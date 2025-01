Ấn Độ bác kế hoạch xây nhà máy xe điện của hãng xe Trung Quốc

Bộ Thương mại Ấn Độ và Cục Xúc tiến Công nghiệp và Thương mại Nội địa Ấn Độ đã bác kế hoạch xây dựng nhà máy xe điện trị giá 1 tỷ USD của liên doanh giữa hãng xe BYD (Trung Quốc) và công ty Megha Engineering and Infrastructures (Ấn Độ). Lý do được đưa ra là lo ngại về an ninh.