Sắp diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế về Mật mã và An toàn thông tin

VCRIS 2024 do Ban Cơ yếu Chính phủ bảo trợ và được tổ chức bởi Học viện Kỹ thuật mật mã cùng các đơn vị: Câu lạc bộ Khoa - Trường - Viện Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam (FISU); Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM); Tạp chí An toàn Thông tin (ISJ) và phối hợp với Đại học Lorraine – Pháp và Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST).

Đặc biệt, hội thảo VCRIS 2024 có sự chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học nổi tiếng quốc tế: 04 Keynote speakers và 01 Invited Speaker đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

1. Giáo sư Edgar Weippl (Áo) – một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật, hiện đang giảng dạy tại Đại học Vienna, Ông là Trưởng phòng thí nghiệm Christian Doppler về Cải tiến Chất lượng và Bảo mật trong Hệ thống Sản xuất. Giáo sư Weippl trình bày với chủ đề:“Exposing Network Vulnerabilities: Security Insights from Tor, VoWiFi, and Cellular Networks”

2. Giáo sư Kwangjo Kim (Hàn Quốc) – Đại diện KAIST, là người Hàn Quốc đầu tiên được vinh danh là IACR Fellow (2017) – một danh hiệu cao quý dành cho các nhà nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực mật mã. Giáo sư Kim sẽ chia sẻ về chủ đề: “SOLMAE: Faster and simpler quantum-safe signature based on NTRU-lattices”

3. Giáo sư Sylvain Guilley (Pháp) – CTO tại Secure-IC, một chuyên gia hàng đầu về bảo mật hệ thống nhúng, Ông là thành viên của IACR, thành viên cao cấp của IEEE và câu lạc bộ CryptArchi. Ông sẽ trao đổi về chủ đề: “Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography”

4. Giáo sư Jean-Yves Marion (Đại học Lorraine, Pháp) là một chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thông tin, đặc biệt tập trung vào phân tích phần mềm mã độc. Tại hội thảo lần này ông sẽ chia sẻ chủ đề: “A comprehensive view of the malware ecosystem is essential”

5. Tiến sĩ Nguyễn Bùi Cương (Việt Nam) – Chuyên gia về mật mã của Ban Cơ yếu Chính phủ, sẽ giới thiệu về chủ đề: MKV: “A New Block Cipher of Vietnam for the Post-Quantum Cryptography Transition”, một thuật toán mã khối mới của Việt Nam.

Hội thảo VCRIS 2024 đã nhận được tổng hơn 50 bài báo khoa học, phản biện và chọn lọc ra 30 bài chất lượng từ các nhà nghiên cứu và học giả uy tín trong nước và quốc tế, với nhiều lĩnh vực quan trọng như: mật mã hậu lượng tử, bảo mật hệ thống, và ứng dụng AI.

Chúng tôi trân trọng kính mời các cơ quan thông tấn, báo chí, độc giả tham dự và đồng hành cùng chúng tôi, chung tay lan tỏa hội thảo quan trọng này. Đây là cơ hội tiếp cận những thông tin mới nhất về các xu hướng, nghiên cứu và ứng dụng tiên tiến trong lĩnh vực mật mã và an toàn thông tin.

Học viện Kỹ thuật mật mã cam kết tiên phong đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ, tăng cường khả năng bảo mật và an toàn thông tin vì sự thịnh vượng của quốc gia.