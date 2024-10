Việt Nam và Lào hợp tác phòng, chống tội phạm về ma túy

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy.

Theo kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch phối hợp và phương án nghiệp vụ về phòng chống ma túy giữa 2 nước Việt Nam và Lào, công an 10 tỉnh giáp Lào đã phát hiện, bắt giữ 14.131 vụ, 19.961 đối tượng, thu giữ 1.910,15 kg ma túy các loại, 3.095.093 viên ma túy tổng hợp, 3.448 cây thuốc phiện, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Tại Lào, các lực lượng chức năng của Lào đã điều tra, phát hiện và triệt phá 15.859 vụ án ma túy, bắt 23.458 đối tượng, trong đó có 560 đối tượng người nước ngoài (Việt Nam, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Nigeria, Indonesia, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc...).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị.

Từ đầu năm 2024 đến nay, hai bên đã phối hợp điều tra chung 6 chuyên án, trong đó 3 chuyên án do Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04) xác lập, 2 chuyên án do Công an địa phương xác lập và 1 chuyên án do Cục phòng, chống ma túy Lào xác lập.

Điển hình là chuyên án 522H triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia, Lào về TPHCM đi các tỉnh tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu giữ 110 kg ma túy tổng hợp. Mở rộng vụ án, tổng số vật chứng thu giữ là 210 kg ma túy các loại. Tổng cộng, hai nước đã phối hợp bắt, thu giữ tới hơn 60 tấn ma túy các loại.

Sau 3 năm thực hiện Bản ghi nhớ và Kế hoạch 376, đến nay, mạng lưới đường dây nóng 4 cấp Bộ, tỉnh, huyện, xã giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã hoàn thành, là đầu mối quan trọng trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp phòng, chống ma túy giữa lực lượng chức năng hai nước;

Các dự án hỗ trợ, nâng cao năng lực cho lực lượng chức năng hai nước cũng góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và ma tuý nói riêng.

Điển hình như dự án triển khai xây dựng 244 trụ sở Công an bản giáp biên và địa bàn trọng điểm về ma tuý, Công an các đơn vị, địa phương đã khắc phục khó khăn, gian khổ do điều kiện, tình hình thời tiết, địa hình của Lào và trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát; Các Tổ công tác từ cấp Trung ương đến địa phương đã được cử sang Lào nhằm khảo sát, đánh giá tình hình và đảm bảo việc khởi công xây dựng đúng tiến độ đề ra.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng C04 báo cáo tại Hội nghị.

Dự án xây dựng Học viện Chính trị Bộ Công an Lào được hoàn thành với thời gian kỷ lục trong 7 tháng; Dự án xây dựng trung tâm cai nghiện Lào được C04 đang tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành các thủ tục cần thiết để triển khai xây dựng nhằm sớm đưa vào sử dụng. Đây tiếp tục sẽ là một trong những công trình trọng điểm nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào nói chung và trong công tác phòng, chống ma túy nói riêng.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an cho biết: “ Thời gian tới, Bộ Công an hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy. Tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi thông tin tội phạm; phối hợp điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, truy bắt các đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã; phối hợp bảo vệ an ninh trật tự giữa các tỉnh có chung đường biên giới; hợp tác tại các diễn đàn đa phương về phòng, chống tội phạm như INTERPOL, ASEANAPOL; hợp tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm...”Hiện nay, C04 đang nghiên cứu báo cáo lãnh đạo Bộ Công an triển khai mở rộng mô hình Trạm kiểm soát giao thông kết hợp phòng, chống tội phạm ma tuý trên các tỉnh biên giới giáp Lào. Phối hợp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống ma túy giữa 2 nước.

Triển khai hiệu quả các đợt cao điểm chung về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới… nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy giữa hai nước.

Đại biểu hai nước Việt Nam - Lào tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy của Bộ Công an hai nước thời gian qua. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Bộ, Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các giải pháp về phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy.

Trong đó duy trì, phát huy tối đa hiệu quả cơ chế hợp tác về phòng, chống ma túy và tội phạm hiện có giữa hai quốc gia, trong đó tập trung vào "3 tăng cường" gồm tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin qua đường dây nóng ở 4 cấp công an; tăng cường phối hợp thực hiện các hoạt động nghiệp vụ và tác chiến xuyên quốc gia; tăng cường hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy.