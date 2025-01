Bộ TT&TT họp báo thường kỳ tháng 11: Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Đoàn chủ trì họp báo cung cấp thông tin về Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023" - Ảnh: Lê Anh Dũng.

Buổi họp báo đã diễn ra với sự tham gia của ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng nhiều đại diện từ các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Các nội dung chính được trình bày tại buổi họp báo bao gồm:

Chương trình "Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023" đã được công bố với chủ đề "Thông tin và truyền thông, điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào". Đây là hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 46 năm ngày hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.

Bộ TT&TT cung cấp thông tin về hoạt động của ngành trong tháng 10/2023. Doanh thu toàn ngành đạt 372.463 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng trước và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Nộp ngân sách nhà nước đạt 8.393 tỷ đồng, tăng 4% so với tháng trước. Đồng thời, Bộ cũng trình bày các dự thảo luật và quyết định quan trọng.

Các nội dung liên quan đến việc đăng ký SIM online, dừng bán SIM tại các đại lý ủy quyền, tắt sóng 2G cũng được Bộ TT&TT báo cáo và đề nghị các giải pháp cụ thể.

Cục PTTH-TTĐT đã tiến hành điều tra online về các cuộc họp báo thường kỳ của Bộ và đánh giá mức độ hiệu quả của chúng.

Bộ TT&TT tập trung vào việc đấu giá băng tần 2600 MHz, với sự thận trọng và tiến hành từng bước để đảm bảo phát triển bền vững của lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông trả lời tại họp báo thường kỳ tháng 11 - Ảnh: Lê Anh Dũng.

Đăng ký sim online có thể sẽ triển khai trong thời gian tới

Chia sẻ tại họp báo, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, sau khi các doanh nghiệp viễn thông cam kết với Bộ về việc rà soát, dừng bán SIM tại các đại lý ủy quyền, chỉ phát triển tại các kênh chuỗi lớn và cửa hàng của chính nhà mạng, số thuê bao phát triển mới hàng ngày trung bình trong tháng 9/2023 đã giảm 35% so với trung bình tháng 8/2023.

Đối với những phản ánh về việc có thể mua được SIM qua đại lý ủy quyền, Cục Viễn thông sẽ tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp rà soát, xác minh, làm rõ các trường hợp này.

Đối với phản ánh về việc nhà mạng ảo không cho đăng ký SIM online, ông Nguyễn Phong Nhã cho biết, Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 hiện không có quy định về việc này nên việc nhà mạng không triển khai việc đăng ký online là phù hợp với quy định hiện hành. Tuy nhiên, Bộ TT&TT đang nghiên cứu đề xuất các doanh nghiệp viễn thông di động xây dựng phương án đăng ký SIM online, nhất là trong bối cảnh Luật Viễn thông sửa đổi chuẩn bị được ban hành.

Về vấn đề tắt sóng 2G, Bộ sẽ đảm bảo dừng 2G theo lộ trình và trên tinh thần luôn đảm bảo quyền lợi của người sử dụng.

Ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện chia sẻ tại họp báo thường kỳ tháng 11 - Ảnh: Lê Anh Dũng.

Đấu giá băng tần nên thận trọng khi triển khai vì giá trị rất lớn cần tính toán kỹ càng

Về nội dung liên quan đến việc đấu giá băng tần, ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, băng tần 2600 MHz sẽ được đấu giá vào cuối năm 2023. Lần này chỉ đấu giá một khối băng tần có độ rộng 100MHz. Ông Tuấn khẳng định, trong khi tiến hành đấu giá băng tần, Bộ TT&TT luôn đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững của lĩnh vực.

Bộ triển khai đấu giá băng tần 2600 MHz trước vì việc đấu giá băng tần là một việc mới và khó, nhiều năm chưa làm được, lần đấu giá băng tần 2300 MHz trước đây chưa làm đến tận cùng. Do đó, đây có thể coi là cuộc đấu giá đầu tiên, băng tần là tài sản lớn, đặc thù, vì vậy cần phải triển khai thận trọng, từng bước cả đối với cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, từ đó rút kinh nghiệm trước khi đấu giá tiếp các băng tần khác.

ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT tại buổi họp báo thường kỳ tháng 11.

Mối hiểm nguy từ những hội nhóm hướng dẫn người khác tự tử, “bùng” nợ trên Facebook

Tại họp báo, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT thông tin cho biết, trao đổi ngay với Báo Tuổi trẻ ngay sau khi Báo đăng bài phản ánh hiện tượng một số hội nhóm trên mạng xã hội đăng tải thông tin hướng dẫn người khác tự tử, Cục PTTH-TTĐT nhận thấy đây là mối hiểm nguy và ngay sau đó đã xác định được 8 hội nhóm Facebook này và thông báo cho Facebook. Chỉ sau 1 ngày Facebook đã chặn ngay 8 hội nhóm này.

Tương tự, Tạp chí Ngân hàng đưa tin việc có nhiều hội nhóm trên Facebook hướng dẫn “bùng” nợ ngân hàng, lừa đảo bằng thế chấp tín dụng. Sau khi liên hệ, tìm hiểu thêm từ Tạp chí Ngân hàng, Cục đã rà quét được 47 nhóm và đã yêu cầu Facebook ngăn chặn. Facebook đã thực hiện ngăn chặn ngay với 43/47 nhóm, 4 nhóm còn lại hành vi vi phạm chưa rõ ràng.

Ông Lê Quang Tự Do đề nghị các cơ quan báo chí khi phát hiện những nội dung sai phạm trên các nền tảng mạng xã hội thì thông tin về Cục PTTH-TTĐT và Cục sẽ xem xét, xử lý nhanh những nội dung đó.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục hỗ trợ thông tin và tạo sự đồng thuận từ dư luận xã hội để giúp ngành TT&TT hạn chế các cuộc gọi mạo danh, lừa đảo làm phiền người dân.

Trong buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cũng đánh giá cao vai trò của báo chí, truyền thông trong việc chuyển tải thông tin và cảnh báo đến người dân, đồng thời khuyến nghị cảnh giác với các cuộc gọi lừa đảo.

Tổng kết buổi họp báo, Bộ TT&TT tập trung vào việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2023, bao gồm hoàn thiện dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), tổng hợp ý kiến góp ý về Luật Báo chí, triển khai nhiều dự án quan trọng khác.

Như vậy, thông qua buổi họp báo này, Bộ TT&TT mong muốn sự chung tay của cả xã hội để định danh số điện thoại và ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, bảo vệ quyền lợi của người dân.