FPT lần thứ 13 liên tiếp lọt TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

TOP50 2024 là một Bảng Xếp hạng giá trị và uy tín do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt tổ chức thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard, nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như có đóng góp không nhỏ cho sự lớn mạnh không ngừng của nền kinh tế Việt Nam.

Ở nhóm ngành Công nghệ Thông tin chỉ có 2 đại diện nằm trong TOP 50 2024 nhưng lại gây ấn tượng với mức tăng trưởng mạnh cả về doanh thu, ROE và hiệu suất cổ phiếu. Trong đó, Tập đoàn FPT với mức tăng trưởng kép doanh thu (2020-2023) hơn 21%, ROE bình quân 2021-2023 đạt 27% và đà tăng hơn 175% về thị giá cổ phiếu (2021-2023).

Ông Lê Hùng Cường - Phó Tổng Giám Đốc FPT Digital, Tập đoàn FPT đại diện nhận giải Top 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam năm 2024.

Ba năm gần đây, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của FPT luôn đạt trên 25%. Giá trị vốn hóa của Tập đoàn đạt 8,4 tỷ USD (thời điểm ngày 10/10/2024). Năm 2024, FPT lên kế hoạch đạt doanh thu 61.850 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 10.875 tỷ đồng. 10 tháng năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu 50.796 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.226 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,6% và 20% so với cùng kỳ năm ngoái, theo sát kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.566 tỷ đồng, tăng trưởng 21,4%, EPS (Earning Per Share) đạt 4.494 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 21,1% so với năm trước. Điều này cho thấy nhu cầu đầu tư cho công nghệ ngày càng cao và khẳng định vị thế, năng lực của FPT.

Trong suốt 36 năm qua, FPT cũng luôn chứng tỏ bản lĩnh của doanh nghiệp đầu ngành với khả năng quản lý rủi ro, nắm bắt cơ hội để bứt phá, tăng trưởng đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế, đảm bảo gia tăng các quyền lợi của cổ đông bao gồm cả các quyền lợi tài chính và quyền lợi phi tài chính.

Hiện tại, FPT đang tập trung nguồn lực vào 5 lĩnh vực trọng yếu là Trí tuệ nhân tạo (AI), Chip bán dẫn, Công nghệ ô tô, Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh. Đồng thời, Tập đoàn cũng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tại thị trường nước ngoài, hướng tới mục tiêu đạt 5 tỷ USD doanh thu dịch vụ CNTT từ thị trường nước ngoài vào năm 2030 và nâng cao hơn nữa vị thế trong nhóm doanh nghiệp CNTT tỷ đô trên toàn cầu.

Không chỉ đứng trong Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam liên tục trong 13 năm liên tiếp, FPT còn khẳng định vị trí doanh nghiệp đầu ngành với nhiều giải thưởng uy tín như: Top 5 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, Top 10 công ty gia tăng giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam, Top 12 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam; Top 3 Doanh nghiệp nhóm vốn hóa lớn lĩnh vực phi tài chính có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất và Top 3 Doanh nghiệp nhóm vốn hóa lớn lĩnh vực phi tài chính có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất tại IR Awards 2024,...