Cục thuế tỉnh Quảng Ninh xử phạt Than Vàng Danh - Vinacomin hơn 1.8 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Cụ thể, TVD bị phạt do việc khai sai thông tin dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Phạt hành chính cho Công ty là gần 287 triệu đồng. Đồng thời, TVD phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế thiếu, với hơn 1.4 tỷ đồng, và tiền chậm nộp là hơn 106 triệu đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Tổng cộng, số tiền phạt và tiền khắc phục hậu quả và chậm nộp của TVD lên đến hơn 1.8 tỷ đồng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08/12/2023.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Hội nghị Người lao động năm 2024 diễn ra ngày 25/12, TVD đã công bố kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính năm 2023. Cụ thể, công ty đã vượt qua kế hoạch của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) với khai thác trên 4 triệu tấn than nguyên khai, đào trên 40,000 mét lò chuẩn bị sản xuất, và tiêu thụ trên 3.57 triệu tấn than.

Doanh thu của TVD trong năm 2023 đạt trên 6,400 tỷ đồng, tăng 8.7% so với năm 2022, vượt kế hoạch. Tiền lương bình quân người lao động đạt 20 triệu đồng/người/tháng, tăng 16.6% so với kế hoạch. Tuy nhiên, về lợi nhuận, kế hoạch lãi trước thuế của TVD giảm hơn 29% so với năm 2022, và đến 9 tháng, công ty chỉ đạt gần 60% kế hoạch năm.

Đối với kế hoạch năm 2024, TVD đặt chỉ tiêu khai thác trên 4.1 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ xấp xỉ 3.7 triệu tấn, và đào mới trên 41,000 mét lò. Tính đến ngày 08/01/2024, giá cổ phiếu TVD ghi nhận đà hồi phục, tăng hơn 35% so với đáy gần nhất và tăng 70% sau 1 năm, đạt mức 14,700 đồng/cổ phiếu.