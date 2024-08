Triển lãm công nghiệp hỗ trợ lần thứ 12 tại TP Hồ Chí Minh

Chuỗi triển lãm sẽ được tổ chức từ ngày 2-4/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, tập trung vào việc trình diễn những máy móc công cụ, sáng chế và công nghệ tiên tiến nhất cho ngành công nghiệp hỗ trợ và gia công kim loại, đồng thời thúc đẩy kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản và các nước khác.

Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ 2024 là triển lãm dựa trên “Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam" được thiết lập năm 2003 theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Nhật Bản và Việt Nam nhằm cải thiện môi trường đầu tư Việt Nam và “Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản " liên quan đến hợp tác ngành công nghiệp hỗ trợ.

Lễ Ký kết hợp tác giữa RX Tradex Vietnam - JETRO - ITPC - CSID 4.

Sự kiện này không chỉ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước và Nhật Bản gặp gỡ, trao đổi hợp tác mà còn đóng vai trò là cầu nối giúp nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trên thị trường toàn cầu nói chung và Nhật Bản nói riêng.

Do đó, Triển lãm Metalex Vietnam năm 2024 sẽ tiếp tục sứ mệnh là nền tảng cung ứng toàn cầu với sự tham gia của 350 thương hiệu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó, nổi bật là khu gian hàng Nhật Bản và các khu gian hàng quốc gia, cung cấp cho khách hàng công nghệ tiên tiến và đáp ứng những tiêu chuẩn sản xuất ngày càng cao.

Tại lễ ký kết, ông Vũ Trọng Tài, Tổng giám đốc RX Tradex Việt Nam đánh giá, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện đa dạng chính sách đổi mới sáng tạo thúc đẩy sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, với hàng loạt Hiệp định thương mại tự do (FTA), Việt Nam cung cấp chuỗi giá trị cao cho nhà công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, chỉ số sản xuất công nghiệp (IP) của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2024 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến và chế tạo tăng trưởng 9,5%, với điện tử là ngành then chốt. Việt Nam cũng đang nổi lên như điểm sáng trong các lĩnh vực đầu tư mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, và công nghiệp công nghệ cao.

Ông Matsumoto Nobuyuki - Trưởng đại diện, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản, Văn phòng TP.Hồ Chí Minh (JETRO) chia sẻ,Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn đổi với doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo khảo sát, có 56,7% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có phương châm mở rộng kinh doanh trong 1-2 năm tới, trong đó ngành sản xuất công nghiệp chiếm 47,1%. Tính đến tháng 6/2024, vốn đầu tư của Nhật Bản là 1,225 triệu USD, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ, trở thành quốc gia đứng thứ 3 về giá trị đầu tư tại Việt Nam (đứng thứ 2 nếu tính cả vốn góp mua cổ phần).

Tỷ lệ nội địa hóa của doanh nghiệp Nhật ở Việt Nam năm 2023 được mở rộng là 41,9%, tăng 4,6 điểm so với năm 2022 với tốc độ tăng trưởng 10 năm đứng thứ hai sau Ấn Độ. Tỷ lệ thu mua từ các doanh nghiệp địa phương Việt Nam tăng trưởng dần qua các năm đạt 17,2% (tăng 2,2 điểm so với cùng kỳ). Về triển vọng nội địa hóa trong tương lai, 43,2% doanh nghiệp Nhật Bản phản hồi sẽ “mở rộng" tại Việt Nam, cao hơn nhiều so với mức trung bình 28,8% của ASEAN.