Triển lãm 3D trực tuyến 'Hỡi đồng bào Thủ đô'

“Hỡi đồng bào Thủ đô!” là lời kêu gọi quen thuộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở Hà Nội. Trong suốt gần một thế kỉ dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, đặc biệt kể từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân diễn ra sôi nổi, là tiền đề cho các cuộc khởi nghĩa sau đó. Cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 dưới hình thức biểu tình của 20 vạn dân nội và ngoại thành Hà Nội đã giành thắng lợi vẻ vang. Từ đây, chính quyền về tay Việt Minh. Hà Nội hồi sinh chào đón Ngày Độc lập - Quốc khánh 2/9.

Nhưng khói lửa chiến tranh tiếp tục bao trùm phố phường Hà Nội từ cuối năm 1946 khi thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta.

Triển lãm giới thiệu đến đông đảo công chúng tài liệu lưu trữ và hình ảnh minh hoạ về cuộc đấu tranh chống Pháp của quân dân Hà Nội từ cuối thế kỉ 19 đến năm 1954.

Hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, toàn quân, toàn dân Hà Nội đã kiên cường chiến đấu, quyết hi sinh tất cả vì Thủ đô thân yêu. Sau 9 năm kháng chiến kiên cường, nhân dân Thủ đô đã được vui mừng chào đón Đoàn quân chiến thắng tiến về giải phóng Hà Nội. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên Cột cờ Hà Nội, kết thúc một chặng đường đầy gian khổ, hi sinh nhưng hết sức oanh liệt, vẻ vang. Thủ đô Hà Nội rực rỡ huy hoàng trong ánh sáng của hoà bình - độc lập - tự do những ngày tháng 10/1954.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Triển lãm 3D trực tuyến với tên gọi “Hỡi đồng bào Thủ đô!”để giới thiệu đến đông đảo công chúng những tài liệu lưu trữ và hình ảnh minh hoạ về cuộc đấu tranh chống Pháp của quân dân Hà Nội từ cuối thế kỉ 19 đến năm 1954, trong đó rất nhiều tài liệu lần đầu tiên công bố.

Triển lãm dưới hình thức 3D trực tuyến giúp người xem có thể trải nghiệm không gian Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Pháp mọi lúc, mọi nơi.

Triển lãm bố cục thành 3 phần. Phần 1: Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời: giới thiệu tài liệu hình ảnh về giai đoạn đầu cuộc xâm lược của thực dân Pháp tại Hà Nội. Phần 2: Hà Nội vùng đứng lên: giới thiệu tài liệu, hình ảnh về các cuộc đấu tranh cách mạng tại Hà Nội từ năm 1930 đến 1954. Phần 3: Hà Nội ngày về chiến thắng: giới thiệu hình ảnh tài liệu, hình ảnh ngày giải phóng, vang mãi khúc khải hoàn ca.

Ban Tổ chức hy vọng Triển lãm này sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị cho công chúng bằng công nghệ số, cung cấp những thông tin bổ ích về lịch sử Thủ đô Hà Nội - Mảnh đất ngàn năm văn hiến, anh hùng và hoà bình trong dòng chảy của lịch sử Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và lòng tự hào của người dân Hà Nội song hành với sự nghiệp phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô.