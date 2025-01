Xử lý công trình sai phạm sân golf Đồi Cù: Cần thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Chậm ban hành kế hoạch sử dụng đất

Theo phản hồi của Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL, tại thời điểm nhận bàn giao đất năm 2008, toàn bộ diện tích sân golf 624.038,2m2 là đất chuyên dùng, sau đó công ty tiến hành trồng thông để phủ xanh sân golf.

Năm 2016, UBND tỉnh Lâm Đồng có xem xét diện tích đất trồng thông và cây xanh trong sân golf đủ điều kiện là rừng cảnh quan và quyết định chuyển một phần diện tích đất sân golf từ đất cơ sở thể dục, thể thao và đất chuyên dùng sang đất rừng trồng phòng hộ nội ô cảnh quan. Tại vị trí phần diện tích để xây dựng công trình tòa nhà Câu lạc bộ golf có 5.629m2 đất rừng phòng hộ cảnh quan, là đất trống không có rừng.

Công trình xây dựng trong sân golf Đồi Cù, thành phố Đà Lạt.

Hơn nữa, vào ngày 9/12/2022, HĐND tỉnh Lâm Đồng có Nghị quyết số 160/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện dự án, trong đó có diện tích 5.629m2 dự án xây dựng công trình tòa nhà Câu lạc bộ golf.

Đến ngày 5/1/2023, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung để đầu tư xây dựng công trình Tòa nhà câu lạc bộ golf tại Phường 1, thành phố Đà Lạt. Theo đó, doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất cơ sở thể dục, thể thao sang đất thương mại, dịch vụ để xây dựng các hạng mục công trình Tòa nhà câu lạc bộ golf với diện tích 9.835,6m2.

Ngay sau đó, Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL đã làm đơn và nộp hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất nói trên. Ngày 23/2/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 379/STNMT-QLĐĐ cho rằng: “Căn cứ vào khoản 1, Điều 52, Luật Đất đai 2013: Căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt…”.

Giải thích về việc chậm trễ ban hành kế hoạch sử dụng đất hàng năm, ngày 31/3/2023, UBND thành phố Đà Lạt có Báo cáo số 1951/BC-UBND giải thích: “…Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt, có phát sinh chỉ tiêu sử dụng đất theo Văn bản 1755/UBND-DDC1 ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn 12 huyện, thành phố thuộc tỉnh; sự thay đổi chỉ tiêu phân bổ nêu trên đã làm ảnh hưởng đến tiến độ chỉnh sửa hồ sơ quy hoạch sử dụng đất 2030; ngoài ra, việc rà soát điều chỉnh ranh 3 loại rừng chưa hoàn thiện…”.

Việc chậm ban hành kế hoạch sử dụng đất của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng là một phần nguyên nhân gây thiệt hại cho Công ty Hoàng Gia ĐL

Ngày 3/4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Văn bản số 798/STNMT-QLĐĐ gửi UBND thành phố Đà Lạt “thúc” tiến độ việc hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Mãi đến ngày 4/11/2023, UBND thành phố Đà Lạt mới ban hành Quyết định số 2264/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023, trong đó có bao gồm 5.629m2 đất để xây dựng công trình Tòa nhà Câu lạc bộ golf. Đến 9/11/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng mới phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đà Lạt.

Mặc dù phải chờ đợi thủ tục hành chính chậm trễ từ cơ quan nhà nước nhưng ngay sau đó, Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL vẫn nỗ lực, nhiều lần làm đơn và nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung 5.814,4m2.

Trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ thì bất ngờ, vào ngày 15/12/2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 37/QĐ-XPHC đối với Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL vì: “Chuyển đất rừng phòng hộ là đất trồng sang đất phi nông nghiệp (đất thương mại, dịch vụ) thuộc một phần thửa đất 01… diện tích 4.629,9m2 thuộc diện tích đất rừng nội ô (rừng trồng) được UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL thuê theo Quyết định số 842/QĐ-UB ngày 8/4/2008, số 1655/QĐ-UBND ngày 3/8/2011, số 2068/QĐ-UBND ngày 16/9/2016”.

Mới đây, vào ngày 27/5/2024, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký Công văn số 4185/UBND-QH về việc thu hồi Văn bản số 1341/UBND-QH ngày 24/2/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc bổ sung diện tích tầng ngầm (tầng hầm) của công trình tòa nhà câu lạc bộ golf. Lý do thu hồi: Một phần phạm vi công trình được thỏa thuận thuộc đất rừng phòng hộ bảo vệ môi trường (diện tích: 5.629m2) nên chưa đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ.

…chậm hoàn thiện thủ tục pháp lý xây dựng

Ngày 12/1/2023, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành Giấy phép xây dựng số 02/GPXD cấp cho Công ty Hoàng Gia ĐL xây dựng một phần tầng hầm khối dịch vụ golf (ký hiệu 01) thuộc Tòa nhà câu lạc bộ golf, diện tích xây dựng hầm là 2.639m2, chiều cao: 3,5m, số tầng: 01 tầng hầm…

Tuy nhiên, sau đó, Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL đã xây dựng vượt phạm vi diện tích, quy mô được cấp giấy phép xây dựng. Ngày 4/1/2024, UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-XPVPHC và số 31/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL vì: “Xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng và thiết kế được phê duyệt tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 17…”.

Công trình ngưng thi công theo quyết định xử phạt của UBND thành phố Đà Lạt.

Biện pháp khắc phục hậu quả: “Ngưng thi công công trình và liên hệ cơ quan chức năng, lập hồ sơ thủ tục xin giấy phép xây dựng theo quy định. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp phép xây dựng hoặc sau khi được cấp giấy phép phải tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm không phù hợp theo giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt”. Đến ngày 20/5/2024, UBND thành phố Đà Lạt ra Thông báo số 360 và 361/TB-CCXP về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Ngày 29/5/2024, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 53/QĐ-SXD về việc thu hồi Giấy phép xây dựng số 02/GPXD ngày 12/01/2023 của Sở Xây dựng cấp hạng mục: Một phần tầng hầm khối dịch vụ Golf, ký hiệu 01 thuộc Tòa nhà câu lạc bộ Golf (DTXD: 2.639m2) cho Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL (địa chỉ số 02 đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Lý do thu hồi được Sở Xây dựng đưa ra: “Chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với Giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo điểm b, khoản 1 Điều 101 Luật Xây dựng)”.

Lý giải việc xây dựng sai phép, Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL cho rằng: “… Do thời gian phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của UBND thành phố Đà Lạt kéo dài đến cuối năm 2023 nên làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý xây dựng bị chậm so với tiến độ thi công xây dựng. Ngoài ra, Công ty đã nôn nóng hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh về việc đẩy nhanh hoàn thiện công trình để kịp chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023)”.

Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL chuẩn bị máy móc, trang thiết bị và nhân lực để tiến hành tháo dỡ công trình sai phạm tuy nhiên cơ quan chức năng yêu cầu tạm hoãn.

Phía Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL cũng không bao biện cho sai phạm mà thừa nhận: “Việc tiến hành thi công xây dựng xong phần khung các công trình khối dịch vụ golf 1, golf 2 và khối đón tiếp khi chưa được cấp giấy phép đầy đủ là chưa đúng trình tự về trật tự xây dựng. Tuy nhiên, các hạng mục công trình này đều phù hợp với văn bản chấp thuận chủ trương và phê duyệt các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúng để xây dựng tòa nhà Câu lạc bộ golf số 5667/UBND-QH ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng và các thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của Sở Xây dựng số 186/SXD-QLXD ngày 06/12/2022 và Thông báo số 28/SXD-QLXD ngày 08/3/2023”.

Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong các lần phát biểu thu hút đầu tư là “Lợi ích hài hòa và rủi ro chia sẻ”, sớm có cuộc đối thoại thực chất với nhà đầu tư để mọi chính sách vừa đúng pháp luật, vừa hợp tình, hợp lý, nhằm hướng dẫn, chia sẻ, hỗ trợ nhà đầu tư vượt qua khó khăn.

Chấp hành các quyết định xử phạt hành chính, đến ngày ngày 11/6/2024, Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL chuẩn bị máy móc, trang thiết bị và nhân lực để tiến hành tháo dỡ công trình sai phạm. Tuy nhiên, tại cuộc làm việc này, UBND thành phố Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp tạm hoãn việc tháo dỡ trong 15 ngày do thiếu phương án đảm bảo an toàn. Theo đó, địa phương này yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL tạm hoãn tháo dỡ và phải phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế nhằm xây dựng phương án tháo dỡ chi tiết, đảm bảo an toàn.