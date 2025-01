Tập đoàn VNPT và Bộ GD&ĐT ký kết hợp tác chiến lược

Cụ thể, bên cạnh việc đồng hành cùng Bộ GD&ĐT trong xây dựng chương trình về chuyển đổi số GD&ĐT, triển khai các giải pháp nâng cao năng lực hạ tầng số, Tập đoàn VNPT sẽ hợp tác với Bộ GD&ĐT trong triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số: từ công tác quản lý giáo dục, kết nối CSDL và triển khai Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số; Trong công tác dạy và học; Trong triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin; Hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT ngành GDĐT.

Tập đoàn VNPT cũng sẽ hỗ trợ Bộ GD&ĐT triển khai Kho học liệu số dùng chung toàn ngành tại địa chỉ igiaoduc.vn (trong khuôn khổ Đề án Hệ tri thức Việt số hóa); Hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới vào quản lý nhà nước, quản trị nhà trường và dạy, học; Tổ chức các sự kiện liên quan đến thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục cũng như hỗ trợ triển khai các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cho nhà trường, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các chương trình thực tập, tuyển dụng cho học sinh sinh viên.

Đồng thời, Tập đoàn VNPT cũng cam kết sẽ triển khai các chương trình ưu đãi, hỗ trợ ngành Giáo dục và học sinh, sinh viên, giáo viên, nhà trường, phụ huynh, Phòng/Sở GĐ&ĐT phục vụ công tác chuyển đổi số trong quản lý, dạy vào học.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, ngành giáo dục hiện đang tích cực thực hiện trách nhiệm với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó đang đổi mới toàn bộ hệ thống giáo dục phổ thông và sắp tới triển khai xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới và đang có những chuyển biến rất mạnh trong hệ thống giáo dục đại học. Trong sự đổi mới đó, phát triển hạ tầng là rất quan trọng, đặc biệt là hạ tầng số. Bộ trưởng cũng đánh giá cao năng lực của VNPT trong chuyển đổi số và hy vọng thông qua việc ký kết này sẽ giúp cho sự phối hợp giữa hai bên tốt hơn, tức là tốc độ, chất lượng, chiều sâu, hiệu quả của chuyển đổi số sẽ có những bước tiến nhanh hơn.

“Chúng tôi ao ước có một ngày họp được trực tuyến toàn bộ tất cả giáo viên của gần 30.000 cơ sở giáo dục trên cả nước”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ.

Phát biểu tại lễ ký, ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT chia sẻ, được Bộ GD&ĐT lựa chọn trở thành đối tác, với trách nhiệm của mình, Tập đoàn VNPT sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhất, góp phần cùng Bộ GĐ&ĐT đưa lĩnh vực giáo dục trở thành lá cờ đầu về chuyển đổi số. VNPT cam kết sẽ đồng hành, chung sức để góp phần đưa Bộ GĐ&ĐT trở thành một trong những Bộ đi đầu cả nước về chuyển đổi số, có thứ hạng cao theo các Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số, Chỉ số Cải cách hành chính.... Quan trọng hơn, là đưa chuyển đổi số đi vào thực tiễn cuộc sống, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho giáo viên, sinh viên, học sinh – những người được sẽ là rường cột tương lai của đất nước.

Có thể nói, Thỏa thuận hợp tác này là một dấu mốc quan trọng của Bộ GD&ĐT nhằm cụ thể hóa đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022.