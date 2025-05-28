Doanh nghiệp số
FPT dẫn đầu Top 50 công ty đại chúng uy tín nhất Việt Nam 2025

Tấn Phong

Tấn Phong

10:52 | 28/05/2025
Công ty Cổ phần FPT lần đầu vượt mặt các ngân hàng lớn để dẫn đầu bảng xếp hạng "VIX50 - Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2025" do Vietnam Report công bố.

Công ty Cổ phần FPT chính thức dẫn đầu bảng xếp hạng VIX50 - Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2025 do Vietnam Report công bố ngày 27/5/2025. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp công nghệ vượt mặt các "ông lớn" ngân hàng để giành vị trí số một.

FPT đứng đầu Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả, tháng 5/2025. Nguồn: Vietnam Report
FPT đứng đầu Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả, tháng 5/2025. Nguồn: Vietnam Report

Top 10 công ty uy tín năm nay có sự thay đổi lớn khi FPT bỏ xa các ngân hàng hàng đầu. Vietcombank đứng thứ hai, tiếp theo là MB Bank, HDBank và ACV. BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB và Vinhomes lần lượt ở các vị trí còn lại.

Kết quả này phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ trong nhận thức của thị trường về các doanh nghiệp công nghệ. FPT đã vượt trội cả về đánh giá tài chính lẫn truyền thông, khẳng định vị thế tiên phong trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Công nghệ thông tin "lên ngôi" giữa bão tố thuế quan

Việc FPT dẫn đầu danh sách diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua những biến động mạnh. Chỉ số VN-Index từng chạm đỉnh 1.336,3 điểm vào tháng 3 nhưng sau đó "lao dốc" xuống 1.094,3 điểm do ảnh hưởng thuế quan Mỹ.

Khảo sát của Vietnam Report cho thấy Công nghệ thông tin - Viễn thông (CNTT-VT) nằm trong top 5 ngành tiềm năng có nhiều cổ phiếu tăng trưởng nhất năm 2025 với 46,7% chuyên gia đánh giá tích cực.

Phó thủ tướng mời doanh nghiệp Nhật sớm đầu tư bán dẫn tại Việt Nam Phó thủ tướng mời doanh nghiệp Nhật sớm đầu tư bán dẫn tại Việt Nam

Lý do CNTT-VT được ưa chuộng là tính ít bị ảnh hưởng bởi hàng rào thuế quan. Dịch vụ CNTT thuộc nhóm ngành ít tổn thương trong thương mại quốc tế. Chiến tranh thương mại thậm chí còn thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ để tối ưu vận hành.

Vai trò động lực trung tâm trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam, với loạt chính sách mở đường như Nghị quyết 57, Nghị quyết 193 đã mở không gian sáng tạo cho doanh nghiệp CNTT-VT.

Lộ trình phủ sóng và thương mại hóa mạng 5G từ nay đến 2030 được kỳ vọng trở thành đòn bẩy quan trọng. Việc này sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho các doanh nghiệp viễn thông từ hạ tầng đến dịch vụ giá trị gia tăng.

Tiến trình chuyển đổi số toàn cầu khó có khả năng bị cản trở bởi bất ổn địa chính trị. Ngược lại, các doanh nghiệp còn tăng cường ứng dụng công nghệ để đối phó rủi ro chi phí, biến công nghệ thành lựa chọn chiến lược.

Doanh nghiệp công nghệ dẫn đầu xu hướng đầu tư

100% doanh nghiệp đại chúng xác định đẩy mạnh đầu tư và đổi mới công nghệ là chiến lược ưu tiên hàng đầu năm 2025. Công nghệ được xem là yếu tố sống còn, đây là đòn bẩy quan trọng để phục hồi và tạo đà phát triển lâu dài.

rụ sở FPT ở số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy
Trụ sở FPT ở số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy. Ảnh FPT

Khác với trước đây khi công nghệ được coi là chi phí đầu tư bổ sung, hiện nay các doanh nghiệp nhìn nhận đây là yếu tố sống còn. FPT với vị trí dẫn đầu đã chứng minh hiệu quả của chiến lược này.

Sự chuyển dịch từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh dựa trên giá trị ngày càng rõ nét. Chất lượng sản phẩm, trải nghiệm và giá trị cảm nhận của khách hàng đóng vai trò trung tâm, đây là thế mạnh của các doanh nghiệp công nghệ.

Mặc dù FPT dẫn đầu, ngành ngân hàng vẫn giữ vững vị thế với 7 ngân hàng trong top 10. Ngành này tiếp tục được 90,0% chuyên gia đánh giá có tiềm năng tăng trưởng cao nhất năm 2025.

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16%, ngân hàng hưởng lợi rõ rệt từ chính sách nới lỏng tiền tệ. Tính ổn định và vai trò dẫn dắt tiếp tục khẳng định vị thế "trụ cột" trong mắt nhà đầu tư.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của FPT ở vị trí số một và Vinhomes trong top 10 cho thấy sự đa dạng hóa rõ nét. Các doanh nghiệp công nghệ và bất động sản đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ.

Truyền thông tích cực giúp FPT "vượt mặt" đối thủ

Kết quả phân tích cho thấy hoạt động truyền thông của doanh nghiệp đại chúng đã đa dạng hóa rõ nét. Năm nhóm chủ đề hàng đầu - Tài chính/Kết quả kinh doanh, Cổ phiếu, Sản phẩm, Hình ảnh/PR và Quản trị - giảm chênh lệch về tần suất xuất hiện.

Tỷ lệ tin tích cực về Tài chính/Kết quả kinh doanh đã phục hồi mạnh từ 7,8% lên 11,8%. Các doanh nghiệp chủ động hơn trong công bố thông tin tài chính, nhấn mạnh tăng trưởng.

FPT với việc dẫn đầu bảng xếp hạng đã chứng minh sức mạnh của chiến lược truyền thông chủ động. Việc duy trì mức độ phủ sóng tích cực giúp giảm chi phí huy động vốn và củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Việc FPT vượt mặt các ngân hàng lớn để dẫn đầu Top 50 công ty đại chúng uy tín đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Điều này phản ánh sự thay đổi trong nhận thức về giá trị và tiềm năng của các doanh nghiệp công nghệ.

Trong bối cảnh thuế quan Mỹ tạo nhiều biến động, các ngành ít chịu tác động từ thương mại quốc tế như CNTT-VT đang được đánh giá cao. FPT với vị trí dẫn đầu đã khẳng định xu hướng này.

Kết quả này cũng cho thấy sự chuẩn bị tốt của thị trường Việt Nam cho kỷ nguyên chuyển đổi số. Với hơn 63,2% chuyên gia tin tưởng thị trường sẽ được nâng hạng trong kỳ đánh giá tháng 9/2025, sự dẫn đầu của FPT càng có ý nghĩa đặc biệt.

Bảng xếp hạng Top 10 thương hiệu giá trị nhất tại Việt Nam Bảng xếp hạng Top 10 thương hiệu giá trị nhất tại Việt Nam

Giá trị thương hiệu của Việt Nam đã tăng vọt, vượt lên 33/121 quốc gia theo Brand Finance, tiến lên một bậc so với năm ...
Top 10 công ty blockchain dẫn đầu thế giới năm 2025 Top 10 công ty blockchain dẫn đầu thế giới năm 2025

Top 10 công ty blockchain dẫn đầu thế giới năm 2025, bao gồm các doanh nghiệp trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
FPT lần thứ 13 liên tiếp lọt TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam FPT lần thứ 13 liên tiếp lọt TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Tại lễ vinh danh Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2024 (TOP50 2024), FPT không chỉ được vinh danh ...

FPT dẫn đầu 2025 top 50 công ty uy tín Việt Nam Vietnam Report VIX50 công ty công nghệ Việt Nam Chuyển đổi số Mạng 5G chứng khoán công nghệ ngành CNTT Việt Nam bảng xếp hạng doanh nghiệp FPT Corporation công nghệ thông tin hàng đầu

