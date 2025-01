Quỹ Hy Vọng tiếp tục gieo hy vọng

Với cột mốc này, Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng tiếp tục là những doanh nghiệp và tổ chức mang thêm nhiều niềm hy vọng đến cho người dân các tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

Đây là một trong các hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Nâng bước em tới trường” do Quỹ Hy Vọng phát động từ năm 2018, nhằm đảm bảo an toàn khi đi học cho trẻ em tại vùng sâu vùng xa của đồng bằng sông Cửu Long. Các cây cầu này sẽ giúp thông thương đôi bờ liên xã, liên ấp, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, tạo diện mạo mới cho địa phương.

Được biết, chỉ trong năm 2023, chương trình “Nâng bước em tới trường” đặt mục tiêu xây mới 100 công trình dành cho bà con đồng bằng sông Cửu Long và tính tới hôm nay đã vượt mục tiêu đề ra. Tổng kinh phí xây dựng hơn 70 tỷ đồng đến từ địa phương, Quỹ Hy Vọng và Tập đoàn FPT cùng đóng góp.

Nhân dịp này, có 7 công trình sẽ được khánh thành và khởi công tại huyện Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ. Trong đó, 2 công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng gồm Cầu Hy vọng 249 và 333; 5 công trình khởi công gồm Cầu Hy vọng 350, 360, 361, 362 và 363. Đặc biệt, cầu Hy Vọng 350 sẽ được khởi công tại huyện Cờ Đỏ - địa điểm mà Quỹ Hy Vọng và Tập đoàn FPT xây dựng cây cầu đầu tiên.

Chia sẻ tại buổi lễ khởi công, bà Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Quỹ Hy Vọng, kiêm Giám đốc Trách nhiệm xã hội Tập đoàn FPT cho biết: “Chúng tôi muốn khép lại hành trình 35 năm kiến tạo hạnh phúc của FPT trong năm 2023 bằng niềm vui hoàn thành cây cầu dân sinh số 350. Đây là mảnh ghép cuối cùng bức tranh hoàn hảo của những CBNV FPT làm việc hết mình và làm những điều tử tế trong năm nay. FPT là Tập đoàn công nghệ, và chúng tôi hướng tới sự phát triển bền vững trong tất cả các hoạt động, bao gồm hoạt động trách nhiệm xã hội. Vì vậy, chúng tôi chọn xây cầu, vì ngoài tính khả thi, lan toả, những cây cầu mang tính bền vững lâu dài và có số người thụ hưởng nhiều nhất. Hôm nay, cây cầu số 350 là một cảm xúc đặc biệt đối với tôi, là kết quả ngoài mong đợi. Kì tích này đến từ sự đồng lòng, chung sức không chỉ của mạnh thường quân thông qua Quỹ Hy Vọng, mà còn của chính quyền địa phương, đội thi công xây cầu, của bà con đồng bào tại đây”.

Có mặt tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cũng chia sẻ: “Cần Thơ là địa phương đặc biệt, nơi chúng tôi đặt các cột mốc quan trọng trong dự án này như: Cầu Hy Vọng số 1, 50, 100, 150, 200, 250 và hôm nay là 350 - con số đặc biệt kỷ niệm 35 năm thành lập của Tập đoàn FPT. Lý do chúng tôi chọn Cần Thơ là thành phố rất rộng, người dân, trẻ em nhiều vùng còn gặp khó khăn khi lưu thông do hệ thống kênh, rạch chằng chịt. Hôm nay niềm vui mà chúng tôi thấy trên khuôn mặt của những người dân, là thành quả của sự chung tay các cấp chính quyền địa phương, các đội xây cầu thiện nguyện và gần 70.000 cán bộ, nhân viên của Tập đoàn FPT - những người đã cùng tham gia lời kêu gọi trích một ngày lương để đóng góp cho hoạt động vì cộng đồng. Chúng tôi mong rằng, với sự hỗ trợ của FPT, bà con sẽ có con đường giao thương thuận lợi hơn, các em nhỏ được đến trường an toàn, từ đó viết tiếp ước mơ, hoài bão của mình, góp phần trở thành những công dân có ích, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh”.

Đại diện cho nhân dân tỉnh Cần Thơ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: “Các hoạt động thiện nguyện của doanh nghiệp và tổ chức có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương giao thương và giúp các em được an toàn đến trường học tập, từ đó giúp đào tạo nguồn nhân lực cho đồng bằng sông Cửu Long. Có thể nói, FPT đang giúp thành phố Cần Thơ hoàn thành chủ trương của Chính phủ qua các hoạt động xây cầu. Cầu mới đang giúp phường, xã tại Cần Thơ đạt tiêu chí trong việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thành phố Cần Thơ đang rất quan tâm đến nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhu cầu phát triển thời gian tới. Tôi hy vọng Tập đoàn FPT sẽ đầu tư thêm các lĩnh vực này để giúp Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long phát triển hơn nữa.”

Cũng trong ngày 19/12, Tập đoàn FPT và Quỹ Hy vọng đã trao 3 thư viện điện tử cho trường Tiểu học Mỹ Khánh 1, Tiểu học thị trấn Phong Điền 1 ở huyện Phong Điền, và Tiểu học Trung Thạnh 2 đều thuộc huyện Cờ Đỏ. Tại mỗi thư viện điện tử này đều được lắp đặt 15 máy tính bảng và tai nghe, các tài khoản học Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh. Trong đó, thiết bị máy tính bảng có ưu điểm gọn, nhẹ nên dễ dàng bố trí, sắp đặt trong không gian thư viện còn hạn chế của hầu hết các trường Tiểu học còn khó khăn. Cài sẵn trong các thiết bị là ứng dụng học tập dành cho học sinh lớp 2 đến lớp 5, được xây dựng và thiết kế giúp học sinh và giáo viên tương tác hai chiều, với nhiều dạng học liệu. Lộ trình học tập trong các thiết bị được xây dựng theo Sách giáo khoa cải cách mới nhất, đa dạng hình thức học tập, vui chơi giúp các em nâng cao động lực học tập.

Trong năm 2023, mục tiêu của Tập đoàn FPT là tài trợ 35 thư viện điện tử, với tổng giá trị 2,4 tỷ đồng, giúp gần 20.000 học sinh ở các huyện khó khăn được tiếp cận tri thức trực tuyến trong năm học 2023 - 2024. Đã có 28 thư viện được trao và trong thời gian tới, Tập đoàn FPT sẽ trao tặng thư viện tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Thái Bình.

Ngoài ra, trong dịp này các đơn vị còn tặng quà cho gần 500 em học sinh và bàn giao các công trình được sơn sửa mới cho 2 trường, tại huyện Vĩnh Thạnh, gồm trường Tiểu học Thạnh Lộc 2, xã Thạnh Lộc và trường Mầm non Vĩnh Bình, xã Thạnh Mỹ. Đây là hoạt động thuộc dự án “Trường em thay áo mới” được triển khai từ năm 2022. Công trình mới không chỉ mang đến điều kiện dạy và học tốt hơn, phù hợp với cấp học mà còn giúp các em an toàn vui chơi, sinh hoạt tại trường với sân chơi bằng phẳng, thoáng đãng, lớp học đầy đủ tiện nghi, ánh sáng đều khắp. Trường mới khang trang, giúp các em ham thích và hứng thú học tập hơn, gây dựng thêm cho các em tình yêu với những giờ học. Đến nay, hơn 70 trường học với hàng trăm phòng học trên khắp cả nước đã được thay đổi diện mạo khang trang, tạo không gian học tập đảm bảo, sạch đẹp cho hàng nghìn học sinh.