VNPT giành 4 giải thưởng lớn tại Make in Viet Nam năm 2022

Tham dự Make in Viet Nam năm nay, VNPT mang đến 5 sản phẩm giải pháp công nghệ, đây đều là những sản phẩm, giải pháp được Ban giám khảo đánh giá cao về sự đột phá, sáng tạo và tính ứng dụng thực tiễn. Trong đó, có 4 sản phẩm và giải pháp của VNPT bao gồm VNPT IoT, VNPT ASXH, VNPT oneSME và VNPT iGate đã được vinh danh trong Top 10 sản phẩm xuất sắc Make in Viet Nam 2022.

Đại diện VNPT nhận giải thưởng hạng mục Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số dành cho giải pháp VNPT ASXH

VNPT ASXH là phần mềm hỗ trợ đắc lực cho công tác Lao động – Thương binh và Xã hội. Dựa trên nền tảng kiến trúc Microservice, được phát triển từ nhiều dịch vụ thành phần như: Quản trị phân quyền, Danh mục dùng chung, Quản lý thông tin trẻ em, Quản lý thông tin hộ nghèo/hộ cận nghèo… VNPT ASXH không chỉ có thể chạy riêng biệt, phát triển và triển khai độc lập, mà còn đảm bảo độ linh hoạt và độ mở khi cần nâng cấp. VNPT ASXH cũng đặc biệt chú trọng tính năng bảo mật người dùng, an ninh hệ thống, mã hóa dữ liệu…

Hiện tại, phần mềm này đã và đang được triển khai cho hơn 25 Sở LĐTBXH Tỉnh/thành phố, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến… Góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo số liệu chính xác, tiết kiệm thời gian và nhân lực thực thi, giải quyết nhanh chóng kịp thời các chính sách an sinh xã hội… Đây chính là những ưu điểm nổi bật để VNPT ASXH lọt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2022, Chìa khóa vàng 2022, Giải Vàng IT World Awards và nay là Make in Viet Nam 2022.

Đại diện VNPT nhận giải thưởng hạng mục Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số dành cho nền tảng VNPT IoT Platform

VNPT IoT Platform là nền tảng IoT đầu tiên đạt chứng nhận quốc tế. Theo đó, VNPT tiếp cận với IoT bằng một nền tảng tổng thể để vận hành và phát triển các ứng dụng cụ thể. Được xác định là một sản phẩm cốt lõi để triển khai tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như giao thông, năng lượng, điện, nước, đô thị… VNPT IoT Platform được định hướng để trở thành một giải pháp trong bộ giải pháp chuyển đổi số mà Tập đoàn VNPT sẽ sử dụng để tư vấn cho các tổ chức doanh nghiệp.

Đây cũng đồng thời là nền tảng IoT đầu tiên của Việt Nam nhận được chứng chỉ quốc tế oneM2M. Bằng các dịch vụ phần mềm dùng chung cho các giải pháp IoT như mạng truyền dẫn IoT, các ứng dụng IoT, dịch vụ IoT và thiết bị thông minh IoT trong mọi lĩnh vực bao gồm nhưng không hạn chế như Giao thông, Y tế, Giáo dục, nhà máy, Nông nghiệp, đô thị thông minh…

Với khả năng kết nối 50,000 thiết bị IoT đến nền tảng; sản lượng Connectivity đạt 25.920.000.000 phút kết nối và sản lượng tin nhắn đạt 2.160.000.000 tin nhắn… VNPT IoT Platform đã nhận được sự đánh giá cao của Ban giám khảo Make in Viet Nam 2022.

Được biết, trước đó, VNPT IoT Platform cũng đã đạt giải Bạc của Giải thưởng Công nghệ Thông tin thế giới (IT World Awards) năm 2021 tại hạng mục Artificial Intelligence; Xếp hạng 5 sao Giải Thành phố thông minh Việt Nam 2020.

Đại diện VNPT nhận giải thưởng hạng mục Sản phẩm số xuất sắc cho Kinh tế số dành cho giải pháp oneSME

oneSME là nền tảng thúc đẩy chuyển đối số doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tính đến thời điểm hiện tại, oneSME là nền tảng chuyển đối số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) duy nhất hướng đến mục tiêu số hoá trải nghiệm lựa chọn và mua sắm dịch vụ phục vụ chuyển đổi số; kết nối và phát huy sức mạnh cộng đồng cùng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số cho SMEs. Theo đó, giải pháp hỗ trợ kết nối giúp các doanh nghiệp SMEs tiếp cận các dịch vụ đã được triển khai theo mô hình điện toán đám mây để thực hiện chuyển đổi số trong thời gian ngắn nhất/ với mức chi phí tối ưu. oneSME hội tụ đầy đủ các nền tảng công nghệ hiện đại và kiến trúc tiên tiến như: Điện toán đám mây, Kiến trúc dịch vụ nhỏ, hồ sơ dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và các công nghệ đảm bảo an toàn bảo mật thông tin hàng đầu của VNPT…

Tại đại chỉ htts://onesme.vn, oneSME đã thu hút hơn 6 triệu người truy cập, với gần 30 vạn doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận, trải nghiệm và trở thành khách hàng của nền tảng.

Bên cạnh các ưu thế không thể phủ nhận, oneSEM cũng thỏa mãn các tiêu chí mà Ban giám khảo Make in Viet Nam 2022 đề ra, nên việc sản phẩm lọt vào Top 10 là điều chắc chắn và hoàn toàn xứng đáng.

Đại diện VNPT nhận giải thưởng hạng mục Sản phẩm số xuất sắc cho Xã hội số dành cho sản phẩm VNPT iGate

VNPT iGate là sản phẩm của người Việt và phục vụ thị trường Việt. Theo đó, thiết bị modem quang iGate của VNPT là thiết bị đầu cuối mạng băng rộng cố định, hoạt động trên mạng truyền dẫn quang sử dụng công nghệ GPON/XGSPON, cho phép triển khai lắp đặt tại nhà khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, địa điểm công cộng…) để cung cấp đường truyền kết nối Internet cáp quang tốc độ cao.

VNPT iGate còn là bộ sản phẩm bao gồm các thành phần thiết bị phần cứng và ứng dụng, hệ thống phần mềm, đồng thời là thiết bị đầu cuối Internet băng rộng cố định, là “cửa ngõ” mà hầu hết người dùng Internet cố định (bao gồm cả dùng Wifi) đều phải “qua”. Với khả năng cung cấp đường truyền Internet tốc độ cao, siêu cao (lên đến 10Gbps) với độ trễ thấp (cỡ ms)… iGate phù hợp với tất cả các đối tượng sử dụng từ hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cùng với đó, thiết bị đầu cuối của VNPT còn có khả năng mở rộng và năng lực cung cấp dịch vụ cho lượng người dùng lớn, kèm theo đó là tính bảo mật và an toàn dữ liệu, sự ổn định và độ tin cậy

Tính đến tháng 8 vừa qua VNPT đã cung cấp gần 10 triệu thiết bị ra thị trường với thị phần chiếm 41% thuê bao băng rộng cố định trên toàn quốc. iGate đã tiếp cận được khoảng 1/3 người dùng internet tại Việt Nam.