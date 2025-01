Bộ TT&TT họp báo thường kỳ: Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Thanh Lâm chủ trì họp báo định kỳ tháng 6.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Thanh Lâm, đã chủ trì cuộc họp báo. Buổi họp báo có sự tham gia của Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Đinh Đắc Vĩnh cùng lãnh đạo Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm Internet Việt Nam, Trung tâm Thông tin và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ TT&TT cùng các nhà báo, phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Một số kết quả nổi bật trong tháng 5

Doanh thu toàn ngành ước đạt: 276.769 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với tháng trước (Tháng 4/2023: 263.299 tỷ đồng) và giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái (Tháng 5/2022: 282.254 tỷ đồng). Lũy kế doanh thu toàn ngành tính đến hết tháng 5/2023 ước đạt 1.363.227 tỷ đồng.

Nộp ngân sách nhà nước ước đạt: 7.564 tỷ đồng, tăng trưởng 1% so với tháng trước (Tháng 4/2023: 7.521 tỷ đồng) và giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái (Tháng 5/2022: 8.304 tỷ đồng). Lũy kế nộp ngân sách toàn ngành tính đến hết tháng 5/2023 ước đạt 39.497 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Trong tháng 5/2023, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 781/QĐ-BTTTT ngày 08/05/2023 ban hành kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Chuyển đổi số báo chí; Quyết định số 894/QĐ-BTTTT ngày 26/05/2023 phê duyệt Kế hoạch triển khai Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hợp tác trong lĩnh vực bưu chính và viễn thông Năm 2023; Quyết định số 951/QĐ-BTTTT ngày 02/6/2023 Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí…

Trung tâm Thông tin Đỗ Công Anh phát biểu.

Sự phát triển của các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Lĩnh vực bưu chính

Trong tháng 5/2023, thị trường cơ bản ổn định so với tháng 4/2023, doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 4680 tỷ đồng, ước tăng 3% so với tháng 4/2023 và tăng 7,6% so với tháng 5/2022. Sản lượng ước đạt 199 triệu bưu gửi (tăng 4% so với tháng 4/2023 và tăng khoảng 20% so với tháng 5/2022); sản lượng bưu chính KT1 đạt: 58.877 bưu gửi, tăng 8.43% so với cùng kỳ tháng 5/2022. Trong đó, sản lượng bưu gửi mật đạt 20.221 bưu gửi chiếm 34,34 % tổng sản lượng.

Lĩnh vực viễn thông

Trong tháng 5, nổi bật là công tác chuẩn hóa thông tin thuê bao. Theo đó, 2,85 triệu thuê bao đã thực hiện chuẩn hoá trên tổng số 3,84 triệu thuê bao thuộc tập có thông tin cần chuẩn hoá sau đối soát với CSDL quốc gia về dân cư. Đã xử lý thu hồi hơn 985 nghìn thuê bao do không thực hiện chuẩn hoá theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đã phối hợp với Tổ chức Viễn thông khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APT) tổ chức Hội nghị Nhóm thông tin vô tuyến của APT lần thứ 31 (AWG-31); tổ chức 82 đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao dịch vụ viễn thông di động mặt đất trên cả nước về.

Trong các ngày 15/5, 25/5 và 02/6/2023, Bộ TTTT đã tổ chức đấu giá băng tần 2300MHz gồm 03 khối băng tần A1(2300-2330 MHz), A2 (2330-2360 MHz), A3 (2360-2390 MHz). Tuy nhiên đến hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của từng khối A1, A2, A3, không có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá. Vì vậy, các cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số đối với các khối băng tần A1, A2, A3 là đấu giá không thành.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sáng ngày 02/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, chồng chéo và loại bỏ các quy định không còn phù hợp. Trong đó khẳng định hạ tầng số là thiết yếu, bảo đảm an toàn thông tin mạng là then chốt, ưu tiên đầu tư phát triển nhanh, đi trước một bước và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Lĩnh vực An toàn thông tin

Tổ chức “Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng 2023” trong 5 ngày liên tục vào các hệ thống thông tin do Sở TT&TT TP.HCM đang vận hành; tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia” cho các Sở TT&TT 3 miền Bắc, Trung, Nam; tổ chức làm việc với các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Lĩnh vực Kinh tế số

Trong tháng 5/2023, tổng số lượt download các ứng dụng di động của Việt Nam là 278 triệu lượt, tăng 1,09% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu trực tiếp từ các giao dịch trên ứng dụng di động tăng 9,82% so với cùng kỳ năm 2022. Số lượng các ứng dụng có người dùng trên 10 triệu có tổng cộng 07 ứng dụng (Zalo, Zing Mp3, Báo Mới, Ví Momo, MB Bank, VNEID, My Viettel) và 11 ứng dụng có từ 05 đến 10 triệu người dùng. Đặc biệt, 02 ứng dụng do cơ quan nhà nước phát triển được người dùng sử dụng nhiều nhất là VssID và VNeID.

Lĩnh vực Công nghiệp ICT

Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đăng ký thành lập vẫn tăng ổn định, số doanh nghiệp công nghệ số đăng ký và đang hoạt động ước tính đến hết tháng 05/2023 ước đạt 71.500 doanh nghiệp, tăng 200 doanh nghiệp so với tháng 04/2023, đạt 0,72 doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân.

Lĩnh vực báo chí, truyền thông

Bộ TT&TT vẫn tiếp tục làm việc với Apple về việc gỡ bỏ các game và ứng dụng vi phạm tại Việt Nam.

Làm việc với Facebook về các vi phạm và việc hợp tác, triển khai đào tạo của Facebook tại Việt Nam để cùng đưa ra các giải pháp mới quản lý các nội dung trên môi trường Facebook hiệu quả hơn; tiếp tục yêu cầu Facebook gỡ bỏ các tài khoản cá nhân, fanpage vi phạm.

Làm việc với Google về việc các quảng cáo vi phạm trên Youtube và gỡ bỏ các kênh Youtube xấu độc tại Việt Nam; tổ chức đoàn, tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của Tik Tok tại Việt Nam...

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

Phối hợp với Sở TT&TT các tỉnh, thành phố về rà soát, đề xuất sửa đổi Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Hoàn thiện dự thảo báo cáo chuyên đề về lĩnh vực in báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung làm rõ bức tranh toàn cảnh của ngành, các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tái sinh lại ngành trong giai đoạn tới.

Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết đánh giá 01 năm triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường sách tinh gọn.

Quang cảnh buổi họp báo chiều 5/6.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6

Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện;

Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

Trình Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Tổ chức Hội nghị VNNIC Internet Conference 2023.

Tiếp tục hoàn thiện Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Rà soát cập nhật khung Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0, trong đó, cần làm rõ vị trí, vai trò của Đề án 06.

Tổ chức Chiến dịch Tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng trên phạm vi toàn quốc.

Hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tiếp tục triển khai kiểm tra toàn diện hoạt động của Tiktok tại Việt Nam.

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ Sáu.