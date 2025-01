Xiaomi 13 Ultra: siêu phẩm đáng mong chờ mới từ Xiaomi

Thành quả tiếp theo của sự hợp tác giữa Xiaomi và Leica sẽ tiếp tục hướng đến nhiếp ảnh di dộng ở mức độ chuyên nghiệp hơn. Theo đó, Xiaomi 13 Ultra sẽ được trang bị hệ thống bốn camera với camera chính có cảm biến 1 inch, ống kính có khả năng thay đổi khẩu độ, màn hình WQHD+ siêu sắc nét với độ chính xác cao, chip Snapdragon® 8 Gen 2 mạnh mẽ, vượt trội cùng thiết kế cổ điển, sang trọng, Xiaomi 13 Ultra hứa hẹn trở thành chiếc điện thoại thông minh sở hữu nhiều công nghệ cao cấp nhất.

Nói về hệ thống camera, đây là sản phẩm được kế thừa những tinh hoa của dòng Leica M, hệ thống quang học Leica của Xiaomi 13 Ultra có các ưu điểm vượt trội như kích thước nhỏ gọn, khẩu độ lớn, hiệu suất chụp ảnh tốt, độ sắc nét và độ chính xác của hình ảnh đạt đến cấp độ nanomet, gần với giới hạn quang học. Trong khi đó, lớp phủ camera nhiều lớp giúp giảm đáng kể hiện tượng lóa, mang lại hiệu suất ổn định trong môi trường cực lạnh và cực nóng.

Cũng theo đại diện Xiaomi chia sẻ tại sự kiện ra mắt tối qua, Xiaomi 13 Ultra được trang bị hệ thống 4 camera với ống kính quang học Leica bao phủ các tiêu cự từ 12mm (góc siêu rộng), 23mm (góc rộng), 75mm (chụp xa) cho đến 120mm (góc tele tiềm vọng). Sở hữu ống kính có khả năng thay đổi khẩu độ, Xiaomi 13 Ultra có thể được cài đặt như một máy ảnh chuyên nghiệp. Camera của Xiaomi 13 Ultra có khẩu độ rộng hơn ƒ/2.0, giúp bắt sáng tốt hơn và độ sâu trường ảnh nông, mềm mại hơn, đồng thời cho phép thời gian chụp ảnh ngắn hơn, nhờ đó bắt trọn khoảnh khắc nhanh và tự nhiên hơn. Nổi bật với cảm biến IMX989 1inch cực lớn và khả năng chuyển đổi khẩu độ giữa ƒ/1.9 và ƒ/4.0, Xiaomi 13 Ultra giúp người sáng tạo nội dung tự do hơn trong việc tùy chỉnh độ phơi sáng dựa trên các tình huống khác nhau.

Được lấy cảm hứng từ phương pháp chụp ảnh “siêu tiêu cự”, tiêu cự mà các nhiếp ảnh gia đường phố thường sử dụng, Xiaomi 13 Ultra sẽ mang đến chế độ Chụp nhanh mới, cho phép chụp ảnh nhanh không cần lấy nét chỉ trong 0.8 giây.

Và để tối ưu hóa quy trình chỉnh ảnh chuyên nghiệp, Xiaomi 13 Ultra đã tối ưu hóa hoàn toàn quy trình chỉnh ảnh thông qua các thuật toán trên tệp RAW giúp tối đa hóa dải động, chi tiết và kết cấu của hình ảnh, nhờ đó cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh. Máy ảnh chính cũng được hỗ trợ chụp RAW lên tới 50MP, mang lại độ phân giải hình ảnh cao hơn. Đặc biệt, khi mở tệp ảnh DNG bằng phần mềm Adobe Lightroom, Adobe Camera RAW, ứng dụng sẽ tự động tối ưu ảnh dựa trên siêu dữ liệu có trong mỗi bức hình để từ đó giúp các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp dễ dàng hơn trong quá trình hậu kỳ hình ảnh.

Về màn hình, Xiaomi 13 Ultra sở hữu màn hình 6.73inch WQHD+ cao cấp với độ chính xác màu cao và độ sáng tối đa lên đến 2600 nit. Màn hình này cũng được hiệu chỉnh theo phép đo màu CIE 2015 mới, hỗ trợ quản lý màu tự động hoàn hảo để đảm bảo màu sắc chính xác và nhất quán. Công nghệ hình ảnh Dolby Vision® cho phép những bức ảnh được chụp từ Xiaomi 13 Ultra có màu sắc sống động, độ tương phản tốt hơn và độ sáng đáng kinh ngạc. Cùng với chế độ xem toàn cảnh chi tiết phong phú ở các vùng tối và sáng.

Là siêu phẩm kế nhiệm của dòng điện thoại cao cấp Xiaomi Ultra, Xiaomi 13 Ultra cũng sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ nhất hiện nay.

Đầu tiên là vẻ ngoài cổ điển của dòng máy ảnh M của Leica, Xiaomi 13 Ultra sở hữu cụm camera hình tròn, khung kim loại nguyên khối và lớp kết cấu da hoàn thiện. Với trọng lượng 227g, Xiaomi 13 Ultra hứa hẹn sẽ mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và chắc chắn. Xiaomi 13 Ultra được bọc lớp da silicon có công nghệ nano kháng khuẩn thế hệ thứ hai, giúp mặt sau của máy không bị bám dấu vân tay, có khả năng kháng khuẩn tới 99% và chống ố vàng.

Máy cũng được trang bị bộ vi xử lý hàng đầu Snapdragon® 8 Gen 2 4nm mới nhất, đi cùng RAM 16GB và bộ lưu trữ lên đến 1 TB.

Nhờ công nghệ Loop LiquidCool do Xiaomi tự phát triển, lần đầu tiên xuất hiện trong hệ thống làm mát màn hình trên điện thoại thông minh, Xiaomi 13 Ultra có khả năng dẫn nhiệt tương đương gấp 3 lần và công suất tản nhiệt hơn 10W. Do đó, Xiaomi 13 Ultra có khả năng hỗ trợ quay video 4K 60fps ổn định mà không bị giảm tốc độ khung hình do nhiệt độ.

Bằng cách ghép nối Chip sạc Xiaomi Surge P2 và Chip quản lý pin Xiaomi Surge G1 với pin 5.000mAh, Xiaomi 13 Ultra có khả năng tối ưu dung lượng pin và có thể ước tính thời lượng pin ở mức cực kỳ chi tiết. Xiaomi 13 Ultra cũng bổ sung chế độ Ngủ đông mới, chế độ này sẽ tự động được kích hoạt khi pin yếu, hạn chế các hoạt động nền và cung cấp thêm tối đa 60 phút ở chế độ chờ.

Sản phẩm mới được ra mắt toàn cầu, chi tiết về giá bán và thời điểm ra mắt tại Việt Nam hiện vẫn chưa được tiết lộ.