Schneider Electric và Van Der Leun Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược

Theo tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), lượng khí thải CO 2 của ngành vận tải biển có thể tăng tới 130% vào năm 2050 so với lượng khí thải năm 2008. Tổ chức này cũng thống kê, hơn 90% lượng hàng hóa giao dịch trên thế giới được vận chuyển bằng đường biển. Do đó, vận tải biển được xác định cần là một trong những ngành hàng đầu trong những nỗ lực giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.