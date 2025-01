Chương trình TOP100 của Echelon hé lộ 26 startup đầu tiên

Echelon là sự kiện hàng đầu về công nghệ và khởi nghiệp tại Đông Nam Á do nền tảng truyền thông công nghệ e27 tổ chức, vừa công bố danh sách 26 ứng viên đầu tiên được chọn vào danh sách TOP100 năm 2024.

Chính thức ra mắt từ năm 2012, chương trình TOP100 nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của các startup trong khu vực, giúp các doanh nghiệp này thu hút sự chú ý, nhận được hỗ trợ tư vấn và nắm bắt các cơ hội huy động vốn. Đáng chú ý là trong năm nay, chương trình không chỉ thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp đến từ Đông Nam Á mà còn mở rộng với sự tham gia của các startup đang lên tại Ấn Độ, Bangladesh và Đài Loan, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ an ninh mạng đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Đại diện nhà sáng lập, ông Mohan Belani, CEO chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi chương trình năm nay thu hút nhiều hồ sơ đăng ký đến từ ngoài khu vực Đông Nam Á, điều này chứng minh sức ảnh hưởng không hề nhỏ của chương trình đối với các startup trên khắp châu Á. Các doanh nghiệp tham gia năm nay gây ấn tượng mạnh, và 26 cái tên vừa được công bố đều cho thấy tiềm năng tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực của riêng mình, khiến chúng tôi càng thêm háo hức chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong khuôn khổ chương trình."

Danh sách 26 starup đầu tiên lọt TOP100 vinh danh nhiều tên tuổi đến từ Lào, Philippines, Malaysia và Singapore như Careera (Singapore), Fina Fintech (Lào), Edge Tutor (Philippines), dentall Co. Ltd. (Đài Loan), The Mango Jelly (Ấn Độ), PriyoShop (Bangladesh), Talent Hero Ventures (Singapore)...

Từ tháng 3, các doanh nghiệp này sẽ được tham gia vào các hoạt động độc quyền trong khuôn khổ chương trình TOP100 bao gồm các sự kiện, hoạt động tham vấn, hội thảo, cùng cơ hội kết nối với hơn 800 nhà đầu tư trên nền tảng e27 PRO Connect. Ngoài ra, các startup trong TOP100 sẽ có quầy trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tại sự kiện Echelon X, cũng như có cơ hội thuyết trình về ý tưởng của mình trên sân khấu Pitch Stage trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm cột mốc 10 năm của chương trình, diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 5 tại Singapore.

Trong những năm qua, Echelon TOP100 đã thu hút sự tham gia của nhiều tên tuổi khởi nghiệp nổi bật như 99.co, Edukasyon.ph, FOMO Pay, Lalamove, Gojek, Carousell và Carro. Một ứng viên của chương trình năm 2023 là Priyoshop, sàn thương mại điện tử đến từ Bangladesh, đơn vị đã huy động thành công số vốn đầu tư 5 triệu đôla Mỹ, tiếp tục trở lại trong chương trình năm nay với kỳ vọng có thêm nguồn lực hỗ trợ tăng trưởng cho doanh nghiệp mình.

Bước vào năm thứ 10, chương trình không ngừng phát triển để bắt kịp với nhịp độ sôi động của thị trường, tập trung đem đến đa dạng các cơ hội phù hợp với nhu cầu của một cộng đồng startup đã trưởng thành hơn, như các hội thảo và chương trình cố vấn về phục hồi kinh doanh và tăng trưởng bền vững.

Ông Mohan Belani chia sẻ thêm: "Chương trình TOP100 cho chúng tôi cơ hội để hỗ trợ và hợp tác với các startup đang phát triển trong khu vực. Nhóm startup đầu tiên trong năm nay cho thấy tiềm năng rất to lớn, và chúng tôi mong chờ được giới thiệu thêm nhiều doanh nghiệp xuất sắc trong thời gian tới.”