuất xe lớn đều lựa chọn Nền tảng Buồng lái Snapdragon để làm nền tảng cho cabin kỹ thuật số của họ.

Bước Tiến mới của Trí Tuệ Nhân Tạo AI

Kỷ nguyên mới của trí tuệ nhân tạo (AI) đã đến, và AI tạo sinh trên thiết bị (edge-based generative AI) sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cấp buồng lái với mục tiêu mang đến những trải nghiệm mạnh mẽ, hiệu quả, riêng tư, an toàn và cá nhân hóa hơn cho người lái cũng như hành khách. Qualcomm cũng cam kết mang đến những đổi mới công nghệ tiên tiến cho ngành công nghiệp ô tô cùng với việc đưa chúng vào hệ sinh thái tiêu dùng. Theo đó Qualcomm Technologies chào đón kỷ nguyên mới của AI dành cho ô tô và tận dụng các giải pháp phần cứng và phần mềm AI hàng đầu trong ngành cho Nền tảng Snapdragon Digital Chassis để thúc đẩy AI ô tô phát triển. Hiện tại, nền tảng Buồng lái Kỹ thuật số Snapdragon đã tích hợp sẵn các tính năng của Gen AI.

Nâng cao Công nghệ Xe Tự hành với Nền tảng Snapdragon Ride™

Nền tảng Snapdragon Ride™ gồm một trong những hệ thống trên một vi mạch (SoC) tân tiến nhất, có thể mở rộng và tùy biến cho hệ thống lái xe tự động (AD). Dòng vi mạch này được thiết kế để giúp các nhà sản xuất xe toàn cầu và các nhà cung cấp chính (Tier-1) phát triển các giải pháp AD hiệu quả. Nền tảng Ride được nâng cao bằng các giải pháp nhận thức và xếp chồng AD toàn diện và có thể mở rộng, nhắm đến các chức năng An toàn Chủ động cấp L2+/L3. Nền tảng này được phát triển sử dụng kiến trúc hướng tới tương lai và các phương pháp phát triển dựa trên dữ liệu được hỗ trợ bởi các giải pháp Snapdragon Ride Cloud và khả năng mô phỏng AI tổng quát.

Ngoài ra, nền tảng Ride cũng cung cấp một giải pháp đầy đủ với bộ công cụ cho phép các nhà sản xuất xe và các nhà cung cấp chính (Tier-1) phát triển và triển khai các bộ AD đã được xác minh cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng, đồng thời giúp rút ngắn thời gian đưa ra thị trường. Những dịch vụ này đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, cung cấp nền tảng vững chắc cho các nhà sản xuất xe quốc tế nâng cao trải nghiệm người dùng trên xe và dẫn đầu trong công nghệ AD.

Điện toán trung tâm hiệu suất cao với Snapdragon Ride Flex SoC

Khi cấu trúc phương tiện hiện đại ngày càng trở nên phức tạp, các máy tính trung tâm của xe ô tô càng trở nên quan trọng trong việc điều phối hiệu quả các chức năng khác nhau bên trong xe. Để hỗ trợ điều này, Qualcomm Technologies cung cấp SoC trung tâm hiệu suất cao, Snapdragon Ride Flex, được thiết kế để hỗ trợ xử lý khối lượng công việc phức tạp trên các tài nguyên điện toán không đồng nhất, cho phép các chức năng buồng lái kỹ thuật số, ADAS và AD cùng tồn tại trên một SoC duy nhất.

Với Flex SoC, các nhà sản xuất ô tô có thể phát triển hệ thống xe thế hệ tiếp theo hiệu quả về chi phí và có khả năng mở rộng trên tất cả các phân khúc xe. Động lực cho Flex SoC đã phát triển thông qua sự hợp tác công nghệ mới với Bosch, Megatronix, Autolink,TThunderX...

Dịch vụ Kết nối với Snapdragon Car-to-Cloud

Khi các phương tiện ngày càng được kết nối nhiều hơn, nhiều cơ hội được mở ra cho các nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp dịch vụ đề xuất các dịch vụ kết nối, mang đến nguồn doanh thu mới và liên tục, giúp tái định hình mô hình kinh doanh và tái định nghĩa cách người lái xe tương tác với xe của họ hàng ngày. Với Snapdragon Car-to-Cloud, các tính năng và dịch vụ mới có thể được bổ sung trong suốt vòng đời của xe để mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cao trên tất cả các phân khúc. Cụ thể như cho phép các nhà sản xuất xe và nhà cung cấp dịch vụ đội xe duy trì kết nối trực tiếp với khách hàng ngay cả sau khi bán. Dịch vụ Snapdragon Car-to-Cloud tiếp tục phát triển mạnh mẽ với các đối tác hệ sinh thái như Salesforce, JPMorgan và Daon, với mục tiêu chung là cho phép các nhà sản xuất xe và các nhà cung cấp dịch vụ khác cung cấp các nâng cấp tính năng sáng tạo và thú vị, cũng như các dịch vụ kết nối theo yêu cầu của khách hàng.

Đồng đổi mới Cách mạng hóa vòng đời phát triển phương tiện

Sự hợp tác chiến lược và quan hệ đối tác công nghệ của Qualcomm Technologies với các nhà sản xuất ô tô hàng đầu, cùng với các đối tác trong hệ sinh thái đóng góp những giải pháp sáng tạo mang lại lợi ích cho toàn ngành công nghiệp ô tô.

Là một phần trong cam kết chung của Qualcomm Technologies và AWS nhằm thúc đẩy di động được xác định bằng phần mềm, các công ty đã cho ra mắt một môi trường trên nền tảng đám mây hiệu quả cao để phát triển và triển khai ứng dụng ô tô bằng cách sử dụng các giải pháp Khung gầm kỹ thuật số Snapdragon với cơ sở hạ tầng đám mây tiên tiến của AWS. Được thiết kế để giúp đẩy nhanh quá trình phát triển phần mềm, môi trường này giúp các nhà sản xuất ô tô giới thiệu các tính năng mới nhanh hơn, đồng thời cung cấp cho họ khả năng mang đến trải nghiệm người dùng khác biệt trong suốt vòng đời của xe.

Chuyển đổi KTS, đưa ngành ô tô tiến xa hơn với nền tảng Snapdragon Digital Chassis

Nhằm thúc đẩy sự phát triển và quản lý phân khúc đang phát triển nhanh là di động vi mô và xe cơ giới, Qualcomm Technologies cung cấp Snapdragon Digital Chassis SoCs dành cho xe hai bánh và các phân khúc xe mới. Được thiết kế để nâng cao tính an toàn và trải nghiệm cho người dùng, giải pháp tích hợp hoàn toàn này mang đến kết nối, thông tin giải trí, hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ARAS) và các dịch vụ kỹ thuật số kết nối đám mây được cá nhân hóa cho xe máy, xe chạy bằng động cơ đốt trong (ICE) và xe máy điện, xe 3 bánh, xe đạp điện, xe địa hình ATV và xe phục vụ nông nghiệp. Được thúc đẩy bởi nhu cầu di chuyển an toàn, bền vững và giá cả phải chăng, Snapdragon Digital Chassis SoCs mới dành cho xe hai bánh và các phân khúc xe mới đã tiếp tục phát triển kể từ khi ra mắt vào tháng 9.

Thông tin thêm về Qualcomm Automotive, xem tại website.