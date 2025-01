Cổ họng nhân tạo thông minh: giải pháp cho bệnh nhân bị cắt dây thanh quản

Ảnh minh họa. Nguồn: createdigital.org.au

Trong nghiên cứu trên, các chuyên gia đã đặt một tấm vật liệu graphene được cắt bằng tia laser lên một lớp film polyvinyl alcohol. Với kích thước khoảng 0,6 inch x 1,2 inch, gấp đôi kích thước của móng tay cái, cổ họng nhân tạo có thể gắn vào cổ của bệnh nhân.

Nhóm nghiên cứu sử dụng nước để gắn tấm film lên cổ họng của bệnh nhân và sau đó kết nối với một điện cực và một bảng mạch, máy tính siêu nhỏ, bộ khuếch đại công suất và bộ giải mã chuyển động.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí chuyên ngành khoa học Nature Machine Intelligence, cho thấy AT có thể nhận biết những hợp âm và các chuyển động cơ học. Điều này cho phép AT thu những tín hiệu có tần số cơ bản thấp và có khả năng chống nhiễu âm.

Nghiên cứu chỉ ra rằng AT có thể phát hiện các yếu tố lời nói cơ bản như âm vị, thanh điệu và từ với độ chính xác trung bình lên đến 99%. Thông qua mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện, AT có thể nhận ra những từ ngữ hằng ngày của bệnh nhân phẫu thuật thanh quản với độ chính xác hơn 90%. Nội dung câu từ sẽ được tổng hợp thành lời nói hoàn chỉnh và phát ra từ AT, giúp bệnh nhân dần phục hồi khả năng phát âm sau phẫu thuật.

Nhóm nghiên cứu cho biết vẫn còn nhiều điểm cần tối ưu hóa như chất lượng âm thanh, âm lượng và sự đa dạng của giọng nói, đồng thời hy vọng trong tương lai, có thể ứng dụng công nghệ này giúp cho các bệnh nhân mất giọng có thể nói được trở lại.