ChatGPT 'tư vấn' điểm đến mùa Valentine

Nhằm tôn vinh những thành phố này cùng các điểm đến lãng mạn khác thuộc top 14 địa điểm được tìm kiếm hàng đầu, Agoda đã sử dụng ChatGPT - ứng dụng trò chuyện dựa trên AI - để sáng tác những bài thơ độc đáo.

Nguồn: Agoda.com / ChatGPT.

Là phần mềm trí tuệ nhân tạo mới thu hút đông đảo sự chú ý gần đây, công cụ ChatGPT nhanh chóng chiếm được cảm tình của hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Khi được Agoda yêu cầu sáng tác thơ theo phong cách Shakespeare, ChatGPT ngay lập tức ‘sáng tác’ những vần thơ về Bangkok (Thái Lan) “From Pad Thai to Tom Yum Goong, Bangkok’s food is a taste that lingers on” (tạm dịch “Từ món Pad Thái đến Tom Yum, ẩm thực Bangkok hấp dẫn không thể chối từ”).

Về Goa (Ấn Độ) chatGPT viết “With every visit, I’m captured whole, in this gem of India, I find my goal” (tạm dịch ”Mỗi lần ghé thăm, tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp của Viên ngọc Ấn Độ và tìm thấy trọn vẹn mục tiêu chuyến đi”), và cho Tokyo (Nhật Bản) “Mount Fuji in the distance, a sight to behold. Tokyo, a city that never gets old” (“Ngọn Phú Sĩ ở trời xa, muốn nhìn ngắm mãi không quên. Tokyo, thành phố vẻ đẹp vượt thời gian”).

“Agoda luôn hướng đến trải nghiệm du lịch ít thao tác, do đó bước ngoặt về công nghệ như thế này càng góp phần nâng cao hơn nữa các trải nghiệm đặt dịch vụ trên các nền tảng du lịch trực tuyến. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực này vì Agoda là một trong những công ty đi đầu trong việc áp dụng công nghệ vào thực tiễn để giúp chuyến du lịch của mọi người trở nên dễ dàng hơn”. Ông Omri Morgenshtern, Giám đốc Điều hành của Agoda cho biết.

Với tám trong mười điểm đến hàng đầu đều nằm trong thành phố, có thể thấy những đôi uyên ương sống tại châu Á Thái Bình Dương có xu hướng lựa chọn các thành phố quốc tế nhộn nhịp để dành thời gian bên nhau vào dịp Lễ tình nhân này.

Tại Việt Nam, ‘mũi tên Thần Tình Yêu’ được gợi ý với các điểm đến là các thành phố biển như Bali, Goa, Đà Nẵng và Dubai. Với mỗi điểm đến, Agoda yêu cầu ChatGPT sáng tác một bài thơ với nội dung ca ngợi rồi dịch sang ngôn ngữ của vùng đất đó.