Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam sai phạm những gì?

Nội dung chính của Kết luận

+ Ưu điểm:

- Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về: đăng ký đề nghị cấp, gia hạn, hoàn phí ngừng giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

- Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam đã có báo cáo và cung cấp giấy phép, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

- Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam đã nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Kết quả đo, kiểm tra thực tế 02 đài tàu sử dụng đúng tần số quy định trong Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

+ Tồn tại:

Tại thời điểm thanh tra, Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam có 04 thiết bị thuộc 03 đài tàu có công suất phát thực tế thấp hơn công suất quy định trong giấy phép. Ngày 19/9/2024, Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam đã khắc phục, hoàn thiện bản khai sửa đổi giấy phép đúng với thực tế của thiết bị.

Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng

Đoàn thanh tra đã yêu cầu Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam khắc phục các tồn tại về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện như sau:

Rà soát các thiết bị vô tuyến điện theo thực tế sử dụng, điều chỉnh, sửa đổi giấy phép theo đúng quy định.

Kiến nghị các biện pháp xử lý

Yêu cầu Lãnh đạo Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện:

- Quản lý chặt chẽ hồ sơ, chứng chỉ liên quan đến thuyền viên trên đài tàu để đáp ứng theo quy định. Thuyền viên trên đài tàu chỉ được khai thác sử dụng thiết bị vô tuyến điện khi chứng chỉ GOC còn hiệu lực.

- Định kỳ kiểm tra thiết bị vô tuyến điện lắp đặt và sử dụng trên đài tàu để đảm bảo việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đúng quy định trong giấy phép.

Miễn nhiệm cùng lúc Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT

CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco – HOSE: VOS) vừa có thông báo thay đổi nhân sự gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, HĐQT Vosco ra nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với ông Cao Minh Tuấn kể từ ngày 1/8. Lý do miễn nhiệm được công ty cho biết là “được nghỉ hưu theo chế độ”.

Đồng thời, ông Nguyễn Quang Minh được miễn nhiệm khỏi ghế Chủ tịch HĐQT để đảm nhận vị trí Tổng giám đốc thay ông Cao Minh Tuấn. Ủy viên HĐQT Hoàng Long được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Nguyễn Quang Minh.

Ông Cao Minh Tuấn sinh năm 1963, có trình độ kỹ sư kinh tế vận tải biển. Ông từng có 2 thập kỷ công tác tại Công ty Vận tại biển III giai đoạn 1986 - 2007, đảm nhận nhiều vị trí như quản trị tàu biển, nhân viên khai thác thương vụ chi nhánh TP HCM, Phó giám đốc chi nhánh TP HCM và Phó Tổng giám đốc. Từ năm 2007 – 2013, ông trở thành Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Vận tải biển Vinaship.

Ông Cao Minh Tuấn được bầu vào HĐQT, đồng thời đảm nhận vị trí Tổng giám đốc VOSCO từ năm 2013 đến nay.

Ông Nguyễn Quang Minh sinh năm 1973, là thạc sỹ kinh tế vận tải biển. Ông cũng có gần 30 năm công tác tại Vosco. Vào năm 2011, ông trở thành Phó Tổng giám đốc VOS và được bầu vào HĐQT công ty này một năm sau đó. Ông Nguyễn Quang Minh được bầu làm Chủ tịch HĐQT vào tháng 3/2024.

Tân Chủ tịch HĐQT của Vosco – ông Hoàng Long vừa mới được bổ nhiệm vào HĐQT công ty này tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tổ chức trung tuần tháng 4 vừa qua.

Vosco vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 với doanh thu thuần đạt 1.872 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do kinh doanh dưới giá vốn (1.895 tỷ đồng), Vosco lỗ gộp 23,1 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi gộp 30,4 tỷ đồng.

Điểm sáng quý 2 của Vosco là khoản lợi nhuận khác hơn 393 tỷ đồng từ việc bán tàu Đại Minh. Nhờ khoản lợi nhuận khác này, Vosco báo lãi sau thuế 283,9 tỷ đồng trong quý 2/2024, trong khi cùng kỳ chỉ mang về 1,1 tỷ đồng.