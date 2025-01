Nội dung trọng tâm Họp báo Bộ TT&TT thường kỳ tháng 7 năm 2023

Họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ TT&TT - Ảnh Phạm Anh

Dự họp báo có Lãnh đạo Cục Báo chí, lãnh đạo Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục An toàn thông tin, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Cục Công nghiệp ICT, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin cùng đại diện một số đơn vị liên quan thuộc Bộ và các nhà báo, phóng viên đại diện cho các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tổng quan ngành TT&TT trong tháng 6/2023 Doanh thu toàn ngành ước đạt: 274.140 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với tháng trước (Tháng 5/2023: 252.909 tỷ đồng). Lũy kế doanh thu toàn ngành tính đến hết tháng 6/2023 ước đạt 1.614.206 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt: 7.755 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với tháng trước (Tháng 5/2023: 7.533 tỷ đồng). Lũy kế nộp ngân sách toàn ngành tính đến hết tháng 6/2023 ước đạt 45.905 tỷ đồng.

Một số kết quả nổi bật tháng 6/2023

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, điểm nổi bật trong tháng 6 là tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) gồm 8 Chương và 53 Điều quy định việc thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 (riêng quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên của Luật này có hiệu lực từ tháng 7/2024). Luật Giao dịch điện tử sửa đổi với 6 chính sách mới đáng chú ý được coi là đạo luật cơ bản về chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số cất cánh trong thời gian tới.

Bộ đã ban hành 02 Thông tư: Thông tư số 05/2023/TT-BTTTT ngày 30/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Thông tư số 06/2023/TT-BTTTT ngày 30/6/2023 hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Cũng trong tháng 6/2023, Bộ đã ban hành Khung tiêu chí, thành lập Hội đồng và quy trình xác định thí điểm nền tảng số phục vụ người dân năm 2023; ban hành Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính năm 2023.

Bộ đã tham mưu, trình Chính phủ: Đề án Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Thông tin ASEAN (AMRI) lần thứ 16, Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Thông tin ASEAN+3 lần thứ 7 và các Hội nghị liên quan tại Việt Nam trong năm 2023; đề xuất phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào về Đối tác số; dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi.

Nhằm tăng cường nhận thức, kiến thức về lừa đảo trực tuyến nhằm bảo vệ người dân Việt Nam trước những rủi ro tiềm ẩn trên không gian mạng, Bộ TT&TT đã chính thức phát động Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”, triển khai từ ngày 23/6 đến ngày 23/7/2023. Chiến dịch do Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT chủ trì, điều phối và phối hợp cùng thành viên Liên minh Tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng.

Chiến dịch sẽ phủ sóng rộng khắp trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nền tảng mạng xã hội để cung cấp đầy đủ thông tin, trang bị và phổ biến kiến thức về lừa đảo trực tuyến đến với mọi nhà, cho từng nhóm đối tượng, thông qua các clip tình huống lừa đảo trực tuyến phổ biến, hướng dẫn nhận diện 24 hình thức lừa đảo, đồng thời cung cấp bộ cẩm nang kiến thức phòng tránh để bảo vệ bản thân và gia đình trên không gian mạng.

Ngày 27/6, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị "Quản lý nhà nước về bưu chính tại địa phương năm 2023" tập trung vào các nội dung: Kết quả thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trong 06 tháng đầu năm và định hướng cho 06 tháng cuối năm 2023; Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số giai đoạn từ tháng 3/2022 đến nay và đề xuất giải pháp cho 06 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo; Kinh nghiệm triển khai Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính) và đề xuất giải pháp cho năm 2023.

Ngoài ra, trong tháng 6/2023, Bộ TT&TT đã tổ chức thành công sự kiện VNNIC Internet Conference 2023 (từ ngày 28 -30/6/2023) với hai hội thảo quan trọng, là: Hội thảo “Thanh niên và quản trị Internet trong kỷ nguyên thông minh” (tổ chức tại TP.HCM ngày 28/6) và Hội thảo chuyên đề cho sinh viên với chủ đề “Định danh gương mặt số với tên miền ID.VN nhằm mục tiêu góp phần nâng cao năng lực số, xây dựng hành trang cho sinh viên trong thời chuyển đổi số, ứng dụng tài nguyên Internet trong học tập, công việc và khởi nghiệp (tổ chức ngày 30/6).

Ông Trần Mạnh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện thông tin về việc xử lý tình trạng trạm thu phát sóng giả. Ảnh Phạm Anh

Một số vấn đề và số liệu đáng chú ý

Bộ TT&TT đã ghi nhận tình trạng nhiều chủ thuê bao bị xúc phạm khi từ chối cuộc gọi làm phiền, theo đó hiện nay rất nhiều người dùng nhận được các cuộc gọi rác, như kêu gọi đầu tư chứng khoán, việc nhẹ lương cao, mời mua bất động sản... khi từ chối vì không có như cầu, thì các đối tượng thực hiện cuộc gọi còn văng tục, chửi thề, thậm chí là đe doạ luôn người nghe.

Nội dung về xử lý can nhiễu tần số: Trong thời gian gần đây, Bộ TT&TT đã ghi nhận phản ánh về hiện tượng nhiều hộ gia đình sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa gây nhiễu trên băng tần miễn cấp phép cho thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến (433.05-434.79MHz) dẫn đến việc nhiều thiết bị (ví dụ như smartkey) bị ảnh hưởng do có cùng dải tần.

Bên cạnh đó, tình trạng một số đối tượng sử dụng các trạm thu phát sóng giả để mạo danh tin nhắn tổ chức tài chính, ngân hàng lừa đảo người dùng vẫn tiếp tục tái diễn. Các đơn vị chuyên môn của Bộ TTTT đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện rà quét, phát hiện và xử lý kịp thời. Trong thời gian tới Bộ TT&TT sẽ có những giải pháp hiệu quả để phát hiện ngay khi đối tượng lừa đảo bật thiết bị phát sóng giả mạo và có thể phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt các đối tượng này nhanh nhất.

Nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT trong tháng 7