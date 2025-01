Vui hè trực tuyến an toàn cho trẻ

Sự kiện bao gồm hai nội dung chính: Tạo sân chơi tương tác cho trẻ em và tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, gia đình nghệ sĩ Lý Hải - Minh Hà, và Google.

Tọa đàm xoay quanh chủ đề nâng cao kỹ năng và trang bị kiến thức về an toàn mạng cho phụ huynh, qua đó định hướng cho con trải nghiệm môi trường trực tuyến hiệu quả, đặc biệt là trong dịp hè khi trẻ em có nhiều thời gian truy cập Internet hơn.

Được biết, trong dịp hè, trẻ em Việt Nam sử dụng mạng xã hội (MXH) đến 5 - 7 giờ mỗi ngày (theo một khảo sát của Cục Trẻ Em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) năm 2022). Chính vì thế các em cần được trang bị những kỹ năng và kiến thức thiết yếu để tự mình chọn lọc những thông tin lành mạnh, phù hợp với độ tuổi của bản thân.

Ngoài ra, phụ huynh tại Việt Nam cũng đã quan tâm hơn đến an toàn trực tuyến và có đến 64,1% phụ huynh đã tìm cách học hỏi công nghệ để dạy con về chủ đề này (theo một khảo sát của Google năm 2023).

Hiểu được nhu cầu thực tế đó, “Vui Hè Trực Tuyến An Toàn” được tổ chức nhằm cung cấp thông tin toàn diện về chủ đề an toàn mạng cho cha mẹ, đồng thời giới thiệu một không gian trải nghiệm dành cho trẻ em với nhiều trò chơi hấp dẫn, qua đó chia sẻ kiến thức, xây dựng kỹ năng bảo vệ bản thân và ứng xử trên mạng cho trẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên, các trò chơi giáo dục thuộc dự án “Be Internet Awesome - Em An Toàn Hơn Cùng Google” được triển khai ngoại tuyến, giúp trẻ học được 5 quy tắc cốt lõi: Thông Minh - Tỉnh Táo - Mạnh Mẽ - Tử Tế - Can Đảm.

Cùng với đó, cha mẹ cũng có thể trải nghiệm và được hướng dẫn sử dụng những ứng dụng quản lý nội dung như YouTube Kids, YouTube Family Link, YouTube SupeX; tìm hiểu cách định hướng nội dung lành mạnh cho trẻ, đồng thời đặt ra các hạn chế để ngăn chặn, phòng ngừa nguy cơ trẻ có thể tiếp cận những nội dung không phù hợp.

“Đây là một chương trình hữu ích, đánh dấu sự tăng cường nhận thức và nâng cao kỹ năng sử dụng internet an toàn, hiệu quả cho trẻ em, theo đúng mục tiêu chú trọng đến việc trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng phù hợp theo từng lứa tuổi (hệ miễn dịch số) để trẻ em tự nhận biết và có khả năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng* được nhấn mạnh tại Quyết định 830/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành." - Ông Nguyễn Đức Tuân - Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, nhận định.

Đặc biệt, trong hai năm vừa qua, Google cũng đã phối hợp cùng các cơ quan đối tác và nhà trường để nâng cao ý thức an toàn mạng cho giáo viên, đưa họ trở thành lực lượng đồng hành bên trẻ em và phụ huynh của các em. Chỉ tính riêng với chương trình “Em An Toàn Hơn Cùng Google" do Google phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng (C.F.C) đã tiếp cận được với hơn một triệu học sinh và 7.443 giáo viên ở 1.115 trường tiểu học trên cả nước. Kể từ khi triển khai vào năm 2021 đến nay chương trình đã tổ chức nhiều đợt tập huấn trực tiếp và trực tuyến giúp các em nâng cao kiến thức, sẵn sàng tham gia môi trường mạng an toàn và tự tin.

Sự phối hợp toàn diện của giáo viên với phụ huynh và học sinh đã góp phần thay đổi giao tiếp trong mỗi gia đình theo chiều hướng tích cực. Theo đó, đã có 87,7% phụ huynh Việt Nam có thể dễ dàng trao đổi với con về chủ đề này. Phụ huynh cũng chủ động tìm kiếm các giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ con trong học tập (78,2%); tìm kiếm nội dung giáo dục chất lượng cao (72,2%); hướng dẫn con về an toàn mạng (64,1%).

Đại diện Google cho biết, trong năm 2023 này Google sẽ tiếp tục mở rộng những hoạt động nâng cao kiến thức và kỹ năng an toàn mạng cho người Việt, bao gồm trẻ em, phụ huynh và thầy cô giáo. Sau sự kiện “Vui Hè Trực Tuyến An Toàn”, sân chơi này sẽ được trao tặng cho Cung thiếu nhi Hà Nội đến hết ngày 31/08/2023 nhằm giúp các em và cha mẹ có thêm một hoạt động vui hè bổ ích.

“Thông qua sân chơi “Vui Hè Trực Tuyến An Toàn”, Google và YouTube cam kết tiếp tục mở rộng chương trình đến với nhiều trường học, giáo viên và học sinh hơn nữa trong năm nay, qua đó giúp nhiều trẻ em tiếp cận nhiều lợi ích tuyệt vời của internet trong không gian an toàn hơn.” Ông Marc Woo - Giám đốc‌ ‌điều hành phụ trách Việt Nam của Google Châu Á – Thái Bình Dương, cho biết.