Cảnh báo sản phẩm xương khớp HTVN chứa chất cấm gây nguy hại sức khỏe

Phía sau lời cam kết "100% thảo dược thiên nhiên"

Trên các nền tảng mạng xã hội, Xương Khớp HTVN xuất hiện với những lời quảng cáo hào nhoáng: "100% thảo dược thiên nhiên", "bảo hành chính hãng", và cam kết đền 100 triệu đồng nếu phát hiện chất cấm. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Sản phẩm Xương khớp HTVN và thẻ bảo hành sản phẩm của Công ty Cổ phần Cung Ứng & Phát Triển Công Nghệ HT Software VN.

Theo phản ánh từ người tiêu dùng, sau khi sử dụng sản phẩm, nhiều người đã gặp các triệu chứng bất thường về sức khỏe. Lo lắng, họ tự đưa mẫu sản phẩm đi kiểm nghiệm và bàng hoàng khi biết rằng trong Xương Khớp HTVN chứa các hoạt chất Dexamethasone và Paracetamol, vốn là thuốc kê đơn mạnh chỉ được dùng dưới sự chỉ định của bác sĩ.

Dexamethasone và Betamethasone là hai chất nằm trong danh sách cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ Y tế quy định.

Phát hiện Betamethasone, Dexamethasone tại mẫu Bột xương khớp HTVN.

Phát hiện Paracetamol, Dexamethasone tại kết quả kiểm nghiệm sản phẩm Xương khớp HTVN dạng viên.

Dexamethasone và Paracetamol không phải là những cái tên xa lạ trong ngành y tế. Paracetamol là thuốc giảm đau, hạ sốt phổ biến, nhưng nếu dùng kéo dài có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, đặc biệt với người cao tuổi hoặc người mắc bệnh gan.

Fanpage có tên “Xương Khớp HTVN” đăng tải hình ảnh sản phẩm cùng thông tin quảng cáo, số điện thoại mua hàng dù đã có quyết định thu hồi.

Trong khi đó, Dexamethasone là một loại corticosteroid mạnh, thường dùng điều trị viêm nặng hoặc sốc phản vệ. Nhưng khi sử dụng bừa bãi, chất này có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như loãng xương, suy giảm miễn dịch, tăng huyết áp.

Văn bản của Sở Y tế Thái Bình trả lời đơn thư phản ánh của người dân.

Thanh tra và chế tài xử lý từ Sở Y tế Thái Bình

Ngay sau khi nhận được đơn thư phản ánh từ người tiêu dùng, Thanh tra Sở Y tế Thái Bình đã tiến hành kiểm tra và phát hiện sản phẩm Xương Khớp HTVN chứa chất cấm. Kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thái Bình xác định sản phẩm không đạt chất lượng, có chứa Dexamethasone và Paracetamol.

Đơn vị sản xuất, Công ty Cổ phần Cung Ứng & Phát Triển Công Nghệ HT Software VN đã bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng. Sản phẩm bị đình chỉ kinh doanh trong 2 tháng và toàn bộ lô sản phẩm vi phạm bị yêu cầu tiêu hủy.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh đình chỉ, sản phẩm Xương Khớp HTVN vẫn tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội với những lời quảng cáo cũ. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về tính hiệu quả của các chế tài hiện hành. Phải chăng xử phạt hành chính và yêu cầu tiêu hủy vẫn chưa đủ sức răn đe?

Sự việc này không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh cho người tiêu dùng mà còn là bài toán khó với các cơ quan chức năng trong việc giám sát, quản lý thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đã đến lúc cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn, từ việc siết chặt quy định đến nâng cao ý thức của người tiêu dùng về quyền lợi và sức khỏe của mình.