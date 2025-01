Bốn trò chơi mới ra mắt trên Apple Arcade trong tháng 8

Hãy đứng lên và lắc lư theo nhịp cùng trò chơi hành động nhịp điệu vô cùng sống động này. Làm sống dậy series trò chơi âm nhạc cổ điển của SEGA, khiến người chơi nhún nhảy theo điệu nhạc, Samba de Amigo: Party-To-Go là thế hệ hiện đại tiếp nối tựa game vô cùng nổi tiếng năm 2000.

Trò chơi này có ba bài hát chỉ có trên Arcade, “DADDY (với sự tham gia của CL)” của PSY, “The Edge of Glory” của Lady Gaga và “The Walker” do ban nhạc Fitz and the Tantrums thể hiện, cùng với Story Mode độc quyền lần đầu tiên xuất hiện trên series, nơi người chơi có thể tham gia cùng Amigo trên hành trình đòi lại âm nhạc.

Với hơn 40 bài hát nổi tiếng từ mọi thể loại âm nhạc phổ biến nhất trên thế giới và thậm chí sẽ còn cập nhật thêm nhiều bài hát hơn sau khi ra mắt, Samba de Amigo: Party-To-Go mang đến trải nghiệm mới mẻ, thú vị và sống động dựa trên trò chơi âm nhạc cổ điển.

Ra mắt vào ngày 29 tháng 8.